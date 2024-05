Ima li Tonči Huljić razloga za brigu i kako će umjetna inteligencija promijeniti glazbu, komentirao je gost RTL Direkta, legendarni glazbeni kritičar Aleksandar Dragaš.

Nevjerojatno je zapravo što može umjetna inteligencija. Daš joj tekst i eto ti pjesme.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa je, ali pitanje je koliko su to zaista dobri rezultati. Nick Cave je prije par mjeseci ili tek nešto imao izjavu da je to groteskna uvreda humanosti kad su dali ChatGPT-u da napiše pjesmu u stilu Nicka Cavea. Snimke koje sam ja slušao nekakve, Beatlese kao Beatlesi, Nirvana, Doorsi, Amy Winehouse, snimke koje nikad niste čuli od ljudi koji su umrli u 27. godina, nažalost ili nasreću me nisu impresionirale i zvučale su kao nekakav cover band koji svira i imitira te spomenute izvođače, ali onak, na način neka B strana singla koji nikada nije dobro prošao ili ga nikad igrom slučaja nitko nije čuo."

Kako vam se činilo ovo što smo sad čuli u prilogu, ove hrvatske inačice?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo je štos dobar za internet što smo čuli, ali mene je to podsjetilo i na svojedobnu modu zvanu mash gdje ste uzeli jednu pjesmu, melodijsku liniju stihova te pjesme, i onda ste na to nalijepili nešto drugačije žanrovski pa ste dobivali nekakve zgodne simbioze ili manje uspješne simbioze. Ali kad već spominjem simbiozu, prije nekakvih 15, pa i 12 godina, razgovarao sam, dok se uopće nije govorilo o umjetnoj inteligencij, s Ralphom Whiteom iz Kraftwerka koji mi je rekao da odnos čovjeka i stroja mora biti simbioza, a ne eksploatacija tehnologije nad čovjekom. Za to se zalaže Kraftwerk, a umjetnost, tehnologije i industrija trebali bi sve više postati jedna cjelina."

Pričali ste o umjetnoj inteligenciji prije nego što se pričalo, zapravo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Je, to tada nismo tak zvali nego sam ga pitao može li zamisliti da Kraftwerk krene na turneju i da egzistiraju i nakon što više neće bit živućih članova Kraftwerka. Oni su bili pioniri i revolucionari nekakve elektronske glazbe i svega toga što je došlo tek, "Computer World", itd. Rekao je: da, mogu zamisliti. Izvadio je mobitel koji još tada nisu bili ovi pametni mobiteli i veli budućnost turneja će biti ovo. Pa ako na to dodamo holograme, danas je zaista sve moguće i možemo zamisliti da ćemo ići na hologram Elvisa Presleya u Las Vegas, ali meni bi bilo zgodnije da mi to sve bude u glavi, da ne moram ni putovati."

Ja mislim da je to vrlo blizu. Ono što je zanimljivo, ono što nam je umjetna inteligencija dala je doista nevjerojatno. Dobili smo stvarno novu pjesmu Beatlesa koja nije umjetna, koja nije lažna, koja je stvarno stvorena. Zapravo, uspjeli su odvojiti Lennonov glas od klavira zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, no s druge strane ima i zlouporabe. Onaj slučaj kad je netko sjedio u sobi i proizveo pjesmu koju tobože pjevaju Drake i The Weekend.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ajmo prvo Beatlese riješiti. To je smislena upotreba umjetne inteligencije jer se taj alat iskoristio da se na jednoj staroj demo snimci, koju se nikako drugim alatima nije moglo pročistiti, izolira i da ostane čisti Lennonov vokal i čisti Lennonov klavir iz kasnih sedamdesetih. Na to su već snimali u devedesetima, ali nije bilo dovoljno čisto, George Harrison i drugi. U međuvremenu je i George Harrison umro, ali sad se uz pomoć umjetne inteligencije opet uz živuće glazbenike, i PaulaMcCartneyja i Jeffa Lynnea iz Electric Light Orchestra i gudače, napravila po meni, jedna od najljepših pjesama u zadnjih godinu i nešto dana ili i više puno godina, i to je nešto smisleno. Kao što je Brian Eno smisleno to rabi kad cijeli svoj album Reflections ostavio umjetnoj inteligenciji da ga preferira u nedogled i varira, kao i njegov film, odnosno dokumentarni film o njemu. A ovo što je spomenuto Drake i The Weeknd... Oni su meni toliko sami po sebi nezanimljivi da onda to što je umjetna inteligencija napravila od njih dvoje zapravo nije puno manje zanimljivo od onog što oni kao rade za ozbiljno, ali je uporaba autorskih prava, mogli bi čak reći kriminal, pitanje moralnosti ili etike, ekonomije, itd."

