Oslobodit ćemo vas poreza, samo se vratite! Direkt je provjerio hoće li se dijaspora odazvati vladinom pozivu

Vraćam se Hrvatska tebi! Iz Argentine, Čilea, Španjolske, Njemačke, Švedske, ma, zapravo, gdje god da jeste - svi ste pozvani! Vlada ima ponudu za sve iseljenike: ako ste vani minimalno dvije godine, vratite se i idućih pet godina bit ćete oslobođeni poreza na dohodak. Mi smo ministrovu ponudu proslijedili u Irsku, Norvešku i Dansku.

"Očajno! Radnika na vrijeme treba cijeniti. Mi kada smo bili tamo nismo bili cijenjeni, sada je prekasno", kaže Magdalena iz Norveške. Magdalena je Liku prije četiri godine zamijenila Norveškom gdje se u prosjeku zarađuje 4500 eura mjesečno.

Istina, oko dvije tisuće eura ćete dati samo za rentanje stana, ali za neke je to i dalje bolja računica. Kaže da ne može zamisliti povratak u Hrvatsku. "Ovdje smo si stvorili kompletan život što u Hrvatskoj nismo uspjeli u 30 godina. Dakle, život koji smo u Hrvatskoj mogli samo sanjati. Kupili smo si nekretninu, drugi auto, možemo na godišnji odmor kao normalni ljudi", ističe Magdalena.

"Uopće me ne zanima, nije mi primamljiva, niti bi me mogla privući", napominje i Ana-Marija iz Irske.

Iz Danske, pak, Iva kaže da se ne bi vratila jer ju ondje drži razina sigurnosti koju ima. Ivi, za početak, nije bilo teško pronaći posao, a onda ni živjeti kao profesorica glazbene kulture u Kopehagenu. U zemlji sretnih ljudi, gdje se kava pije za sedam eura, ona živi već osam godina i ne misli se vraćati. "Ja sam iz Hrvatske prvenstveno otišla jer nisam mogla pronaći posao. Ja sam vam bila očajna. Ni u Hrvatskoj ni u Bosni nikada nisam imala dovoljno za život. Za ono što mi je trebalo. Uvijek sam spajala kraj s krajem", objašnjava Iva.

Ovo nije prva mjera kojom ih se mami kući. Nudilo se do 200 tisuća kuna ako izaberu Hrvatsku za novi stari dom. A zbog nove ideje mnogi su se zapitali: diskriminira li se one koji nikada nisu otišli.

"Nije diskriminirajuće jer postoji legitiman cilj zašto to radimo. U situaciji smo da je situacija na tržištu rada napeta, ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim zemljama. Brojne zemlje imaju mjere s ciljem privlačenja radne snage", rekao 23. rujna 2024. ministar financija Marko Primorac.

A što na to kaže domaća radna snaga? "Ako je to cijena da se Hrvati vrate u Hrvatsku, meni je to u redu", kaže Nora iz Zagreba. Marija iz Zagreba se slaže: "Pozdravljam tu odluku ako se dogodi".

Što bi Vlada trebala napraviti da se vrate?

Miljenko iz Zagreba kaže: "Treba poduzimati neke akcije jer mladi odlaze i to nije u redu", dok Martina smatra da svi oni koji su ostali u Hrvatskoj neće biti puno zakinuti time i dodaje da smatra da ih se neće mnogo javiti.

Hrvati kod kuće bi ih raširenih ruku dočekali, ali naši sugovornici bi im baš kako je to prognozirala Martina rekli - ne.

Mislim da sama mjera po sebi nije dovoljna kako bi se takvo nešto pokrenulo s obzirom na to da je puno faktora koji će na to utjecati: od stambenog pitanja, obiteljskih, školskih i socijalnih pitanja", napominje Marina iz Norveške.

"Ovdje plaće stalno rastu, moja je recimo za duplo narasla u 11 godina koliko sam ovdje. Mislim da se to u Hrvatskoj nigdje nije dogodilo", govori o situaciji u Irskoj Ana-Marija.

Možda je najbolje pitanje - što bi to Vlada trebala napraviti da se vrate. "Nema te mjere Vlade zbog koje bih se vratila u Hrvatsku", "Nema mjere zbog koje bismo uopće razmišljali o povratku", kažu nam sugovornici koji su sreću pronašli u inozemstvu.

"Bolja slika penzija jer kad gledam kako mi roditelji žive i koliko se narade da bi preživjeli sa 70 godina, iako su u penziji, a ne mogu drukčije preživjeti - to je to što se treba mijenjati", poručuje Iva za kraj.

Oko tri milijuna Hrvata živi van zemlje, teško da će se taj broj smanjiti i nakon - nove ponude.

