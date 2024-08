ZLOČIN I KAZNA / Javnost je ljuta, traže se kazne i onda ništa. Kako sud kažnjava one koji voze pijani?

Beba od 11 mjeseci, dječak od 3 godine i djevojčica od 4 godine ostali su bez majke. U bolnici je i njihov otac. Rezultat je to prometne nesreće koju je na Viru skrivio pijani 29-godišnji maneken iz Zadra. Danas je u lisicama doveden na ispitivanje nakon čega mu je određen istražni zatvor. Tragedije do kojih je dovela vožnja pod utjecajem alkohola teško se mogu izbrojiti, no dio vozača i dalje pije prije nego što sjeda u automobil. Javnost je tada ljuta, traže se najstrože kazne, razgovara o prevenciji i tako sve do iduće tragedije. Nas je zato zanimalo - što se događa poslije, kako sud kažnjava one koji izazivaju smrt na cesti i posebno oni koji voze pijani. Zločin, kazna i Ivan Skorin