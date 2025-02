Iva i Glorija se šale na račun Hrvata i Hrvatica. Mojmira: 'Ima li uvrijeđenih?'

A sad: Iva i Glorija. Sigurno ih znate, one su TikTok senzacija, dvije glumice koje objavljuju duhovite skečeve u kojima se rugaju hrvatskoj svakodnevici.

I dubrovačkim gospođama i zagrebačkim prijateljicama. I preponosnim majkama i iznajmljivačima. I Splićankama na rivi i pretencioznim dječjim imenima. Nema tko i što im nije na tapeti.

A najgledaniji skečevi dosežu i 1,3 milijuna pregleda. Iva Šimić Šakoranja i Gloria Dubelj pojavile su se na dodjeli Zlatnog studija prije 20-ak dana i ukrale show: a vjerojatno niste znali da su bile i scenaristice cijele dodjele.

Iva, Glorija i njihovi brojni likovi uskoro će se pojaviti i u kazalištu, premijera predstave je za dva tjedna, a večeras su bili gošće Mojmire Pastorčić u Direktu.

Ima li uvrijeđenih, tko najlošije podnosi šale na svoj račun?

Gloria: Ima i ima, ima uvrijeđenima, možda najviše rekla bih da je bilo negativnih komentara na video Dubrovnika. Tu se najveća prašina digla. Sjećam se da su svi dubrovački portali objavili naš prvi video. Ja nisam ni znala da postoji toliko portala u toj županiji. I onda su nam ljudi slali slike komentara. Tu smo se, moram priznati, baš dosta nasmijala. Čak su i mene prozivali jer ja inače jesam iz Dubrovnika i moji se bave apartmanima. Pa su mene prozivali kao kako ja to mogu tako govoriti. Ali mislim se, Pa Bože, pa valjda se mogu šaliti na svoj račun.

Koliko likova imate, koji su vama najdraži, a koji najbolje prolaze?

Iva: Ima jako puno, ali ovi glavni bazični likovi su Zagrepčanke i Splićanke i Dubrovkinje

Gloria: Jako nas zabavlja raditi sapunice. Meksiko, Indija, podcast.

Dube i Cvjeta znam da izazivaju dobre reakcije. Je li to zbog dubrovačkog naglaska?

Gloria: Da, da, ljude zabavlja taj naglasak sigurno, ali mislim da su i to ti karakteri koje smo napravili. One su dvije bogatašice koji ne znaju gdje će s parama, ali zapravo cijelo vrijeme kukaju i žale se na taj turizam od kojeg žive.

Iva: Iva: Da, turizam je taj gdje se ljudi poistovjećuju. Sigurno se puno ljudi susrelo, bar nekad ili s previsokim cijenama ili sa suludim ugostiteljima. U Hrvatskoj je tema turizma kroz cijelu sezonu zapravo najpopularnija.

Glorija ti si rođena u Dubrovniku, Iva ti u Splita. Je li vam ti onda daje free pass da se rugate Dubrovkinjama i Splićankama?

Iva: Apsolutno, samo može biti jedna pozitivna stvar. Meni je Gloria accent coach za Dubrovnik. To je jedna pozitivna stvar. Ona je u Zagrebu već godinama, a ja sam imam porijeklo sa svih strana pa nam je to isto neki dodatni vjetar u leđa. Imamo sve to u sebi i sve te likove negdje.

Jako mi se sviđaju ove fore na pretenciozna dječja imena. Marcipan i Eustahije…

Gloria: A imamo ih još i Krišna, Amanda Louise. Imali smo čak i Pelargonije. To je kao moje treće dijete, ali smo u tom trenutku zaboravili na postojanje tog djeteta. Samo smo izbacile to.

Iva: Kod zagrebačkih mama je specifično to što se stalno nadmeću. I sad ne može se nadmetati mama čije se dijete zove Ivan ili Ante. Mora biti neko posebno ime

Ali: ovo nema scenarija. Vaši skečevi su improvizirani

Gloria: Najbolje stvari izlaze iz improvizacija, ali sreća je ta što nas dvije toliko dobro poznajemo i imamo neku dobru kemiju, ali baš volimo improvizirati, nekad neke stvari napišemo ako snimamo, recimo plan kontra plan, pa nam je onda lakše napisati nešto, ali zapravo u većini slučajeva improviziramo i nekako najviše uživamo zapravo raditi kroz improvizacije.

Jako teška forma je skeč, može biti smiješno, može biti cringe. Ali vama ide

Iva: Mislim da je naša kemija koju imamo i to dobro poznanstvo. Jedan od ključnih razloga zašto su skečevi uspjeli.

Nismo u Hrvatskoj baš navikli na komediju koja je smiješna. Zašto je tako?

Gloria: Mislim da je nekako ključan scenarij. Evo i u moje ruke još nije došao duhovit scenarij. Ne znam zašto, ali evo, nije. Mislim da nije problem u glumcima. Imamo i Iva i ja i naši kolege koji su poznajemo kolege koji su beskrajno duhoviti, ali jednostavno nemamo susret s duhovitim scenarijem. To nam jako fali.

Mi smo navikli da se na hrvatskom filmu priča tim nekim standardnim jezikom kojim nitko nigdje ne govori. Vas dvije ste zabljesnula kao te dvije Dubrovkinje, dvije Zagrepčanke dvije Splićanke

Iva: Standard kao prvo ne postoji u aktivnom svakodnevnom govoru, tako da mislim da je humor naš, prvenstveno i isto tako proizlazi baš iz tih narječja koje mi koristimo. Split, Dubrovnik, Zagreb. Tako da to su neke situacije gdje se ljudi mogu više prepoznati

Gloria: Mislim koliko je zapravo hrvatska mentalitetu bogata. Tako je jedna mala zemlja toliko različitih mentaliteta i to bi bilo, recimo, super izvući i staviti u neki scenarij, jer to je ono što mi radimo malo samo zapravo potencirano neki mentalitet i evo humora.

Je li neki novi lik stiže ili imate neki novi lik na umu iz nekog dijela Hrvatske koji nismo čuli?

Gloria: Još nismo Slavoniju, ni Istru. Nismo sad ni u kakvim planovima, a trenutačno se baš bavimo predstavom

Svi ti likovi koje smo gledali dolaze u predstavu. Imate premijeru za dva tjedna, je li tako?

Gloria: Jesu, nisu svi, ali ovi najpopularniji jesu. Predstava je zapravo prati dvije prijateljice, majke i čistačice koje su oduvijek htjele postati glumice, ali im to nikad nije uspjelo. One su se približile kazalištu, ali tako da čiste u istom. Njih zatičemo sat i pol prije početka predstave koja se tu večer treba odigrati. Pripremaju scenu za tu predstavu. Međutim, od silne želje da postanu glumica ona se stalno zanose i pozornicom i rekvizitom i kostimima i uranjaju u te u te likove i na neki duhovit način zapravo komentiraju društvo.

Zlatni studio - svi kažu da ste bile najbolji dio dodjele. Napravile ste cijeli scenarij za dodjelu?

Iva: Tako je to bio jedan prvi scenaristički profesionalni pothvat i jako smo zahvalni na toj prilici. Bilo nam je jako izazovno, ali isto tako uzbudljivo. Neki novi mediji nešto drugačije, ali stvarno smo uživale u tome.