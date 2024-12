'Hrvati nisu rasisti. Od stranih radnika na dobitku su samo HDZ-ove agencije'

Sve one vrišteće reklame za Black Friday urodile su plodom: svaka osoba u Hrvatskoj potrošila je u prosjeku 32 eura. Evo brojki: 123 milijuna eura potrošili su Hrvati u trgovinama prošli petak. To je 7,6 posto više nego lani. I šest posto više fiskaliziranih računa nego lani.

Crni petak i ekstraprofit banaka

Predsjednička kandidatkinja Ivana Kekin ističe da nije ništa kupila na crni petak.

"Počelo je skupljanje potpisa. Taj dan je bila potpuna ludnica", rekla je Kekin. Dodala je da većina građana nije kupovala iz luksuza i gušta, nego je čekala neki popust da si kupi neku nužnost.

"Ako pogledate imamo premijera koji se stalno hvali rastom BDP-a, a taj rast nikako da se prelije u bolji život građana. Dapače, mi imamo rastuću nejednakost. Mi imamo trenutačno situaciju da deset posto građana ove zemlje drži u svojim rukama 50 posto bogatstva, a 50 posto onih siromašnijih. Samo 10 posto bogatstva ili da to plastično prikažemo polovica građana ove zemlje ima sve skupa. Svi skupa imaju pet puta manje od deset posto najbogatijih", kaže Kekin.

"Je li to normalno? Ja mislim da nije. Mi smo predlagali da se oporezuje ekstraprofit. Banke su svoj profit udvostručile. Pogledajte profit Telekoma koji su dizali cijene usluga, ali to se nije dogodilo. I onda dolazi Plenković i hvali se rastom BDP-a. Mislim, to je cinično od Plenkovićeve samohvale. Nitko u Hrvatskoj ne može si skuhati ručak", poručila je Kekin. Dodaje kako je njoj lakše jer ona i suprug imaju dobra primanja.

Strani radnici

Najugroženiji koji imaju najmanje plaće su sigurno strani radnici koji ovdje dolaze pod nenormalnim uvjetima. Kekin ističe kako prvo treba pogledati kako je došlo do toga da imamo toliko stranih radnika.

"Otkad je Andrej Plenković premijer 250 tisuća ljudi odselilo iz ove zemlje. Umjesto da se to strateški dogovorilo, da se vidi što treba tržište rada i da se dogovore minimalni uvjeti za te ljude. Tu govorim o barem pristojnim uvjetima za život i minimalnim uvjetima integracije. To se nije dogodilo i sad imamo situaciju da su na gubitku i ti ljudi koji rade zaista za bescjenje i žive u nemogućim uvjetima. I naši radnici kojima ti isti ruše cijenu rada. A tko je na dobitku? Vlasnici agencija. A pogledajte kako su vlasnici agencije redovito hadezeovci ili bliski HDZ-u.

Kekin: 'Hrvati nisu rasisti'

Prošli tjedan u Direkt istraživanju, samo dva posto Hrvata izjasnila se da bi prihvatila Indijca, Nepalce kao člana obitelji. Bez obzira na poražavajuće podatke, Kekin je mišljenja da Hrvati nisu rasisti.

"Mislim da su potrebni neki koraci. Pogotovo kada u tako kratkom vremenu tako velik broj ljudi dođe u neko društvo. Sasvim sigurno da je ta prilagodba otežana, a pogotovu ako nema nikakvih mehanizama kojima se ona osigurava. Što je hrvatska država napravila? Dakle, ona ni na koji način se ne trudi integrirati te ljude u naše društvo, tako da oni i hrvatski građani skuže da su to njihovi susjedi, da ih upoznaju i tako dalje. U tome je problem. Ja mislim da hrvatski građani apsolutno nisu inherentno rasisti. Oni koji imaju ideje da bi nekoga trebalo tući zato što je druge boje kože. Takve treba sankcionirati i naravno. Našu mladost od koja ponavljam, većina ima itekakve empatije te kapacitete treba samo educirati. To je više nego dovoljno", rekla je Kekin.

