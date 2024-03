U Srbiji je doživljavaju kao pjevačicu, a u Hrvatskoj kao voditeljicu, a ona je i neumorna aktivistica. Ali sutra će vas podsjetiti da je prije svega - glazbenica. Prvi solo album izdala je svestrana Ida Prester. Sutra u Tvornici slavi 20 godina karijere, promovira svoj prvi solo album, i slavi 45 godina života. Osim po glazbi i jedinstvenom modnom stilu, zbog koje je često nazivaju i najbolje odjevenom Hrvaticom, Ida je prepoznata i po društveno korisnom radu. Prije nekoliko mjeseci pokrenula je kampanju Štit, za žene žrtve nasilja.

Danas je Međunarodni dan borbe protiv rasizma. Velika se prašina digla nakon nove godine kad se stavila na status i komentirala da kome to smetaju Indijci i Nepalci. U međuvremenu smo dobili prvo istraživanje prema kojem je ispalo da se 30 posto ljudi u Hrvatskoj zapravo boji stranaca i misle da im oni otimaju poslove, pa me zanima što misliš sad o ovoj temi kad je ovako prošlo malo vremena?

Meni je stvarno bio šok da je to podiglo takvu prašinu. To je samo bio moj status na Facebooku jer sam i komentirala nešto što je bilo očito, a to je da je za Novu godinu Trg bio krcat prvenstveno Nepalaca, Indijaca, ljudi iz Bangladeša i to je stvarno nešto na što mi nismo navikli, ali ti ljudi su se tu onako pristojno ponašali. Ja sam bila na stageu i gledala. Stvarno su se pokušavali zabaviti na LET3 i na razne DJ-eve. Ne kuže oni baš dobro tekstove, ali došli su tamo s dobrom namjerom i umjesto da ih prigrlimo kao netko koga sad moramo na neki način integrirati, pomoć ljudima koji su to došli trbuhom za kruhom. Sljedeći dan su se pojavili takvi neki grozni naslovi da sam imala potrebu čisto ljudski reagirat. Ali vjerujem da će ljudi skužit da nam jedini način da živimo neki fini suživot I da će s 30 posto pasti do 20 posto, sve manje i manje i da ćemo ih prigrliti kao naše sugrađane.

Nadam se da će tako i biti. Toleranciji se uči, a svakako mislim da je pripomoglo to što si zapravo objavila taj status jer je jako važna u tom smislu i rasprava. Veliki je interes izazvala i tvoja kampanja Štit za žene žrtve nasilja. Što se još nije dogodilo, a mora se dogoditi I u tom smislu promijeniti?

Politika treba reagirati. Mogla sam napraviti ono što sam znala, a to je napravit pjesmu koja će potaknuti, nekako okupiti tu ekipu. U spotu te kampanje su sudjelovale javne osobe iz cijele regije. Muškarci i žene zajedno jer mi je bilo jako važno podcrtati to da je to priča muškaraca i žena zajedno u borbi protiv nasilja. Jedino što sam ja mogla je potaknuti priču, kako obično radim, Evo da s tobom pričam na tu temu, da svim mogućim medijima pričam na tu temu, a sada će to politika prihvatiti da će se promijeniti legislativa i da će se ići na ono sinergijski mijenjati sve od ono školstva, zdravstva, sudstva. Znači, treba napraviti neke radionice i treba s ljudima radi. Puno toga treba odjedanput promijeniti u društvu,

Razgovor o tim stvarima pomaže i svakako si i ti doprinijela tome. Vidjela si u Direktu ovu nevjerojatnu priču, totalno sam se zgrozila, da su djeca od 10 godina opsjednuta time da im je koža stari.

Fašizam vječne mladosti je nešto što me jako pritišće i kao ženu i kao ljudsko biće generalno. To što mi radimo tim curicama, a znam da industriji itekako ide u korist da manipulira prvenstveno ženama, da se mi osjećamo konstantno frustrirane, nedovoljno dobre, nedovoljno lijepe, ali to sad već ide u sektor djece. To je ono posebna razina perfidnosti.

Zanimljivo mi je kako ti otvoreno zapravo govoriš o tome da žena treba kad ima 45, a tebi je sutra 45 godina, da je normalno da izgleda kao da joj je 45,. Istina je da ti izgledaš jako mladoliko.

Stavim ja malo šljokica pa mi je odmah bolje. Ja svima govorim da mi je 45, ja sam ponosna da starim. Pa starost je privilegija i to nikako ljudi da shvate. Nisu svi ljudi stari jer ne dočekaju starost, tako da stvarno, žena pogotovo, treba uživati u svakom razdoblju života. Nadam se da ću sutra s 45 godina skakati na stageu, i nadam se da ću to raditi i sa 70 godina.

Na rođendan si napravila veliki koncert. Što se to sutra sprema u Tvornici?

Pa, eto, proslavit ću 45 rođendan sa 600 najboljih prijatelja. Ne mogu zamisliti bolju feštu, nego da ja ljudima priredim neko slavlje, veselje za promociju svog solo albuma koji se već kuha tri, četiri godine, a ujedno mi je i 20 godina karijere. Odnosno 20 godina prvog nastupa. Pa ajde da to proslavimo u Tvornici i napravimo jednu super feštu. Jako smo se potrudili. Ambiciozno smo sve to sredili i pozvali hrpu gostiju. Marina Perazić dolazi, režira Filip Renić, koji se Let3 inače dosta radi, tako da smo sva jaja stavili u tu košaru i stvarno mislimo da će biti super vesela fešta.

Zašto prvi solo album tek nakon dvadeset godina karijere?

Dosad sam se skrivala iza tih pseudonima a sad ću stajati sa svojim imenom i prezimenom. Gledajte ljudi, ovo je najbolje što ja znam pa kome paše-paše, a kome ne paše - poljubi pa ostavi.

Rekla si jednom prilikom da te u Srbiji više doživljavaju kao pjevačicu, a u Hrvatskoj više kao voditeljicu.

Pa to mi je super. To su dva identiteta. Ovdje zarađujem kao voditeljica i vodim te neke super konferencije, Weekend media festivale, Dane komunikacija, a tamo sam - muzičarka. I to su dva identiteta.

Dobro je biti multipraktik. A ti si sigurno i modna ikona. Nikad u životu nisam vidjela da si bila loše obučena. Kako je biti totalno drukčiji u zemlji u kojoj su svi potpuno isti?

Pa i ti si potpuno drukčija, ja tebe doživljavam kao nekoga tko ima svoj poseban identitet. Ma mi smo svi skupa strašno opterećeni time kako nas ljudi vide. Jednostavno treba furat svoju priču, a ja to radim. Ja već 20godina iste stavove ponavljam unedogled pa se tu i tamo nešto uhvati, a kome ne paše - ima puno drugih opcija za izabrati.