Poznate splitske face, od glazbenih i glumačkih legendi, Hajdukovih igrača do heroja Domovinskog rata…. ali i pravih umjetničkih djela. Različiti izrazi ulične umjetnosti krase brojne splitske zidove I fasade….

"Većinom su posvećen Hajduku I doajenima Hajduka itd", kaže Splićanka Sanja Krček Novosel, dok njezina sugrađanka Stanka Tomić kaže:

“Ovi su naši Hajdukovi murali su prekrasni I treba toga biti više.”

Jerko Živković najviše voli murale splitskih legendi

" To mi je blizu srca I s tim se mogu povezati, a kad vidim ove neke bezvezarije na zidu koji mogu ja napraviti onda mi ne paše I ne pripada mom gradu.”

Pravih umjetničkih murala zapravo i nema previše, a na većini njih radila su i dva splitska umjetnika Luka Duplančić i Ivan Svaguša.

“Polako se kristalizira ali da je to živa scena, ne. Tu fali i broja murala i autora malo više svega da bi to nazvat živom scenom. Dovoljno je otići u malo veće europske gradove da vidimo što bi to trebalo biti.. Split pati od nekakvog vizualnog zagađenja, od vizualne indoktriniranosti i pati od nedostatka kreativnosti vizualne kulture koja je bitna za naš grad”, smatraju umjetnici.

Većina murala je ipak posvećena Hajduku, a iza brojnih izraza ulične umjetnosti stoji Torcida.

“Torcida je najbolje organizirana, oni imaju cijeli taj odjel za koreografiju. Ali kažem, a to se kažu mnogi koji su infišani u Hajduka kao ja uostalom ima uspješnih uradaka, ima ih koji su nagrdili zidove, a ima i neprimjernog sadržaja koji treba obrisati.” kaže Saša Ljubičić novinar Slobodne Dalmacije.

Tako je obrisan i sporni mural koji se u Dalmaciji sve češće pojavljuje. Viđen je na 40 -ak lokacija, u Zadru je postao političko pitanje, no na splitskim zidovima se aluzije na NDH nisu dugo zadržale.

Splitske ulice ipak pripadaju velikanima grada, znaju to u gradskoj knjižnici koja odaje počast likovima iz malog mista; Ljubo Stipišić Delmata, Jakša Fiamengo samo su neki

“To se nama jako sviđa jer mi tako mislimo u knjižnici je to jedna vid pisane kulture, pismenosti, ta potreba čovjeka da se izrazi I kroz jedan ovakav crtež I prenese poruku.”, kaže Grozdana Ribičić, ravnateljica GK Marka Marulića Split

U planu im je preuređenje knjižnice na Spinutu i mural u čast Dini Dvorniku, a njemu i Oliveru počast je odana više puta uličnim crtežom..

"To je Split koji pomalo nalikuje na Napulj, Napulj slavi svoje veličine kao što slavi Maradonu, kao što mi slavimo Livaju, Olivera i druge naše odličnike, one koji su s nama ili koji su otišli u legendu", ističe Ljubičić

Splićani vole svoje velikane od Livaje do Olivera. I naravno more - kojeg na ulicama čuva ovaj mali morski puž.