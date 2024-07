Cijeli svijet strahuje od rata između Izraela i Libanona. Tenzije su između dvije zemlje eskalirale. Odmah napustite Libanon, savjetovali su svojim državljanima ministri vanjskih poslova SAD-a, Njemačke, Francuske, Norveške, i brojnih drugih zemalja. Što i nije baš jednostavno poslušati: jer iz Bejruta ni u Bejrut avioni danas ne lete. Mnogi su avioprijevoznici letove otkazali na sedam dana, sve u strahu od rata. Čak 12-ero djece i tinejdžera ubijeno je u subotu na igralištu dok su igrali nogomet u Golanskoj visoravni. Izrael za napad optužuje Hezbolah. Prema oni odgovornost negiraju, Benjamin Netanyahu je već rekao da će njihov odgovor stići, da će biti oštar, i da će Hezbolah masno platiti. Libanon sada čeka najavljenu reakciju.

Cijelu situaciju malo će nam bolje objasniti iskusni hrvatski novinar, porijeklom iz Libanona, Hassan Haidar Diab.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Reci mi za početak kakva je danas situacija u Libanonu: većina prijevoznika je otkazala letove, zapadne zemlje svima savjetuju da odu iz zemlje, to znači: čeka se rat?

"Izuzetno napeto i tenzije su na vrhuncu. Ne bih rekao da čekaju rat - čekaju pakao. Jer rat između Hezbolaha i Izraela će biti majka svih ratova. Hezbolah nije Hamas. On je 50 puta jači od Hamasa. Oni su jedna respektabilna vojska i to priznaju i Izraelci i Amerikanci. Imaju do pola milijuna dalekometnih projektila kojima mogu gađati Tel Aviv. SAD i EU pokušavaju smiriti tenzije, ali hoće li do toga doći... Netanyahu kaže da će udarati žestoko i jako, ali neće širiti rat. Međutim, bilo kakav napad na infrastrukturu u Libanonu će dobiti uzvrat na infrastrukturu u Izraelu".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hezbolah negira bilo kakvu upletenost u ovaj napad u kojem su stradala djeca….

"Ne želim o tome spekulirati. Možda su gađali vojnu bazu pa je zalutala raketa. Ali, ono što su svi izraelski mediji govorili: Kako u tom području nema sirena, nema protuzračne obrane?! Sada kad Hezbolah lansira rakete, odmah se jave sirene. Kako se to sada nije ovdje dogodilo? Pitali su ministra obrane, ali nije znao odgovoriti. To selo je pod izraelskom kontrolom, ali u njemu živi 12 tisuća Sirijaca. Samo 200 ljudi je uzelo izraelsko državljanstvo. Vjeruju da je to područje i dalje dio Sirije".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tko je onda poginuo?

"Poginuli su Arapi. Sirijci. Da se razumijemo - to su djeca. Nije bitno jesu Izraelci ili Arapi poginuli".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što sada očekuješ? Izraelski ministar vanjskih poslova na televiziji kaže: približavamo se ratu protiv Hezbolaha, Amerikanci kažu: Izrael se ima pravo braniti od terorista…

"Ono što je licemjerno - pola sata prije, Izraelci su pogodili dvije škole u kojoj su bili Palestinci. Izraelci su ih proglasili sigurnim zonama. Poginulo je 50 i ranjeno preko 300 Palestinaca, mahom žena i djeca. Gdje je taj pravedni svijet. Od Schulza do Macrona, Nitko nije osudio. Ja sam siguran da Netanyahu ne treba izlike da ulazi u rat. I zadnji puta kad sam gostovao prije deset mjeseci rekao sam ako se ne zaustavi rat u Gazi, proširit će se..."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neki analitičari se boje da bi to moglo dovesti do velikog regionalnog rata….

"Apsolutno. Ali, rat koji će biti razarajući. Mnogi ga nazivaju kataklizmom. Hezbolah u jednom trenutku može lansirati četiri do pet tisuća projektila. Hoće li proturaketni sustav to uspjeti oboriti?! Izraelci će vratiti Libanon u kameno doba i vjerujem da će biti totalno razrušen, ali neće ni Izraelci biti pošteđeni. Ono što je alarmantno je širenje sukoba. Iranci su odmah reagirali i rekli da su spremni na indirektan način ući u rat. Amerikanci ako neće direktno, dat će potporu. Nitko ne zna koliko Hezbolah ima naoružanja.. Bojim se..."