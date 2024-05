Čini se da bi Hrvatska i Baby Lasagna mogli osvojiti Eurosong i to točno 35 godina nakon što je to uspjelo grupi Riva, čija je pjevačica Emilija Kokić gostovala u RTL Direktu.

Nakon Dore smo razgovarale što može bolje. Danas možemo samo reći: 'Bolje ne može'.

"Apsolutno se slažem s Vama. Moram Vam reći da mi se kruna ozbiljno drma. Još ovih par dana me molim Vas najavite kao 'jedina' jer u subotu to više neću biti. Moram priznati da sam jako sretna zbog toga. Toliko svim srcima navijam za tog čovjeka..."

Nevjerojatno je izgledao nastup jučer. Moćno, energično, svaki pokret na mjestu i svaki pogled u kameru kao da je isplaniran, izrežiran i ima smisla.

"Zapravo to tako i je, znate. Zato mi kada idemo na Eurosong idemo dosta ranije i onda se rade scenske probe, a nakon toga se to gleda. On točno zna koja kamera snima u kojem trenutku i kakav je kadar. Ako mu se nešto ne svidi, to se komentira i oni to promijene. Moj dojam je i ranije bio baš takav, da je nešto osmišljeno, da je to čovjek koji zna što radi, a sada vidim da mu se pridružio i cijeli njegov tim. Svaka čast. Ne da su dali 100 posto nego 150 posto. Sve je osmišljeno, sve ima glavu i rep. Baš im čestitam. Baš je odlično."

Nestvarno su mi izgledali oni kadrovi da cijela dvorana zna i koreografiju i riječi. Izgleda da je Baby Lasagna hit i u Europi.

"Ma ti fanovi Eurosonga, ja uvijek kažem da nisu baš normalni, ali u pozitivnom smislu riječi. Ja isto gostujem često po partijima koje fanovi organiziraju diljem Europe, oni Vam znaju na hrvatskom moje pjesme. Oni sve to znaju. To je jedan širok krug ljudi koji vole sve ljude koji su nastupali na Eurosongu, a posebno pobjedničke pjesme, to im je nekako najviše urezano u srce."

Tko bi mogao biti najveća konkurencija u ovom trenutku?

"Ma ja se ne bojim previše konkurencije. Zato što cijeli Markov tim je fantastičan, i on sam i svi na pozornici, ta energija je sve super. Ja se malo više bojim tog konzervativnog žirija koji će glasati u svim tim zemljama i pitanje je kako će tu proći. Da se pita publika, mi već znamo da bi se trebali pripremati za organizaciju Eurosonga u Zagrebu. Dakle, planove može poremetiti jedino neki član žirija koji misli da nije zadovoljio, nemam pojma, nešto."

Kako Vas se dojmio nastup irske predstavnice? Svi o njoj pričaju, proglašavaju je đavlom...

"Ja sam se stvarno preplašila. Ja podržavam umjetnost, ali ako mene pitate, meni se to uopće nije svidjelo, nisam netko tko bi to pratio i uživao u tome. Ja sam se baš prestrašila."

Zanimljivo je promatrati ovu euforiju, ali kao jedina Hrvatica koja je Eurosong dovela u Hrvatsku, mislite li da će Baby Lasagna pobijediti?

"Ja to stvarno želim svim srcem. Mrvicu bih voljela bih da se zna da je to Riva. Uvijek su pjevači najistaknutiji, ali Riva je pobijedila na Eurosongu, ja sam samo pjevala. Što se mene tiče, u srcu imam tu želju. Baš bi bilo lijepo i pravedno da se to dogodi. Zaslužio je. Ja mislim da su svi u njegovom timu dali 150 posto od sebe, a ovo dalje stvarno nije u njihovim rukama. Možemo držati palčeve za milimetar sreće i eto, da prevagne na hrvatsku stranu."

Ako ćemo imati taj milimetar sreće, onda trebamo i doček. Grupu Rivu je onda svečano dočekao Zadar. Pedeset tisuća ljudi. Kako je to izgledalo?

"To je toliko teško opisati. To je tolika ljubav, radost, nježnost, podrška. Svi ljudi iz Zadra su se poistovjetili s tim. Ja sam to osjetila na svojoj koži kad su dočekivali tu naše srebrne dečke sa Svjetskog prvenstva, onda se isto organizirao doček i mi smo onda nastupili. Onda sam osjetila taj ponos - oni su naši, mi smo njihovi. Tako da je cijela ta priča lijepo sjela. To nosim svih 35 godina na jednom posebnom mjestu. Ako se dogodi da Baby Lasagna pobjedi i ako se organizira doček, ja sam tamo."

Ovaj tjedan je bila obljetnica Vaše pobjede na Eurosongu. Jeste li to proslavili?

"Pa nismo ništa specijalno, gitarist je bio na putu, bubnjar je isto nešto radio. Mi smo inače susjedi, nas troje, tu u Zadru. Organiziramo zajedničko gledanje Eurosonga nas troje, zajedno s našim najbližima, pa ćemo to na taj način ispraviti."