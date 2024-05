Na najvećem graničnom prijelazu između Hrvatske i Slovenije stanje je uobičajeno, za razliku od nove ideje slovenske vlade. Možete sami zamisliti - dolazite na stari granični prijelaz, usporavate radi možebitne kontrole, a sa strane vam mašu migranti.

Upravo to bi se moglo dogoditi, ako se ostvari najava slovenske vlade da će u mjestu na granici u Međimurju sagraditi privremene kampove za migrante.

Čim je ovog proljeća plan objavljen, lokalno stanovništvo krenulo je s pobunom - organizirali su nekoliko prosvjeda, čak podnijeli i tužbu protiv vladine odluke Upravnom sudu, koji ju je prošlog tjedna odbio, ali inicijatori kažu, vlada je signal dobila.

"Smatramo da je to nehumano, da je to neprimjerena opcija zato što ovdje nema mogućnosti za život tih ljudi. Ne znam što bi oni ovdje čekali jer oni su migranti, imaju svoj put prema Europi, mi smo za to da ih oni ovdje evidentiraju i pošalju dalje", rekao nam je Slavko Bizjak, predsjednik Regionalne zajednice Jesenice na Dolenjskem pod koje spada i granični prijelaz Obrežje.

Ideja je da bi se kamp smjestilo tik do terminala za kamione. Nalazio bi se niti 50 metara od autoceste, s druge strane ograde. Tamo bi bilo postavljeno 25 kontejnera kapaciteta od 120 do 150 ljudi koji bi ovdje na graničnom prijelazu mogli provesti i do tri mjeseca.

Otišli smo u 10 minuta vožnje udaljene Brežice čuti glas naroda. Od oko 60 tisuća migranata koliko ih je slovenska policija privela tijekom prošle godine čak 80 posto uhićeno ih je na području Općine Brežice. Zato ne čudi da u tom prilično pustom gradu svatko tko je htio s nama razgovarati ima nešto protiv izgradnje kampa za migrante i to mahom iz istih razloga.

"Ja ne bih bio za to da migranti žive među nama jer sami vidite kako to rade. Imamo malu djecu, ne mogu se igrati", rekao nam je Nejc, dok je Maruša otkrila da migranata ima već sada, da bacaju smeće i da bi ih s kampom sigurno bilo više, "Došli bi ovdje, ne bi bili samo tamo u centru zatvoreni".

Za razliku od jeseni 2015. godine i vremena kontroliranog puštanja izbjegličkog vala prema Europi, danas za to nema šanse, dio stanovništva čak traži i vojsku na granici.

"Mi ćemo sigurno nastaviti s našim prosvjedima, pa i blokiranjem cesta, dok ne dokažemo da ovaj prostor nije primjeren da tu žive migranti", odlučan je Slavko Bizjak.

Te 2015., na obližnjem manjem prijelazu Harmica-Rigonce,tisuće migranata u jednom su trenutku probili blokadu na granici. Na to vrijeme danas tamo podsjeća jednako oštra žilet žica, stoji ondje već punih osam godina, potpuno zarasla u živicu, da ju se skoro više ni ne vidi. Gradonačelnici okolnih područja zadovoljni su što je skinuto 85 kilometara žičane ograde, ali očito još uvijek ne posvuda.

U svakom slučaju, vrijeme blagonaklonosti stanovnika graničnih područja prema migrantima otišlo je, kako izgleda, u nepovrat. Sada nije nemoguće da zbog podizanja kampa uz granicu, glavna cesta prema Europi u sezoni bude blokirana.