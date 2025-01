Organizator bojkota trgovina šokirao: 'Naša kava u Sloveniji 2 eura, kod nas 4!'

Zbog njih smo saznali da se s krumpirom prodaje kamen, da domaća čokolada ima crve, da se na akcijama prodaje trulo voće, a sada su jedni od inicijatora ovog bojkota. Savjetnik potrošačke udruge "Halo inspektor" Josip Kelemen bio je gost Direkta kod Mojmire Pastorčić.

Jedan cilj ste već ispunili: svi pričaju o cijenama hrane i tko je za to kriv. Pažnju ste privukli.

Da, ostvarili smo prvi cilj da se konačno čuje glas potrošača. Drugi cilj smo također ostvarili - pokrenuli smo mehanizme države koji su daleko prije trebali biti potaknuti. Krenula je inspekcija u kontrolu trgovina. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja najavila je kontrolu zbog moguće kartelizacije, ali i zbog toga što su dobavljači i trgovci najavili da će cijene dići najmanje tri posto. Shvatili su i da neke stvari na tržištu ne funkcioniraju.

Mislite da će se ljudi odazvati petak bojkotu?

Da. Dodao bih oko ciljeva da su to da čuje se glas potrošača, potom smo pokrenuli mehanizme države, a treći cilj je zaustavljanje divljanja cijena.

Kritičari kažu da ne može uspjeti jednodnevni bojkot, da bi to trebalo trebalo dulje trajati.

Jednodnevni bojkot je druga faza, treća je bojkot trgovina kroz više dana.

Kako će to izgledati?

Nakon ovoga u petak, planiramo bojkot u svim trgovinama, potom planiramo analizirati sve i poslati potrošačima rok od 48 sati da kažu koji je to trgovački centar i zašto je zaslužio da ga bojkotiramo kroz sedam dana. A treća faza je bojkot jednog trgovačkog lanca. Neće biti lako.

I onda jedan po jedan i to će trajati jedan period, možda tjedan dana?

Tako je. To ćemo odrediti temeljem zahtjeva potrošača.

Jedan od okidača je bila cijena teletine?

Tako je, to je sve pokrenulo. Mi smo otkrili i dokazali kako je teleći vrat poskupio 43 posto u tri mjeseca i to je bio prvi okidač. A onda su ljudi reagirali da nije samo teletina poskupjela, da je gotovo sve poskupilo i počeli su dokazivati što je i koliko poskupilo. Bilo je prijedloga da bojkotiramo po uzoru na europske države te proizvode. Rekli smo da to ovisi o potrošačima, a oni su rekli: "Idemo"" Mi smo kao potpuno neovisna potrošačka platforma u animaciju tržišta i potrošača.

Stalno iznenađuje velika razlika u cijeni u Hrvatskoj i Austriji ili Njemačkoj.

Jučer smo bili u Sloveniji, hrvatska kava tamo košta dva eura, kod nas četiri eura ili 100 posto više. Isti proizvod u trgovačkom lancu u Njemačkoj je manje od eura, kod nas 2,70. Zašto? Nitko nije objasnio. Primjer divljanja cijena je da svaki dan kruh poskupljuje jedan cent. Jedan od generatora poskupljenja su pekarnice koje su enormno podigle cijene malo po malo, dva-tri centa, ali ljudi su zaboravili da euri nisu lipe.

A oni su dizali svaki dan jedan, dva, tri centa pa su pekari rekli da to nitko neće primijetiti jer to je samo pet centi. Istina, ali cent se poslije pretvorio u 50 centi ili 1,50 eura.

Tko je kriv?

To treba netko drugi odgovoriti. Ali nisu samo trgovci krivi, oni su zadnji i bit će vjerojatno kolaterala u ovome (bojkotu op.a), nego treba prozvati i dobavljače koji su sigurno generirali dio viših cijena, a tu su i drugi čimbenici koje treba analizirati i država treba dati odgovor.

Ministar Šušnjar se slaže s vama, vi ste se na to nasmijali. Što kažete na to da vas ministar u Vladi podržava u bojkotu?

To je apsurdno, ministar koji bi trebao rješavati stanje jer ima alate rješavati uzroke, on ne rješava nego nam daje podršku i potiče nas na bojkot. To je apsurdno, nijedna zemlja nije napravila...