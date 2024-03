Kakav je bio deseti saziv Sabora najbolje može procijeniti čovjek koji je vidio i čuo baš sve. Klasike poput 'Žena nije stvorena za mudraca, nego za madraca' ili 'Budi muško reci da si peder' Ljube Ćesića Rojsa. Slušao je i govore Franje Tuđmana i iznošenja Ivana Pernara, razbijanje aviona Damira Krstičevića i nesuđeni obračun Plenkovića i Grmoje. Gost Direkta je najdugovječniji saborski zastupnik koji u saborskoj klupi sjedi već 32 godine, zastupnik Furio Radin.

Kakav je bio ovaj deseti saziv Sabora bolji, gori ili isti?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam za prošli mislio da je bio najgori i to sam rekao. Ispod toga se ne može ići, ali išlo se."

Zbog čega to kažete?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bilo je deset puta više stegovnih mjera nego ikad. Većina zbog poslovnika jer poslovnik ne dozvoljava više krivi navod. Nekad je postojao krivi navod, a danas se sve svodi na povredu poslovnika. Ja smatram da za biti zastupnik treba malo učiti prije. Ja ću vam reći gdje sam ja učio, ja sam učio sa svojim prijateljima. Jedan od njih je Antun Vujić u jednoj birtiji koja je bila između mog instituta i njegovog zavoda Leksikografskog zavoda. Zvala se Dinara, ali ne postoji više. Tamo smo pet godina razgovarali. Razni ljudi su dolazili iz raznih mjesta u Hrvatskoj i Jugoslaviji. Razgovarali smo o politici i svi su bili, disidenti. Treba učiti i politiku. Zašto? Zato što je najlakše je vrijeđati."

Čuli smo puno vrijeđanja u Saboru što kažete na to?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Toga smo puno čuli i u ovom sazivu i u nekim drugim sazivima, ali i u ovom sazivu i u prošlom najviše ne govori se o problemu. Kad sam ja došao prvi put u Sabor, govorilo se o problemima bez obzira tko je to bio. Sukobljavali smo se oko problema, a sad se sukobljavaju na osobnoj razini."

Tko je bio najveća zvijezda ovog Sabora? Tko vas je pozitivno iznenadio?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bio bih jako nepravedan kad bih izvukao od tolikih zvijezda jednu."

Je li vam se svidio Gordan Jandroković koji se pokazao da prati glazbu, ima dobre odgovore 'zastupnica mora biti zdrava'. Je li vam se svidio njegov stil?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Većina zastupnika je izrazila mišljenje i istaknula da je bio korektan. To je najbitnije za predsjednika Sabora da bude isti prema ljevici i prema desnici."

Kad gledate u prošlost, sve koje smo imali dosad Božo Petrov, Luka Bebić, Josip Leko koga biste izdvojili kao najboljeg u toj ulozi?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Teško je to reći. Bilo je predsjednika Sabora koji su počeli tako da nisu bili popularni, a završili su kao popularni npr. Bebić. Bilo je predsjednika Sabora koji su bile iznenađujuće efikasni kao na primjer Mesić. U tom prvom sazivu 1992 do 1995. nije bilo minutaže svi su govorili koliko su htjeli, mogli su ponijeti Bibliju i čitati Bibliju, a rasprave su trajale isto kao i sada. Mogao si replicirati koliko si htio. Došao sam do zaključka da svaka tema ima svoj prirodni tijek života, a tome pridonosite i vi novinari."

Vidjeli smo puno ovih performansa ove godine od Zekanovićeve vrećice pa ove kartonske izreke je li toga bilo u tolikoj mjeri i prije?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne, nije bilo prije toliko toga, iako je i bilo. Sjećamo se kompjutera s propagandom, političkom. Ja mogu reći samo jednu stvar da odlično poznajem dva parlamenta hrvatski i talijanski. U talijanskom parlamentu ne smijete ništa izložili, straža dođe odmah i to potrga. Zašto? Zato što to nije mjesto za propagandu. Sad idemo na izbore i znamo gdje možemo izvjesiti ovaj plakate, koliko minutažu imamo na televiziji. Drugim riječima za sve postoji mjesto. Mjesto za takvu vrstu propagande , za majice s natpisima ili za papiriće koji vrijeđaju nije Sabor. Sabor je mjesto gdje riječima pokušavaš dokazati određene stvari."

Sada kreće kampanja, mislite li da nas čeka ludi obračun i još luđa obećanja?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Obećanja će biti zato što je predizborna kampanja i mjesto kad moraš obećati. Najbitnije je da se poslije ta obećanja i ostvare."

To se to još nismo doživjeli ili?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U određenoj mjeri kod određenih ljudi da, a kod mnogih drugih ne."

Imate 73 godine do Bidena još stignete dva puna mandata odraditi. Zanima me što mislite jesu li Biden i Trump prestari za mjesto američkog predsjednika?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To morate pitati nekog mlađeg od mene."

Hoćete li vi i u sljedećem sazivu sjediti u Saboru?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Radimo na tome. To bih mogao objasniti u jednoj rečenici, mislim da posao nije još gotov."

Vidjet ćemo vas možda ponovno u Saboru?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja se nadam, netko tko ide na izbore ide da bude izabran."

Rekao nam je danas Gordan Jandroković u intervjuu za RTL kada bi morao opisati Sabor u jednoj pjesmi, to bi bila Rim Tim Dagi Dim, što vi kažete na to?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja tu pjesmu nisam čuo. Nema pjesme za taj Sabor ni u prozi."