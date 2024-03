KaraPlenković protiv lorda Voldemorta ili Onog čije se ime ne spominje. Počela je bitka memeova. Epski dvoboj političkih teškaša prati i virtualni rat na mrežama. No, može li poznati hrvatski humor odrediti ishod kampanje?

"Kaki duhovito. To samo više gleda tko će šta ukrast. Ovo k'o u vrtiću si ova dvojica", kaže Boško iz Zagreba.

"Jedva sam čekala da oni nešto pametno naprave, a oni došli pa se prepucavaju", nije zadovoljna ni Ana.

Građanima nije smiješno

Ni Biserki nisu duhovite te šale. "Nisu, nisu! Svi su oni muljatori", kaže.

"Malo je sve to otišlo predaleko. NIje mi smiješno", rezolutan je Zrinko.

Ni jedan od najpoznatijih hrvatskih karikaturista, Nik Titanik, nije oduševljen humorom koju je vidio na početku kampanje. Sve je to slabo, što je za njega dobra vijest, jer sigurno mu nitko od stranačkih "šaljivdžija" neće uzeti posao.

"Ovo što je HDZ htio napasti Onoga koji se ne smije spominjati, nije baš uspio u tome. Ova fotomontaža mi nekako ide u korist u predsjednika Milanovića, a ova druga isto, što je SDP onda odgovorio sa promjenom odnosno transformacijom Plenkovića u Karamarka – to je već 100 puta viđena fora neke transformacije lica", kritičan je Nikola Plečko poznatiji kao Nik Titanik.

'Birači to kuže'

Ni šale na račun "Ćaće" Sanadera neće privući glasove mladih ili neodlučnih, rezolutan je komunikacijski stručnjak Maro Alavanja. Oni koji ih rade često ne znaju kome se obraćaju, a i u kampanju uglavnom ulaze prekasno.

"To su dobre fore i stuntovi za jedan dan, ali ti zapravo od društvenih mreža pokušavaš dobiti dvostruku komunikaciju. Tek to ima najviše efekta. Oni se na brzinu pokušaju svidjeti nekome, a nema nekog sustavnog rada u duljem vremenskom periodu. I birači to kuže, birači kuže kad se aktiviraš dva mjeseca prije. Nije to ista priča", govori stručnjak za krizno komuniciranje Maro Alavanja.

Kao primjer dobre fore navodi lažni plakat koji je HDZ napravio za Milanovića.

"Hoće li nešto od ovog doprijeti do birača, govorimo sad o HDZ-u i SDP-u konkretno? Sigurno, u smislu pažnje. Hoće li oni biti spremni nakon te pažnje konvertirati te ljude u glasače, to ostaje pitanje", zaključuje Alavanja.

Humor je teško naučiti

Humor je kategorija koja se teško može naučiti, ali za stranačke jurišnike svih vrsta, Nik Titanik ima prijedlog kako da ipak porade na smislu za humor i tako lakše zainteresiraju glasače.

"Ja uvijek nastojim u karikaturama malo dublje, dublje promišljati problematiku koju obrađujem u karikaturi, više tema obraditi u jednom crtežu. Ali sad neću objašnjavati jer karikatura se ne objašnjava", zaključuje karikaturist Plečko.

Sukob dva vođe obilježit će cijelu kampanju, no kako jednog ne smijemo spominjati, Voldemorta smo potražili u susjedstvu.

Mastermindovi naših kampanja još uvijek nisu naučili lekcije pravih PR profesionalaca poput Vučića koji je uoči prošlih izbora čuvenom zlikovcu već uručio srpsko državljanstvo.