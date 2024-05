IDEMO SE OBNOVITI? / Domovinski pokret spašava svijet, a vlasnik seks shopa otkriva vode li Hrvati više ili manje ljubav

Možda Elon Musk ne zna, ali zna Ivan Penava. Cijeli svijet, od Japana preko Italije do Grčke ima isti demografski problem, a Domovinski pokret misli da se to može riješiti birokratski, iz ureda. Jer, tražili su i dobili, ministarstvo demografije, prvo takvo u Europi. U svom predizbornom programu napisali su da planiraju minimizirati štetu demografske kataklizme, da će financijski poticati sklapanje braka, dijelili bi naknade koje bi stimulirale majke da ostanu kod kuće s djetetom do polaska u školu, dakle nešto slično Bandićevom roditelju odgojitelju. Ali dijelili bi financijske potpore i porezne olakšice Hrvatima iz dijaspore. Inače, Hrvatska je i dosad imala ured za Demografiju, ali nije bio baš nešto učinkovit. 'Ne možete očekivat da ćete jednom naknadnom finnacijskom značajno utjecati na fertilitet, za hrvatsku bi to sigurno bi slučaj stambene politike', rekao je demograf Marin Strmota. Više u prilogu Ivana Skorina