Izveo slobodnjak i bacio naciju u trans! Kapetane, sretan rođendan!

Umjesto skidanja paučine s osvojenih trofeja, kao što to rade ostali vrhunski nogometaši s 39 godina, Luka Modrić sinoć je odlučio majstorski skinuti paučinu s rašlji poljskog gola. I još jednom baciti naciju u trans svojom magijom.

"Gol je lijep, hvala Bogu da sam zabio, ali najbitnija je naša igra, zajedništvo i borbenost koju smo danas pokazali", rekao je kapetan nogometne reprezentacije nakon utakmice. Kao da je gol jedini bitan – 136 dodira s loptom, čak 99 točnih od ukupno 105 dodavanja, pet od pet preciznih dugih lopti, osam osvojenih duela. Daleko najstariji i daleko najbolji na terenu.

"Ja bih rekao da ima 25, a ne 39 godina, s obzirom na to kako je trčao i što je radio danas, kao mladić od 25 godina. Sam se nagradio golom. Nije htio izaći vani do zadnje minute, toliko moći, toliko energije. On je dečkima u svlačionici rekao da su oni budućnost. Da, ali s njim", komentirao je Zlatko Dalić, izbornik nogometne reprezentacije.

I upravo je to bilo naše prvo pitanje Saši Jankoviću, liječniku nogometne reprezentacije – može li kapetan izdržati još 640 dana do idućeg Svjetskog prvenstva, odnosno smije li se nacija nadati da bi mogao biti kapetan i tada?

"Kao što je sam Luka rekao, on će igrati dok osjeća zadovoljstvo u igri i dok fizički može. Gledajući unatrag, Lukina dosadašnja dostignuća i fizičke predispozicije, a da ne govorimo o njegovim igračkim sposobnostima – jer znanje nikad ne može zaboraviti – nadam se da će biti spreman i za Svjetsko prvenstvo u Americi, ali teško je to reći", rekao je liječnik Janković.

Modrićev sinoćnji nastup odjeknuo je nogometnim svijetom – madridski As posvetio mu je tri teksta, s naslovom koji kaže da Modrićev 39. rođendan nije kraj, u drugom su pisali da je zabio najbolji slobodnjak u karijeri, uz poruku čitateljima "gledajte i divite se". Autor Lukine neslužbene biografije, Jose Manuel Puertas, smatra da korijene njegove dugovječnosti možemo tražiti u počecima karijere i čovjeku koji ga je stvorio. "Tomislav Bašić uvijek je davao Luki jako dobre savjete, vezane uz prehranu, treninge i fizičku pripremljenost. Mislim da Luka sada ubire plodove jer je uvijek bio dobar učenik tog vrlo, vrlo dobrog trenera", kaže Puertas, autor knjige "Luka Modrić – Trnovit put do svjetske slave".

Da, vremena su se promijenila. Nekad su igrači s 30 godina već išli u sportsku mirovinu, no danas napredak znanosti i tehnologije omogućuje produženje karijere i do 10 godina. U "klubu 39", kojem Luka sada pripada, već pola godine je i Cristiano Ronaldo, koji je također sinoć donio pobjedu Portugalu svojim 901. golom, a tu je i jedan od najvećih košarkaša u povijesti, LeBron James, koji je prije manje od mjesec dana predvodio Sjedinjene Države do olimpijskog zlata.

"Osim fizičkih predispozicija i snage, svaki od njih ima i izuzetnu mentalnu snagu koja je ključna. Kao prvo, dolazi do zasićenja. Ti ljudi treniraju najmanje 25 godina, zamislite stalno ponavljati iste stvari, biti na vrhuncu – morate biti izuzetno mentalno jaki", kaže Marin Galić, sportski stručnjak sa Sveučilišta Sjever.

Da se svi troje moraju dodatno paziti kako stare, slažu se i liječnici. "Prehrana, dobar odmor, poznavanje vlastitog tijela, odgovarajući treninzi i opet odmor. Kao kod Luke, Ronalda i LeBrona, njihova posvećenost sportu i želja za daljnjim dokazivanjem, unatoč tome što su se već dokazali, neupitna je", smatra Saša Janković.

Što bi Luka Modrić, čovjek koji je 180 puta obukao dres reprezentacije, još imao pokazati i dokazati? U Europi je jedino Ronaldo ispred njega po broju nastupa. Jednog poljskog novinara Modrić je oduševio i time što se voljno slikao sa svakim tko ga je zatražio. Klasa, i na terenu i izvan njega. No, koliko još?

"Ha, ne znam. Idemo utakmicu po utakmicu. Najbitnije je da sam zdrav, da se dobro osjećam, da sam motiviran kao na počecima, i to je to. Do koje brojke će ići, vidjet ćemo", rekao je Luka Modrić nakon utakmice.

A da pitate prosječnog navijača, odgovor bi bio – beskonačno.