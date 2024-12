Jadranka Kosor otkrila đentlmenski potez jednog predsjednika: 'Nosio mi je kofere...'

Gošća u RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić bila je Jadranka Kosor, nekadašnja premijerka, koja je prije 20 godina bila također kandidatkinja za predsjednicu i to kao prva žena ikad.

U drugom krugu bilo jeto tada prvo sučeljavanje predsjedničkih kandidata ikad na RTL-u. U drugom krugu našli ste se vi i stjepan Mesić, kampanja je bila žestoka i puna uvreda. Bila je tu pašteta, a čega se vi sjećate?

"Bilo je tu i 'Suzane' i 'Suzane zamazane', bilo je tu svašta što nije baš korektno i što bi danas dosta teško prošlo. Mislim da bi se mnoge nevladine ženske udruge digle... Međutim, to su bila druga vremena. Ja se sada s nostalgijom is nekim veseljem sjećam tih vremena, a i zato što sam ostala na nogama te što sam ostala živa.

Negdje na pola kampanje shvatila sam da se manje-više radi o nekom dogovoru meni iza leđa i da sam puštena nizvodno da trčim.

A ja sam to shvatila ozbiljno, zaista sam ozbiljno mislila boriti se. Tada sam se zaista počela boriti se za sebe da uđem u drugi krug i ušla sam! Nisam htjela osramotiti prije svega sebe, a predsjednik Mesić je bio dosta ljutit jer su ankete predviđale da će pobijediti u prvom krugu.

Ja sam te planove poremetila i imali smo dosta oštre duele u kampanji. Neke stvari iz tog sučeljavanja pratile su me kasnije cijeli moj politički život. Da bih ja postala premijerka izabrana u Saboru, morala sam Mesićuići po mandat. On nikakvih problema nije pravio. Sanader je otišao, ja samo skupila 76 i više potpisa, došla k njemu po mandat bez ikakvih problema. U tih šest mjeseci, ja sam pregovarala sa Slovenijom oko deblokade pregovora - to je vanjskopolitičko pitanje. On je rekao: 'Imam puno povjerenje u tebe. Kad završiš dođi, obavijest me.'

Mi smo imali više nego korektan odnos i kohabitaciju. I vrijeme je prošlo. Mi smo poučan primjer za mnoge aktualne političare. Mi smo bivši političari, sve prođe i sadašnji moraju shvatiti, bit će jednog dana bivši, ali važno je održati tu neku kohabitaciju".

Možda ste prije bili protivnici i bilo je svakakvih uvreda, međutim, danas ste si dobri. Evo, bili ste mu neki dan na 90. rođendanu.

"Pozvao me, kao i jako uzak krug ljudi i to je važno. Znate, na kraju dana smo svi samo ljudi. Svi će biti bivši, ali, morate se truditi u tom poslu ipak ne porušiti sve mostove.

I riječima i gestama i činima ne porušiti sve mostove da jednog dana, a to sam ja rekla Zoranu Milanoviću kad je on bio šef opozicije, a predsjednica Vlade i kad smo se morali dogovarati oko promjena Ustava, onda ni on nije htio.

Onda je on svašta meni izgovorio i ja sam rekla - Jednog dana ni ti ni ja nećemo biti ništa u politici. I meni će biti drago ako se sretnemo u gradu, na primjer, u Bogovićevoj ulici, i sjednemo na kavu. I onda me Zoran Milanović pogledao i rekao je - 'A zašto u Bogovićevoj ulici? A ja sam rekla - 'Pa eto, na primjer'".

Hoćemo li ovako gledati Milanovića i Plenkovića za 20-30 godina i hoće li jedan drugome dolaziti na rođendan?

"Ne".

Tvrda kohabitacija između Milanovića i Plenkovića... Kad ste bili vi i gospodin Josipović, bez obzira na to što ste bili iz suprotnih stranaka, nismo mogli zamisliti takve uvrede u stilu 'kamikaze', 'manupulator'...

"Mi smo imali oprečna stajališta oko mnogih stvari. Recimo, sjećam se moja prva javna reakcija bila kad je predsjednik Josipović nešto kritizirao gospodarsku politiku Vlade, friško je bio predsjednik. Tada je bila recesija, katastrofa, nije bilo novaca, nije bilo ničega.

Ja se sjećam kao danas da sam izašla pred novinare i odmah rekla da poručujem predsjedniku Josipoviću da u njegovim ustavnim ovlastima ni na koji način nije predviđeno petljanje u ekonomsku politiku i da tu nema ovlasti. Bilo je prijepora, međutim, mi smo imali ista takvu sposobnost, kad god bi bili u najgorim prijeporima jedno drugo nazvati, dogovoriti se za kavu, rjeđe za ručak.

A evo i s njim sam, evo u vrijeme dok sam dosta putovala po svijetu i on nekoliko puta smo bili na velikim putovanjima i prekooceanskim. Moram reći da mi je nosio kofere i pomagao oko kofere. A imala sam problema s koljenima... vraćam se na ono bivši. Dakle, svi će jednom biti bivši. Ja mislim da sad u ovom razdoblju kohabitacije, jer vjerojatno će gospodin Milanović pobijediti i onda ih očekuje najmanje tri i pol godine kohabitacije.

Koliko će trajati Vlada, bilo bi jako dobro da Zoran Milanović ispuni obećanje da već u izbornoj noći pozove Andreja Plenkovića na kavu na razgovore i dogovor oko sazivanja sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i da to Andrej Plenković prihvati".

Imali smo u Direktu jako zanimljivu priču - pitali smo kandidate za koga misle da bi glasao Tuđman. I svi su rekli, većina njih je rekla 'za mene'. Za koga bi glasao Tuđman?

To je jako teško, ali mislim da ne bi bio zadovoljan, zapravo ni s jednim kandidatom, a osobito mislim da bi ga ljutili oni kandidati koji se sad pozivaju na njega kao veliki uzor. Vjerojatno bi postavio pitanje, a ja ga ja isto postavljam, svi oni kojima je Franjo Tuđman veliki uzor, danas 2024., nisu se upisali u stranku kad je predsjednik stranke bio Franjo Tuđman i kada je hrvatski predsjednik bio dr. Franje Tuđman".

Ide li vam na živce to da ga se stalno vade, kako kome odgovara i koriste se njim?

"Da, apsolutno da - zato što on, bez obzira na razne prijepore, on jest povijesna ličnost. On je za mnogo toga zaslužan. On jest povijesna osoba koja je nastojala, za razliku od mnogih današnjih političara, štogod mislili o njemu, on je nastojao okupljati. Nije volio licemjere. Kandidati za predsjednika države, pa i onaj koji će biti izabran, moraju voditi računa o jednoj stvari, a to je da su ovlasti predsjednika Republike relativno male, ali iznimno značajne i da zbog toga i birači sada o tome moraju dobro dobro razmisliti kad izađu".