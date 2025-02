Film koji mistificira Dylana i otkriva kako je postao legenda: Glazbeni genij je zauvijek promijenio rock

Godina je 1961., 19-godišnji Bob Dylan dolazi iz rodne Minnesote u New York jer, kako sam kaže folk legendi Peteu Seegeru, "želi uloviti iskru". Mladom muzičaru, naravno, počeci nisu laki, ali malo po malo, gledamo kako jedan od najvećih umjetnika 20. stoljeća gradi svoj status, prvo folk pjevača do jednog od ključnih trenutaka u rock glazbi, kada na festivalu u Newportu postaje "electric".

"Postoji cijela knjiga koja je napisana samo o tom udarcu snare bubnja na "Like a Rolling Stone". Dakle, tu je de facto krenula ta nova era, tu je on izašao iz folka, ušao je u rock", kaže Zoran Stajčić, glavni urednik portala "Ravno do dna" . Time smo u najkraćim crtama opisali radnju "Potpunog neznanca", filma kojem, kako i sam naslov govori, nije bila misija otkriti sve što niste znali o Dylanu, nego prije ga dodatno mistificirati.

"Jednostavno je živio glazbu. I to je u film prikazano. Biografski filmovi se inače rade o tome kako je čovjek odrastao, u kakvoj familiji i slično. Ovdje se vide njegove misli, i to se vidi preko njegovih pjesama", kaže Marko Kuzmić, RTL-ov kamerman i filmski kritičar kinofilm.hr-a.

'Cijeli njegov život jest stortytelling'

Taj "Dylan went electric day", dan kad je iz folka prešao u rock na festivalu u Newportu, već je bio tema i filmova i knjiga, ali ne na ovakav način, ne i s blagoslovom samog Dylana koji je s redateljem prolazio svaku scenu. "Dylan mu je namjerno rekao 'sad moraš dati nekoliko lažnih činjenica u film', Mangoldu je to bilo čudno, rekao je 'al onda će se pobuniti dylanolozi', on je rekao 'baš te briga'. Tako da Dylan to jako dobro zna, u biti je on storyteller, i cijeli njegov život jest stortytelling", ističe Zoran Stajčić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I pričao je svakakve štorije i o sebi, fanove je film ponukao da istražuju ranu fazu njegove karijere, kolegica iz Jutarnjeg Pavica Knezović Belan tako je našla presicu baš iz te famozne '65., kada je pjevač rođen kao Robert Zimmerman sebi nadjenuo još jedno ime.

"Novinarka ga pita 'Bob Dylan nije vaše pravo ime, koje je vaše pravo ime?', i on na to kaže 'moje pravo ime je Knezović'. Naravno, svima sam pokazala u oduševljenju, kao 'pogledaj, to je moj rođak Bob Dylan'", ispričala nam je Pavica Knezović, uz dodatak da je Dylan ustvari, po vlastitom izboru, oduvijek bio enigmatski trubadur, "Dylan je nitko i Dylan je svatko od nas".

'Dylan će i nakon filma ostati misterij'

Ali u "Potpunom neznancu" Dylan je Timothee Chalamet, nimalo slučajno favorit na predstojećim Oscarima. "Chalamet je napravio vrhunsko remek-djelo, pet godina se pripremao za tu ulogu, sjajno je napravio svoj posao. Znači, dečko je za čistu desetku", smatra Marko Kuzmić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ili, riječima također nominiranog Edwarda Nortona, koji glumi još jednu folk legendu Petea Seegera, "to je nemoguća stvar, nitko ne bi trebao igrati Boba Dylana, ali mislim da mu je bilo suđeno odigrati ovu ulogu. Ušao je u nju toliko da je bilo inspirativno samo biti oko njega, zračio je na sve ostale i uzdigao na razinu na kojoj smo željeli biti".

I sam je Dylan u rijetkom tweetu reklamirao film i Timmyja u ulozi njega samoga, dok je i sam Chalamet potvrdio da će Dylan i nakon filma ostati misterij. "Moraš se diviti takvim ljudima, po mom mišljenju, jer su sve shvatili - da si dovoljno osjetljiv da budeš velik, ali i dovoljno pametan da samog sebe zaštitiš. I sada ima mene kao vojnika koji ide okolo i širi evanđelje po Bobu. Moraš se diviti nekome tko dobije Nobelovu nagradu za književnost, a ne pojavi se na dodjeli.

Dobio je i Oscara, od 80-ih je na takozvanoj Neverending turneji, uz preko 60 albuma izdao je i devet knjiga slika i crteža, i sa svime time i nakon ovog filma ostaje najveći potpuni neznanac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa