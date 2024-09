Gotovo 80 posto čitatelja Danas.hr-a povratnike ne bi oslobodilo poreza na dohodak

Hrvatska Vlada, zbog nedostatka radne snage, na sve načine želi vratiti ljude koji su otišli u inozemstvo -natrag u Hrvatsku.

Podsjetimo, dio građana razljutio je prijedlog da se povratnike oslobodi poreza na dohodak. Kako je RTL neslužbeno doznao, ovu bi mjeru oslobođenja od poreza na dohodak povratnici imali pet godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Apsolutna diskriminacija! Što smo onda mi budale jer nismo otišli pa se vratili?" rekao je za RTL Matko iz Rijeke.

Ne sviđa se taj prijedlog ni Riječanki Dragici. "Opet se ponavlja ista stvar, a to je da su ljudi koji ovdje žive i doprinose - rade i uplaćuju sve moguće namete - opet diskriminirani. Doista mi se to ne sviđa", kaže Dragica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Meni se sviđa prijedlog jer mislim da se trebaju vraćati ljudi ovdje. Ovo je katastrofa što se napravilo mladim ljudima. Svi su otišli van i to nije dobro. Mislim da to nije preveliki novac i da to nije diskriminacija prema ovima koji tu inače rade", smatra to Nebesna iz Zagreba.

Pitali smo i vas što mislite o tome da se poreznom olakšicom podrži povratak Hrvata u domovinu.

Foto: Danas.hr

Velika većina vas (77 posto) na našu je anketu odgovorila da to nije u redu prema onima koji su ostali u Hrvatskoj. Za razliku od njih, 20 posto čitatelja na anketu je odgovorilo da je to u redu i da ljude treba potaknuti da se vrate. Tri posto čitatelja odgovorilo je "Ne znam".

RTL Danas izračunao je o kolikim je povlasticama riječ, na primjeru obitelji s jednim djetetom. Recimo da oboje supružnika radi za prosječnu plaću od 1300 eura. Ako je riječ o povratnicima u Hrvatsku, takva obitelj imala bi mjesečno od 300 do 370 eura više prihoda zbog oslobođenja od poreza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Godišnje bi to, ovisno o mjestu prebivališta, bilo najmanje 3600 eura, a na pet godina, koliko bi mjera trebala trajati, povratnička obitelj od države bi dobila 18.000 eura.

Inače, mlađi od 25 u Hrvatskoj ne plaćaju porez na dohodak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Vlada će povratnike osloboditi poreza na dohodak? Nebesna: 'To nije preveliki novac'