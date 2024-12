'MA JOJ...' / Kekin otkrila kako bi razgovarala s Trumpom, u čemu se slaže s Anušićem i zašto ju brine Mađarska

Trumpova era očito je već počela, a za aktualnog predsjednika Joe Bidena malo tko bi i pitao da iz Bijele kuće nije stigla njegova iznenadna odluka da pomiluje svog sina Huntera. On je osuđen zbog kupovine oružja i utaje milijun i pol dolara poreza koje je trošio na drogu, striptizete i automobile. Biden je više puta govorio kako ga neće pomilovati, a sada se brani da je to učinio kako bi sina zaštitio od nastavka nepravednog progona njegovih političkih protivnika. I u Hrvatskoj predsjednik može pomilovati osuđenike, pa se postavlja pitanje bi li i Ivana Kekin pomilovala člana svoje obitelji? 'Apsolutno ne, mislim da se neću naći u takvoj situaciji, ali mislim da to nije primjereno', odgovorila je Kekin. Na pitanje smeta li joj kad joj premijer Andrej Plenković kaže da je 'Putinova pudlica', Kekin je rekla: 'Ma joj, što je on meni sve rekao...' Više pogledajte u nastavku