PREDSJEDNIČKA OSTAVŠTINA / Tuđman, Mesić, Josipović, Kolinda: Najbolji i najgori potezi dosadašnjih predsjednika

Prije Zorana Milanovića prije pet godina, Hrvatska je izabrala tri predsjednika i jednu predsjednicu. Samo je Franjo Tuđman pobijedio u prvom krugu, a on i Stipe Mesić jedini su uspjeli osvojiti dva mandata. To nije uspjelo ni Ivi Josipoviću ni Kolindi Grabar Kitarović. Ali uspjeh je već to što smo izabrali ženu za predsjednicu: a imali smo i premijerku: čak 115 zemalja svijeta nikada nije imalo žensku lidericu, među njima je kao što znate i SAD. Što su iza sebe ostavili dobro, a što loše?