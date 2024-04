"I odjednom nisam osjećao ništa" - ovo je samo jedna od bezbroj internet šala na račun predsjednika Republike čije Rijeke pravde nisu potekle. Zoran Milanović uz spasitelja ljevice pretvorio se i u glavnog motivatora desnice. Uvrede i psovke nisu postigle željeni rezultat. Mnoge su i odbile.

"Najproblematičnije su mi bile te uvrede, konstantno vrijeđanje pa onda neke nesuvisle rečenice koje je davao", govori Vedrana iz Zagreba.

"Njega neću uopće komentirati jer za njega nemam komentara, a za Rijeke pravde mi je s jedne strane žao", kaže Zdenka.

"Ne bih to nazvala vrijeđanjem, iskreno. Meni je sve što je on rekao – dopalo", kaže Marina.

No, nije se dopalo niti jednom od 730 tisuća glasača HDZ-a koji su proteklih tjedana slušali njegove istupe. Glasajte za sve osim za HDZ. A nakon izborne noći - šutnja. Tek u poslijepodnevnim satima jedna Facebook objava u kojoj zahvaljuje glasačima i poručuje sljedeće: "Kao i do sada, ja ću se i u ovoj situaciji do kraja držati slova i duha hrvatskog Ustava."

Koliko se držao Ustava ili nije, vrlo je diskutabilno, Ustavni sud šuti, ali svi se analitičari slažu da je svojim istupima podigao izlaznost na izborima.

"Sad, što bi bilo da se on uoće nije uključivao, što bi dobili bez njega, to nikada nećemo znati, ali sumnjam da bi bila ovako visoka izlaznost da Milanović nije sa svojim iastupima, kakvi god oni bili, podigao jednostavno interes među ljudima za parlamentarne izbore. Ali je li dio glasača odagnao sa takvim istupima? Sasvim sigurno i vrlo velika većina tih glasača na poslijetku dala je glas za Možemo, kojma su možda Milanovićevi istupi bili previše radikalni i previše desni", kaže Jasmin Klarić, politički komentator.

Nemoguće je točno izračunati u kojoj je mjeri Zoran Milanović motivirao jedne ili demotivirao druge glasače, no pozicija vođe ljevice koji govori kao pučki tribun desnice - mnoge je zbunila.

"On je prvih tjedan dana bio užasno grub, što je i sam rekao. 'Ja ne vrijeđam, ali sam grub', e to je odbilo dio ljudi. Plenković je napravio lukavo pa je ostao miran, nije uopće ulazio u te sukobe tako da su ljudi iz centra ipak mogli glasati za njega", objašnjava RTL-ov izborni komentator Krešimir Macan.

A kako će mogući neuspjeh u sastavljanju Vlade utjecati na Milanovićeve šanse za drugi predsjednički mandat?

"Moram priznati da mi je teško dokučiti koji je Milanovićev put odavde. On će možebitno htjeti ostati na Pantovčaku ali mi nije jasno s kojom porukom. Sad se izložio i riskirao. Ako izgubi ipak ide s tom etiketom luzera", objašnjava RTL-ov izborni komentator Mate Mijić.

Ipak, i u tom slučaju jedna mu stvar ide u prilog, ljevica na vidiku nema jačeg kandidata koji bi se usudio u ring protiv Milanovića.

"Ako HDZ formira Vladu, onda je normalno da je na drugom brdu neko iz opozicije. On je jedini logični kandidat. Ako baš sam sebe ne ubije nekako, ne upuca sebe u stopalo ili nastavi raspravljati s Butkovićem pa ne znamo gdje završe – on će i dalje biti izgledni favorit na predsjedničkim izborima", objašnjava RTL-ov izborni komentator Krešimir Macan.

A do njih slijedi žestoka borba za magičnih 76 ruku i premijersku fotelju. Plenković je u prednosti, ali Milanović je najavio "cunning plan".

"Ja ću na kraju biti hrvatski premijer i bit ću mandatar, ali toj bandi neću reći kako", obećao je u kampanji predsjednik Republike Zoran MIlanović.

No, nakon izbora brojke nisu na njegovoj strani, pa bi se lukavi plan lako mogao pretvoriti u potez gubitnika.