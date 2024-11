Predsjednik s karakterom bez konkurencije, barem u sloganima: 'Sve su to prazne floskule'

"Kad kažem za novog predsjednika, taj novi mora donositi ono što Hrvatskoj treba", govori HDZ-ov izazivač za Pantovčak okružen mladima u spotu s predstavljanja slogana. "To je taj novi predsjednik! Bit ću predsjednik koji ujedinjuje", tvrdi, dakle, Dragan Primorac. Ivana Kekin pak želi biti "predsjednica nove generacije", Miro Bulj "predsjednik iz naroda", a Marija Selak Raspudić - "više od karaktera".

"Sve zvuče kao da je netko nabacao hrpu riječi, napisao na papiriće i onda ubacio u neki bubanj i onda ih nasumice vadio van. Niti jedan slogan nema nikakvu jačinu, sve su prazne floskule koje smo čuli već tisuću puta", komentira satiričar Siniša Mareković Car.

A ti bi se slogani trebali suprotstaviti "predsjedniku s karakterom", koji je sam sebi prvom predsjedničkom kampanjom podigao letvicu. "Mislim da bi u ovaj mandat mogao ići sa "predsjednik s karakterom na kvadrat", ili "još samo ovaj put", ili "niste niprije", nešto od toga, ali on sigurno nije kandidat koji će kopirati ikoga", kaže komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić. "Dosad je bilo "normalno, predsjednik s karakterom", ja bih dodao "nenormalno, predsjednik s karakterom", i idemo dalje", kaže pak Mareković.

Od aktualnog petog, vraćamo se prvom hrvatskom predsjedniku. "I moj predsjednik", ponavljali su u spotu kojim je Franjo Tuđman išao po drugi mandat 1997. U to vrijeme s njime se nitko nije mogao mjeriti, oba puta nije mu trebao ni drugi krug, ni kompliciran slogan, nego samo "Tuđman, i moj predsjednik", kako je u spomenutom spotu izgovaralo i dijete.

Sasvim drukčiji kandidat

A onda je s novim stoljećem došao novi, sasvim drukčiji kandidat. "Ako želite bilo kakvu Hrvatsku, izaberite bilo koga. Želite li jaku, snažnu, naprednu, poštenu, europsku Hrvatsku, izaberite mene", poručivao je spotu uoči izbora te 2000. Stipe Mesić, tada sa sloganom "predsjednik svih građana Hrvatske".



"Kad bi gledali političke kampanje same po sebi, onda je najupečatljivija bila kampanja Stjepana Mesića, jer u toj kampanji je napravio najveći napredak u odnosu na rejting koji je prije imao", ističe Jerko Trogrlić. Pet godina kasnije ljude je opet ujedinio, glatko ponovio pobjedu za drugi mandat, s još efektnijim sloganom - "naš predsjednik".

Pamtljive pjesmice, poput one za američkog biznismena Borisa Mikšića, nisu tada vodile ni u drugi krug. 2009. situacija se donekle promijenila. S jedne strane bio je wannabe gradonačelnik Hrvatske Milan Bandić sa sebi svojstvenim sloganom "idemo raditi", čitaj delati. Ali suočio se s nečim što je tada očito falilo.

"Zato ću zajedno s vama Hrvatsku učiniti pravednom zemljom", poručivao je u spotovima Ivo Josipović, u kampanji pod sloganom "pravDa za Hrvatsku". E da bi se onda za drugi mandat s pravde malo skrenulo, krenulo lupkati štapićima u spotu, uz usklik - naprijed Hrvatska! "Očito je netko iz njegovog stožera rekao 'znaš što, sigurno ćemo pobijediti, možemo staviti bilo što'. I vjerojatno je taj netko dobio otkaz", kaže Mareković.

Jer dobili smo prvu pobjednicu, Kolindu Grabar Kitarović. U prvom mandatu "predsjednica za bolju Hrvatsku", u drugom se okrenula prema "znanju". Slogan je bio "predsjednica, jer Hrvatska zna". Ali Hrvatska očito nije znala, izabrala je karakter. Hoće li i opet? "Da sam ja na mjestu Milanovićevih savjetnika, ja bih napravio neki totalno lud, neozbiljni slogan, koji bi svima njima rekao, 'evo, mi si čak možemo priuštiti da se šalimo'", zaključuje Mareković.

Od "Yes, We Can", "mi to možemo" Baracka Obame, do "Make America Great Again", "učinimo Ameriku ponovno velikom" Donalda Trumpa - slogani američkih predsjedničkih kampanja pamte se u cijelom svijetu. Kako stvari danas stoje, slogane s ovogodišnjih predsjedničkih izbora u Hrvatskoj brzo ćemo zaboraviti.

