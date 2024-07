Što će hrvatskim učenicima spolni odgoj u spolne odnose stupaju sa 16, 17 godina, a polovina ih ne koristi kondome. Zabrinjavajuće podatke o navikama srednjoškolaca već znamo, a sada imamo i rezultate istraživanja o metodama kontracepcije kod žena u 20-ima i 30-ima.

Kad su u pitanju metode koje koriste 45 posto, kaže, koristi prezervative, 23 posto kontracepcijske pilule, 18 posto prekinuti snošaj, četiri posto spiralu, a tri posto metodu računanja plodnih dana.

Po europskom atlasu kontracepcije, od 47 zemalja, Hrvatska je tek na 37. mjestu. Jasno se vidi razlika između Zapada i istoka Europe kada je u pitanju dostupnost kontracepcije i savjetovanje. Hrvatska je u prestižnom društvu Crne Gore, Bjelorusije i Armenije.

Zabrinjava to da 21 posto pripadnika generacije Z kaže da im je kontracepcija preskupa. To znamo zahvaljujući Udruzi za ljudska prava Sofija koja je provela istraživanje. Gošće Direkta su Sanja Siročić i Ljerka Oppenheim iz Udruge za ljudska prava Sofija.

Kako se Hrvatska po pitanju kontracepcije našla u takvom društvu zemalja?

"Dogodilo se više stvari, Atlas kontracepcije ima više parametara koje mjeri, a jedan od njih je i dostupnost kontracepcije, dostupnost savjetovanja i dostupnost online informacija", kaže Ljerka.

Što vas je možda od ovih rezultata najviše iznenadilo ili šokiralo?

"Jako nas je puno rezultata u istraživanju užasno iznenadilo. Šokantno je to kad smo zapravo saznali da su najviše korištene metode prezervativ, kontracepcijska pilula i prekinuti snošaj, koji naši građani koriste kao metodu kontracepcije, a moramo napomenuti da razvijenije zemlje Europe tu, takozvanu, metodu uopće ne smatraju metodom kontracepcije. Zapravo bi se reklo da ovih 18 posto koji su rekli da koriste prekinuti snošaj, zapravo ne koriste kontracepciju", ističe Sanja.

Recimo da je to vrlo drevna i neučinkovita metoda, ali opet, ako je na tako visokom mjestu kod nas, znači li to da se kod nas smatra kontracepcijskom metodom?

"Nažalost, čini se da - da zato što zapravo nemamo spolni odgoj. Nemamo seksualni odgoj, ne učimo mlade drugim metodama kontracepcije. Ono što smo mi saznali iz svog istraživanja je da ginekolozi uopće ne nude modernije metode kontracepcije poput hormonskog flastera, injekcije vaginalnog prstena. Ništa od toga se ne nudi, nego im se nudi kontracepcijska pilula koju mnogi ne žele uzimati jer ima mnoge neželjene nekakve učinke na žensko tijelo ili kondom, a kondom, ako nemaju pri ruci u tom trenu - ništa, prepušteni su prekinutom snošaju", objašnjava Sanja.

Čak 21 posto mladih kaže da su im kondomi preskupi. Što onda napraviti? Treba li se povesti za ovim primjerom Francuske, gdje svatko do 20 godina može ušetati u ljekarnu i dobiti besplatne kondome?

"Apsolutno, smatramo da je to jedino ispravno stvar jer ako mladima ne damo ni seksualnu edukaciju, ne damo im ni besplatne kondome - što im dajemo? Mladi su prepušteni sami sebi, tako da mislimo da definitivno se trebamo povesti za Francuskom. Oni su već 2013. uveli za mlade od 15 do 18, a 2020. su čak uveli i za mlađe od 15 godina besplatnu kontracepciju, a sada imaju besplatno sve do 25 godina. Znači, vi možete ući u bilo koju ljekarnu ili kliniku tražiti kondome. Ono što je još bolje za žene je da imaju besplatne preglede, da imaju besplatnu kontracepciju i da mogu bez problema otići, ugraditi spiralu ili dobiti pilule, isto tako, besplatno do 25. godine", kaže Ljerka.

