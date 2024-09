Kekin kod Mojmire otkrila što misli o Milanoviću, za Kolindu kaže: 'To je svakako loše..'

O Turudiću, uhićenjima i porezu na nekretnine u RTL Direktu govorila je Ivana Kekin, psihijatrica i saborska zastupnica koja sada želi biti predsjednica Republike.

Vjerujete li vi glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću?

Ne. Za početak gospodinu Turudiću ne vjerujem nikada jer znamo da je višestruko lagao, znači nekoliko puta je patološki lagao medijima, javnosti, u Saboru. Iskustvo nas uči da gospodinu Turudiću ne treba vjerovati.

Mislite li da su uhićeni upozoreni, da su znali?

Riječ je o starom modelu, Škorić, Šarić i svi ostali. Uvijek je isto- HDZ-ovci kada dođu na čelo neke državne firme,na neku funkciju prvo misle da trebaju namiriti sebe i svoje, zaposliti sebe i svoje i ako treba pokrasti za sebe i svoje, a ne raditi za javni interes i opće dobro. Jedna nijansa je drugačija sad je ta da je Plenković odlučio da ne uhićuju njegove dok su na dužnosti.

Što mislite o porezu na nekretnine?

Ministar Primorac je bio zanimljiv utoliko što je danas opisao da imamo problem sa stambenom politikom, ali nije uspio shvatiti kako nam se to dogodilo. Našli smo se u toj situaciji radi osam godina HDZ-ovih politika. Dobro je da se počelo govoriti o destimuliranju kratkoročnog najma i stimuliranju dugoročnog. Ono što nije dobro je to što ovaj prijedlog poreza na nekretnine može biti socijalno bolji. Mi jesmo za porez na nekretnine, imali smo to u našem predizbornom programu. Mi smo tražili da se oporezuje od treće nekretnine na dalje i da se progresivno oporezuje prema broju i vrijednosti nekretnine kako bi se zaista destimuliralo špekuliranje nekretninama.

Mi iz ove porezne reforme vidimo da Vlada nastavlja s onom starom politikom u kojoj najviše ovo ide na ruku onima koji imaju najveće plaće, a ne die prema socijalnoj jednakosti. Profitirati će oni koji imaju najveće plaće.

Kakav posao radi Zoran Milanović, kakvo je Vaše mišljenje?

Smatram da on kao i njegovi prethodnici i prethodnica radi nedovoljan dobar posao, u smislu da nedovoljno koristi instituciju, ja ću reći predsjednice Republike, da bi progovarao o onim temama koje su zaista od javnog interesa i općeg dobra i za koje ja mislim da zanimaju većinu građana. Hoćete pitanje javnog zdravstva, hoćete pitanje zaštite našeg prostora, hoćete pitanje zaštite žene od nasilja…Naše institucije grubo zanemaruju javni interes, nekad namjerno, jer su korumpirane, a nekada naprosto iz nemara.

Može li Dragan Primorac pobijediti Zorana Milanovića?

Mislim da Dragan Primorac neće ući niti u drugi krug.

A tko će ući u drugi krug?

Ja. Vidjet ćemo tko će doći u drugi krug. Tko god dođe, ja ga čekam.

Hrvatska je do sada imala samo jednu predsjednicu, kakva vam je Kolinda Grabar-Kitarović bila kao predsjednica?

Mislim da je ona koristila funkciju predsjednice Republike da bi promovirala svoju stranku i sebe, a to je svakako loše. Predsjednica treba govoriti u ime svih građana, nikako da bi promovirala sebe ili svoju stranku.

Kakav će Vaš suprug biti prvi gospodin. Je li Mile spreman za tu novu ulogu?

Mislim da je on spreman na sve. On duboko vjeruje u mene. Ja kažem da bi svi na svijetu trebali imati nekoga tko u njih vjeruje kao što Mile vjeruje u mene.