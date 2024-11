Trump puni kabinet! Među izabranima: Guvernerka koja je upucala psa, najbogatiji čovjek svijeta i TV voditelj

Prvi put nakon četiri godine opet se pojavio tamo gdje će provesti iduće četiri godine. Donalda Trumpa u Ovalnom uredu primio je Joe Biden, da malo popričaju o primopredaji, ali i kažu par riječi pred kamerama.

"Donalde, čestitam! Radujem se da ćemo imati, kako smo rekli, miran prijenos vlasti", rekao je aktualni predsjednik. "Politika je teška, i u mnogo slučajeva to nije baš lijep svijet, ali danas jest lijep svijet i jako to cijenim. Prijenos će biti miran, bit će miran da mirniji ne može", odgovorio je njegov nasljednik. I tako, dok Biden lagano pakira kofere, Trump puni mjesta u drugom kabinetu.

Najbogatiji čovjek na svijetu preuzima fotelju ministra savjetnika. "Što biste rekli da tu radite", posta Elon Musk na svojoj mreži, uz fotku sa sunčanim naočalama i kraticom Doge, kako glasi akronim ureda za učinkovitost vlade. Čovjek s 300 milijardi dolara na računu ima misiju kresati vladino trošenje.

"Vaš novac se baca uzalud i Ministarstvo za učinkovitost vlade će to popraviti!", obećavao je Musk na Trumpovim skupovima. "Legitimno je željeti mijenjati državni aparat, ali je pitanje je li to u skladu s javnim interesom, ili privatnim", ističe politički analitičar Mate Mijić, dok se Cody McClain Brown sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti pita "koje bi agencije Musk skresao? Možda one brojne koje ga u ovom trenutku tuže jer je prekršio zakone o radu, o okolišu ili o zdravlju i sigurnosti".

Valjda kako bi bili učinkovitiji, Musku će se pridružiti još jedan biznismen i bivši predsjednički kandidat - Vivek Ramaswamy, vrlo na Trumpovoj liniji. "Vjera, domoljublje, težak rad i obitelj su nestali, a zamijenili su ih rasa, rod, seksualnost i klima", govorio je o političkim protivnicima pred oduševljenim Trumpovim pristašama.

Ministar obrane postaje Pete Hegseth, vojni veteran s 20 godina iskustva koji voli tetovaže, a ne voli Kinu. "Kina gradi vojsku konkretno posvećenu porazu Sjedinjenih Američkih Država", rekao je prije neki dan gostujući u jednom podcastu. Hegseth je čovjek izvan sustava, iz Trumpova kuta, možda je najvažnije što je osam godina bio voditelj vijesti na FOX Newsu.

"Donekle se može činiti da ga je Donald Trump izabrao zato što ga je vidio na televiziji", misli McClain Brown, dok Mijić kaže da će nam "vrijeme reći je li dobro malo šokirati sustav s nekim izvana, ili će se pokazati da se sustav opire onome tko je imenovan da ga vodi".

Domovinsku sigurnost vodit će Kristi Noem, guvernerka Južne Dakote, prije u igri za Trumpovu potpredsjednicu. Nju Amerikanci znaju jer je u Dakoti odbila uvesti obavezno nošenje maske tijekom pandemije, ali najviše po tome što je u memoarima priznala da je iz pištolja ustrijelila svog 14 mjeseci starog psa kojeg je, kako piše, mrzila jer se nije mogao dresirati.

Šef diplomacije još nije službeno potvrđen, ali se šuška da je funkciji najbliži Marco Rubio, još jedan bivši predsjednički kandidat koji je o Trumpu prije pričao svašta. "Uvijek me zove "mali Marco", priznat ću da je viši od mene, visok je 185 centimetara, zato mi nije jasno zašto ima ruke kao netko tko je visok 160 centimetara. I znate što kažu za muškarce s malim rukama", govorio je Rubio prije nekoliko godina.

Znamo da je Tom Homan car za granicu koji planira provesti masovne deportacije, a da je prvi imenovani ambasador, i to u Izrael, još jedan bivši predsjednički kandidat Mike Huckabee, koji tvrdi da "izraelska okupacija na postoji". Još ne znamo hoće li antivakser RFK preuzeti ministarstvo zdravstva, ali generalno znamo što se može očekivati od druge Trumpove administracije.

"Djeluje da je cijeli proces puno bolje strukturiran, da tranzicijski tim zna što radi i koga želi, tako da će Trump definitivno imati lakšu situaciju što se tiče provođenja svog političkog programa", smatra Mate Mijić. "Bit će manje odraslih u prostoriji, a svaka će pozicija biti prvenstveno bazirana na odanosti Trumpu, a ne stručnosti", zaključuje Cody McClain Brown.

A možda zbilja napravi zaokret, i u zadnjem mandatu počne slušati samo stručnjake. Kod Trumpa nas ništa ne bi trebalo iznenaditi.