GOTOVO S DIVLJAVŠTVOM / Hoćete klimu na fasadi? Ne može. Rentati stan? Prvo pitaj susjeda. Uvodi se red, a mogao bi nastati kaos

Kako se riješiti gomile Airbnb stanova zbog kojih gradske jezgre postaju kulise? Muče muku s ovim pitanjem i Barcelona i Dubrovnik, ali Branko Bačić je osmislio najbolje rješenje ikad. Susjedske blokade. Pozvonit će vam na vrata onaj s trećeg kata kojem inače samo kimnete glavom u prolazu i zamoliti vas za potpis da može rentat, a vi ćete mu reći da nećete potpisati. I to je to. Neće smjeti. Uz ovu revoluciju, novi zakon o upravljanju zgradama zabranit će i divlje zatvaranje balkona zbog kojih se arhitektima diže kosa na glavi, a i klima uređaji neće smjeti onako prištavo stršiti sa fasada. Sve to naravno ubuduće. Ne retroaktivno. Pogledajte u prilogu Ivana Skorina