Imaju li Francuzi neke rezultate? Znamo li kakve učinke imaju te njihove mjere?

"Otkad primjenjuju te metode, zabilježen je pad mladenačkih trudnoća, a samim time i pad pobačaja u mladenačkoj dobi od 25 godina i pad spolno prenosivih bolesti. Dakle, sve ono što bismo htjeli da se dogodi kod nas, imamo jednostavan recept, ne moramo izmišljati toplu vodu. Mi samo trebamo primijeniti ono što već funkcionira vani", napominje Sanja.

Ono što je pokazalo zapravo ovo vaše istraživanje je da postoji, s jedne strane, problem priziva savjesti kod liječnika. Međutim, on postoji u ljekarnama. Što to znači?

"To znači da vi, kada dođete u ljekarnu, čak i s receptom od vašeg ginekologa ili ginekologinje, netko se može pozvati na priziv savjesti. To se odnosi i na kontracepcijske pilule i na hitnu kontracepciju, koja se tako zove s razlogom. Znači, došli ste i trebate nešto odmah", kaže Ljerka.

Znači, moguće je da cura dođe s receptom i kaže da joj treba kontracepcija, ali je ne dobije zbog priziva savjesti?

"U Hrvatskoj se to, nažalost, događa. Ne često, još uvijek, ali uz 60 posto priziva savjesti kod pobačaja sad imamo taj rastući trend prizivanja savjesti u ljekarnama koji neće izdati kontracepciju", objašnjava Sanja.

A što se tiče doktora - oni ne nude ni razgovor?

"Ne samo to, nego nude i dezinformacije, To je ono što je nama najgore bilo kad smo slušali što žene nam kažu, za spiralu su im rekle da trebaju roditi, pa ako žene na sterilizaciju, da su trebale već troje djece roditi ako žele ići na sterilizaciju nakon 35. godine. Dakle, ne samo da im se daju dezinformacije, nego ih se još i obeshrabruje da traže išta drugo i bolje za sebe", napominje Ljerka.

Što onda nakon svih ovih saznanja treba napraviti hitno i neodgodivo da više onda ne budemo u društvu Armenije i Armenije i Azerbajdžana?

"Seksualni odgoj je broj jedan. Ako ljudima damo informaciju, ako im damo resurse, oni će ih i koristiti. Seksualni odgoj u škole odmah, pod hitno. Savjetovanje o kontracepciji mora biti dostupno u apsolutno svim dijelovima Hrvatske i ruralnim sredinama i u urbanim sredinama i besplatna kontracepcija. To je nešto što moramo početi odmah. Besplatna kontracepcija za mlade do 25 je nešto što su primijenile većine zemalja u Atlasu koja je u zelenoj boji, koju mi želimo. Ono što je bitno da kontracepcija mora biti u domeni zdravstvene zaštite. Znači, kontracepcija nije poziv na seks. Kontracepcija je poziv samo na zaštitu našeg zdravlja", ističu predstavnice Udruge za ljudska prava Sofija.

Kad ste spomenuli zelene zemlje, koje su još zemlje na ovom Atlasu koje bolje stoje od nas, a da to možda niste očekivali?

"Zanimljivo je da je na broju šest naša susjedna zemlja, Slovenija. Za njih uvijek očekujemo da su jako dobri, zatim bolji od nas koji nisu u zelenom, ali su bolji od nas - Srbija. Bolja od nas je i Sjeverna Makedonija i Albanija", ističe Sanja.

Smatra li se i u jednoj još zemlji Europske unije prekinuti snošaj kontracepcijskom metodom?

"Mislim da nismo jedini i mislim da smo tu u krugu onih zemalja u našoj regiji, ali definitivno na to ne računam u zemljama sjeverne Europe. U Švedskoj je od 1955. seksualni odgoj obvezan, u Njemačkoj i Francuskoj od 70-ih", zaključuje Ljerka.

