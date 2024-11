"Za novog predsjednika koji ujedinjuje" - moto je s kojim će HDZ-ov kandidat za predsjednika ići u utrku za Pantovčak.

"Novi predsjednik koji se neće svađati, koji će surađivati s Vladom jer moje ustavne ovlasti su takve da ja mogu napraviti ono što mogu napraviti, ali nikada se neće složiti s onom odlukom, pa ni Vladinom, ako nije u interesu Republike Hrvatske", rekao je Dragan Primorac.

Danas čovjek bez afera, sutra predsjednik bez afera - tako se opisuje. A smisliti slogan, kaže, nije bilo lako.

"Ja sam tražio od svih mojih suradnika da taj slogan duboko osjete u svom srcu prije nego izađemo s njim u javnost. Tek u trenutku kad su rekli - to si ti profesore! Vjerujemo u novog predsjednika! - mi smo se svi odlučili da s njim izađemo u javnost", objasnio je kandidat.

U javnost sa sloganima izašli su i ostali izazivači predsjednika s karakterom - Zorana Milanovića.

Marija Selak Raspudić nudi - "više od karaktera". "Hrvatska zaslužuje nazavisnu i nestranačku predsjednicu, onu predsjednicu koja će osigurati stabilnost institucija", rekla je Selak Raspudić.

"Predsjednica nove generacije" slogan je Ivane Kekin. "Okej, oni su dosad to radili tako, pokazali su što su mogli, vrijeme je da dođe netko tko će pokazati nešto novo", rekla je Kekin.

Sinjski gradonačelnik s porukama "predsjednik iz naroda - na braniku domovine" - ide u sridu - prema svom standardnom biračkom tijelu. "Ovi šta su se nalapali ovih posljednjih 30 godina, njih za ničim nije briga", rekao je Miro Bulj.

Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan smatra da kreativnosti i prave kampanje uopće nema.

"Više od karaktera nekako vam ostane i to ćete svi iskomunicirati i odmah ćete ići razgovarati o njemu. Nova generacija je nešto što je prikladno biračkom tijelu Možemo jer su to prvenstveno mlađi birači. A za Mira Bulja, Bulj samo trči reda radi da bi Most imao kandidata i on je branitelj i to je ono što funkcionira", rekao je komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.

No, predsjednik Milanović svoj karakter u posljednje vrijeme sve manje ističe - do novog mandata zasad nastoji doći taktikom šutnja je zlato.

Tako izborni komentator RTL-a Mate Mijić pojašnjava: "Šutnja je ustvari pobjednička taktika u ovom trenutku zato što Zoran Milanović nema stvarnog razloga uopće uplitati se u kampanju trenutno. Izazivači ga uopće nisu izazvali i sad je na izazivačima da netko od njih digne glavu da se pokaže kao dostojan izazivač, kao netko tko ga uopće može ugroziti i na to će onda on morati reagirati".

Taktika ili ne - Milanoviću zasad rejting raste. Prema istraživanju za RTL - u prvom krugu dobiva gotovo 40 posto. Primorac upola manje. I Milanovićev slogan znat će se uskoro. No, pitanje je koliko će glavni moto kandidata u konačnici utjecati na odluku birača.