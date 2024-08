Jasna Zlokić otkrila kako je počela ljubav s Torcidom: 'Pozvali su me na Poljud, ali nisam došla'

Jasna Zlokić je poput Olivera iz Vele Luke i ujedno jedna od najvećih i najdugovječnijih pjevačica na sceni. Ovoga ljeta nastupa na mjestima na kojima nikada do sada nije, a njezine hitove s kraja 80-ih mladi pjevaju i danas.

I pjesmama i izvedbom Zlokić je desetljećima na sceni i nastavlja osvajati srca publike svih generacija. Ovoga ljeta nastupala je diljem naše obale; od rodne Korčule, Podstrane, Čiova, Pule, u ponedjeljak je na redu Kastav.

Danas se vratila iz Primoštena i odmah je stigla u studio RTL Direkta.

Ljeto vam je itekako aktivno, Vaše pjesme pjevaju sve generacije, pale se i baklje. Osjećate li i dalje trnce kada ovako "zapalite" publiku?

Divan, živimo za to. Sve ono što napravimo u studiju i otpjevamo je ništa, ako nema ovoga, feedbacka i lijepe energije koja se prožme između nas i publike. To je vrhunac svega.

Kada uspoređujete osjećaje na pozornici kroz sve ove godine i sada - ima li razlike?

Što se mene tiče, čini mi se da mi je sada lakše jer nemam više onih nekih stiskanja sebe, kompleksa, nesigurnosti. Došle su godine kada mi je svejedno. Radim kako znam najbolje, dajem sebe cijelu bez zadrške, nema sputavanja, sad će mi netko nešto reći. I sad sam najbolja jer sam iskrena, svoja i do kraja.

Lijepe uspomene uz 'J. Zlo'

S godinama se mijenja i publika, a Vi ste na sceni desetljećima. Jeste li imali dvojbu da promislite možda bih se sada trebala prilagoditi, pokušati približiti publici, pokušati nešto drugo?

Ne, uvijek sam pratila sebe, svoje emocije, izričaj, čega sam tumač u određenim godinama. Jer moraš pratiti godine i odrastanje. Ali nemam problema s tim i nemam potrebe da se dodvoravam jer je to dvosjekli mač. Treba biti svoj od početka do kraja i pratiti svoju nit.

Svi pamtimo onu situaciju s 50 Centom i nadimak J. Zlo. Tad ste nekako izašli iz utabane staze?

A to je bilo nešto drugo. Prigoda u kojoj sam morala prihvatiti igru gosta, 50 Centa. Morala sam repati Skitnicu i to smo Nered i ja napravili jako lijepo.

Reakcije su bile sjajne, sjećate li ih se?

To je već nešto drugo i osmišljeno za tu priliku. Kako da se ne sjećam, divni su ti trenuci bili. Iskustvo je to koje nikad neću zaboraviti, ostat će zauvijek zapisano u mom srcu. Onaj krik te mladosti koja je čekala 50 Centa, a ja sam ga dobila. Bila sam strašno uzbuđena, sretna i suze su mi išle. To mi je jedna od većih radosti u karijeri.

Čini mi se da ste ranije rekli da vam pjesma Skitnica na prvu baš i nije nešto sjela?

Ne da mi nije sjela, bila je simpatična. Tekst mi se jako dopao, neobičan je bio i izazovan. Ali slušala sam Barbaru Streisand i Janis Joplin, pjevačice najveće za mene još uvijek.. Pa mi je to melodijski bilo malo jednostavno, a u biti sam tek tada shvatila da je to pravi put za mene. U jednostavnosti se uvijek rađaju velike stvari.

Vaš koncert na Korčuli pohvalila je i Severina, rekla je da je to koncert godine. Kakva je bila atmosfera?

Odlična. Inače više nemam zadrške, i u kontaktu s publikom sam vrlo direktna, spontana, iskrena, i to se spoji s glazbom i energijom publike pa to bude specifično. Ne kopiram nikoga, svoja sam, i uz moje lijepe pjesme, a nadam ih da ih ima barem deset… Uspijem napraviti ono što ljudi očekuju, čak i više.

Koliko ste kroz sve ove godine imali da se kolege međusobno hvale?

A malo se hvalimo, jedino kad umru. Malo i karikiram, ali nema velike hvale. Severina mi je poklonila svoju iskrenost i doživljava. Mogle je prešutjeti i biti samo gošća na koncertu u smislu slušateljice i zahvalit se… A dati osvrt onako od srca i iskreno, ganulo me jako.

Ima li pravih prijateljstava i kvalitetnih odnosa na estradi?

Teško je to reći. Prijatelja imamo jako malo. U životu je prijateljstvo velika riječ, a što si stariji oni sve više otpadaju. Ali ne mogu reći, ima ljudi koji vjerojatno jesu prijatelji. Ali mi se više družimo, više smo družbenici.

Ljubav Torcide i njezinih pjesama

Ima tu sigurno i nekih licemjera?

Ima, kako ne. To je tako i to je folklor.

Jeste li imali nekad situacije da Vas je netko razočarao?

Ima svašta, nećemo o tome. Trebali bismo jednu posebnu emisiju napraviti o tome.

Je li na estradi lakše muškarcima ili ženama?

Muškarcima. Zato što su fizički jači, a logistika ovog posla je jako teška. Treba to fizički izdržati, a mislim da su muškarci izdržljiviji po prirodi. Drugo, žene su usput i majke, a imaju i karijeru. A gdje je sve ono frizura, šminka…

A ide li vam to na živce što se žene nekako uvijek gledaju kroz prizmu vanjskog izgleda?

Vlada mišljenje da je ljepota kod žene jedan veliki plus i da se ljepotom može postići puno. A mislim da je ljepota samo dobrodošla, a da se postiže radom, uspjehom i vrijednošću.

"Ja sam ti jedini drug" je pjesma iz 1987. i također je hit i sada, posebno kada je pjesmu otkrila Torcida. Kako je uopće do toga došlo?

Nisam znala kad se to događalo. Znam da su je oni uzeli kao jednu od pjesama koje pjevaju u raznim prigodama. Jednom prilikom su me pozvali na Poljud da dođem kao gošća, bila je neka bitna utakmica. Davno je bilo, ali bila sam spriječena. A oni su mi rekli 'luda si, nećeš doći na utakmicu? A svi ti pjevaju tu pjesmu'. I tad sam doznala da je pjesma dio tog miljea. Bila sam sretna, dirnuta, potresena u pozitivnog smislu jer su to lijepe stvari. Bez lažne skromnosti, tko ne bi volio da ti je pjesma dio tog veselja i svega onoga što jedan klub i grad nosi?

U ponedjeljak nastupate u Kastavu, a onda slijedi Zagreb i Tvornica Kulture krajem studenog. Što publiku očekuje?

Ništa se posebno neću za to spremati. Jer nema potrebe, bit ću onakva kakva jesam sa svim mojim pjesmama koje pjevam stalno. Bit će ono što Jasna Zlokić je i vjerojatno će biti zadovoljni jer ako su sve vrijeme uz mene, bit će i sad.