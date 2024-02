VAR POKVARIO ČAR? / Imamo 4 milijuna sudaca. Sa sjeverne strane Sv. Roka tvrde da Hajdukovci kmeče, s južnije da je pokraden

Je li bilo ofsajda ili nije, je li Hajduk oštećen, kako se to razgovaraju nogometni suci i čemu toliko psovanja, kako je snimka iz VAR sobe uopće dospjela u javnost i tko je za to kriv. Sve su to pitanja nakon VARLeaksa, kako smo u Direktu prvi nazvali skandal s curenjem snimki suđenja s nogometne utakmice Varaždin - Hajduk.