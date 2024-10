Fenomen u Americi: Kako je Trump sve popularniji kod Latino i crnih birača? No, ima i Harris svoj as u rukavu

Nisu predsjednički izbori samo u Hrvatskoj - za točno tri tjedna održavaju se i u Americi. Nova istraživanja pokazuju da Donald Trump sve bolji stoji među crnim i latino biračima, koji bi mogli odlučiti izbore. Možda vam to zvuči nevjerojatno, s obzirom na to da redovito Meksikance naziva silovateljima i ubojicama i s obzirom na to da je Kamala Harris crnkinja.

Pennsylvania, najvažnija od svih neopredijeljenih država, za tri bi tjedna lako mogla nekome donijeti ukupnu pobjedu. Rukavice su odavno skinute, baca se blato. "Ako pogledate granice, ako pogledate inflaciju, ako pogledate katastrofu u Afganistanu, ovo je najsramotnije vrijeme u povijesti naše zemlje", poručuje bivši predsjednik SAD-a Donald Trump. "Jako čvrsto vjerujem da bi drugi Trumpov mandat bio veliki rizik za Ameriku i opasan", govori potpredsjednica SAD-a Kamala Harris.

Negativna kampanja u spotovima je još izraženija. Kamala vrti Donaldove klipove u kojima on s govornice izgovara razne misli poput "Najgori ljudi su neprijatelji iznutra. Neprijatelji iznutra su opasniji nego Rusija. Imamo neke jako loše ljude, bilo bi lako izići na kraj s njim uz pomoć vojske", a onda njegovi bivši suradnici ističu da bi "drugi mandat bio gori, jer ne bi bilo nikoga da zaustavi njegove najgore instinkte". Trump pak vrti crne glasače protiv crne kandidatkinje. 'Nisam za Kamalu, ja sam za Donalda Trumpa', 'ja nisam s njom jer ona nije sa mnom', 'podržavam predsjednika Trumpa i ekonomske politike koje je naša zemlja iskusila pod njegovim vodstvom', samo su neke od izjava crnkinja koje sudjeluju u Trumpovu spotu.

Što kažu ankete?

Da u tijesnoj utrci crna demokratska kandidatkinja ima nikad manju podršku crnih birača pokazuju i ankete. Za razliku od 2016., kada je 92 posto crnih birača bilo za demokrate, a samo 7 za republikance, ili 2020. kada ih je 90 posto bilo za demokrate, a 9 za republikance, sada ih je 78 posto za demokrate, a čak 15 posto za republikance. To bi značilo da bi svaki sedmi crni glasač, umjesto za kandidatkinju tamne puti, glasao za Trumpa, a to je moguće objasniti frustracijom što demokrati na njihov glas automatski računaju.

"Oni su stava 'sve treba spaliti i moramo početi iznova'. Zato, mislim da "podrška Trumpu", posebno u afroameričkoj zajednici, je više podrška agentu kaosa, zato što su toliko nezadovoljni statusom quo", tvrdi Cody McClain Brown s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

S druge strane, izbore bi mogli odlučiti i latinoamerički glasači kod kojih je okretanje republikancima još izraženije. 2016. odnos je bio 68 prema 28 posto u korist demokrata, 2020. je pao na 62 prema 36, dok ankete sad govore da bi 56 posto Latinoamerikanaca glasalo za Kamalu Harris, a čak 37 posto za Donalda Trumpa. Tu se može reći da im je, kao i crnim biračima, u fokusu ekonomija, ali i da imigranti ne žele konkurenciju.

"To je pitanje radnih mjesta, pitanje sredine. Svatko ipak gleda svoju kožu i što to može značiti. Tako da su oni, dapače, skloniji deportacijama ili onome što je Trump radio, a to je zid", objašnjava vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić. "Dat ću sebe kao primjer. Ja sam imigrant u Hrvatsku, ali znači li to da sam i za to da svi drugi imigranti dođu u Hrvatsku? Ne, ja recimo mislim da je previše Amerikanaca ovdje sada. Dakle, moglo bi biti i to", govori McClain Brown.

Oružje u kampanji

A tu je i još jedan novi moment - demokratski kandidati koji se ponose svojim oružjem. Kandidat za potpredsjednika Tim Walz kamere su pratile u lovu. Njegova potencijalna šefica je neki dan gostujući kod Oprah ispalila ovo: "Ako netko provali u moju kuću, bit će upucan! Vjerojatno to nisam trebala reći", uz smijeh je rekla Harris. Ili je baš to trebala reći. "Pričajući o oružju i izjavljujući 'imam oružje, imam Glock, koristim oružje', to bi možda moglo navesti onog jednog ili dvojicu ili stotinu glasača koji misle 'volim demokrate, ali brine me da će uzeti moje oružje'", kaže McClain Brown.

Dok demokrati tako smišljaju strategije za privlačenje glasova izvan svoje baze, Trump ima drugi princip. "Trump samo prati Kamalu Harris, ono što kaže ona, on kaže negativno, njemu je to vrlo jednostavno, ne mora se čak puno niti truditi. On je u zadnje vrijeme više zabavljač na pozornici", pojašnjava Mirjana Rakić. Tako je bilo i sinoć, čak i nakon što su se dvije osobe na njegovu skupu zbog vrućine srušile na pod. "To dvoje ljudi koji su se srušili su domoljubi i volimo ih. I zbog njih smo dobili dobru muziku, zar ne? Dakle, svirajte 'YMCA'. Samo naprijed! Idemo! Lijepo i glasno", govorio je Trump.

Tako smo uplesali u zadnja tri tjedna. I afro i Latinoamerikanci, i ljubitelji oružja u finišu kampanje mogu očekivati još prljaviju kampanju.