Ali ono što je meni zanimljivo koliko je zapravo zabrinjavajuće da netko može toliko jednostavno kopirati tuđi glas. Danas sam malo čitala pa sam našla da Dolly Parton kaže, referira se na Bibliju, da je to znak đavla, da se tako nešto može.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa dobro ne znam je li zbog đavla, ali je meni je problem što smo u glazbi imali električnu gitaru, dolazi sintisajzer, i tako dalje. To su uvijek nekakvi skokovi jer dobili ste neki novi alat. Međutim, alati su danas u samim kompjuterima koji nemaju veze s umjetnom inteligencijom, možda su previše pojednostavnili ljudima da stvaraju glazbu. A pitamo se gdje je umjetnik, gdje je persona, gdje je jaki autor, gdje je ta neka jaka osobnost koju umjetna inteligencija zasad ne može riješiti. Dakle, može samo to još pojednostaviti do toga da baš svatko može raditi nešto, ali mi sad već imamo previše glazbe koja dolazi na svakodnevnoj bazi. Pa sad još kad u to uđe umjetna inteligencija, nisam siguran koliko je to dobro, ali možda će ljudi zbog toga tražiti nešto nesavršeno. Jer, umjetna inteligencija je kreirala i nepostojeću kantautorica Annu Indianu koja se zove ovoga koja je onak, aseptična. Beskrvno, dosadno."

Nema nikakve dušu. I Tončija Huljića smo isti tren pitali što misli hoće li biti u problemima. Naravno da čovjek kad ovo sve čuje, prvo pitanje je trebaju li se ti svi producenti, tekstopisci brinu da će ih zamijeniti umjetna inteligencija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U Hollywoodu se scenaristi brinu, moguće da će se brinuti glazbenici. Ja se samo nadam da će publika uvijek tražiti nešto zaista što vrijedi, vjerojatno i neće, ali da barem ima taj neki drive da ipak traži pravu osobu, pravog autora čovjeka od krvi i mesa koji pjeva o nekim svojim problemima. Ono što je Cave rekao u toj izjavi, on veli, svaki put svaki autor koji drži za sebe kad piše pjesmu na neki način izvodi samoubojstvo samog sebe."

Napisali ste jednom da je Taylor Swift precijenjena, ali obožavana je u cijelom svijetu. Je li to glazba ili je to biznis?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Možda je i ona plod umjetne inteligencije, sve više mi baca na to moram priznati. Ona je fenomen. Ona nema baš glupe stihove da se razumijemo, ali je glazbeno meni nezanimljiva. Mislim da je precijenjena i ne mogu i dalje kužiti zašto je hrpi mladih žena toliko zanimljiva. Ona nema ni p od one provokativnosti koje je imala Madonna, premda mi možemo reći da je ona nova Madonna, ali je meni puno zanimljivija Beyonce kao možda nova, "crna Madona", s ovim svojim ulaskom u country što ruši paradigme ili mijenja paradigme country glazbe i onoga što ona radi, i što ona jest. A prije dosta godina sam postavio jednom od čelnih ljudi Warnera pitanje 'Kakva će biti nova Madonna i da li ćemo uopće dočekati?', onda je on prije tridesetak godina rekao: 'Imat ćemo crnu, bijelu, ovakvu Madonnu, onakvu Madonnu. Imat ćemo više Madonna'. Sve se to malo prebrzo troši i sve se nekako disperzira, ali s druge strane je nevjerojatno da je Taylor Swift takva kakva je, meni pomalo i bezlična i dosadna i nezanimljiva, ali postala zapravo fenomen i najveća pop zvijezda koja savršeno barata biznisom. Imala je dva dobra albuma s Aaronom Dessnerom iz The Nationala kao neki iskorak."

Kolektivno svi obožavamo Baby Lasagneu u Hrvatskoj. Ako sam dobro pročitala, on je jedini autor svoje pjesme od svih koji se natječu na Eurosongu, što mi se čini sjajno i jako pohvalno. Kakve su mu šanse?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa ja mislim da će on biti u prvih pet. Ja uopće ne sumnjam u publiku ovu europsku koja će glasati, ali sumnjam u žirije. To smo već vidjeli s Letom 3 prošle godine. U svakom slučaju, želim sve najbolje. Vrlo simpatičan, vrlo drag. Pjesma koja je jako dobra u fahu koji se meni inače ne sviđa. Nije to nešto što je sad bitno, ali eto, čak i meni koji ga ne volim se sviđa pjesma. Ima tu jednu poruku koja, nažalost, je aktualna i danas, kao i prije 120 godina kad je bila peronospora. Sada nema peronospora i imamo neke druge stvari, one iz uvoda, ali svi ljudi bježe i dalje."

Propustili ste RTL Direkt, a zanima vas Hit i RTG dana? Sve emisije gledajte i na platformi Voyo.