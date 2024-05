Pola godine već traje agonija učenika trećeg razreda jedne zagrebačke osnovne škole. Jedan nasilni učenik, od 9 godina, terorizira sve ostale. Roditelji kažu, udara ih šakom, seksualno zlostavlja, tuče. Pokušali su sve što su mogli: dva tjedna djecu nisu puštali u školu, žalili su se ravnateljici, centru za socijalnu skrb, Ministarstvu obrazovanja no odlazak u školu za njihovu djeci i dalje je traumatičan. Ljuti su na sustav koji im ne želi ili ne može pomoći pa sada prijete ispisivanjem djece iz škole.

Mjesecima žive u strahu zbog sigurnosti djece, a sada su odlučili reći dosta. Odlazak u školu cijelom razredu jedne zagrebačke osnovne škole pretvorio se u agoniju. Sve zbog učenika - zlostavljača čije su mete djevojčice i dječaci iz razreda. Detalje slučaja mučno je opisivati.

"To su bili udarci šakama u glavu, bacanje djece u zrak, seksualno uznemiravanje, guranje ruke u međunožje pa prenošenje tih istih ruka drugim djevojčicama", rekla je majka jednog djeteta.

Od 16 učenika u razredu, 10 ih je zatražilo psihološku pomoć. Obratili su se ravnateljici, koja, kažu, ignorira problem. Kad više nisu znali što bi, odluči su djecu ne puštati u školu. I onda novi šok. Roditelji žrtava završili su na socijalnoj službi.

"Mi smo morali voditi razgovore sa socijalnom službom zašto naše dijete ne ide u školu. Nismo mi djecu poslali na skijanje na dva tjedna. Dakle mi smo isključivo iz straha ostavili djecu kod kuće jer ne znamo šta će se desiti dalje u školu", rekao je otac maloljetnog djeteta iz razreda.

Nakon velikog pritiska učenik je izdvojen iz razreda i nastavu prati online iz susjedne prostorije. Ipak zbog susreta na hodnicima i WC-u djeca se boje ići na nastavu. A kada su zbog svega tražili odgovor što dalje, Stručna služba škole ih je šokirala.

"Trebalo se dogoditi nešto jače, da mora biti krvi da bi se zvala policija i da bi se neke stvari pokrenule. Mi smo šokirani, treba biti krvi da bi se stvari pokrenule", rekao je otac jednog djeteta.

Mučni slučaj primjer je institucija koje ne znaju naći rješenje. Ravnateljica škole i grad Zagreb nisu htjeli pred kamere, tek su pisano odgovorili da prate slučaj i da djeca sad idu na nastavu pa je valjda sve u redu. Ministarstvo nam nije ni odgovorilo. Ipak pravobraniteljica za djecu jasno kaže da je sustav zakazao te da je zabrinjavajuće da još nije pronađeno rješenje u interesu sve djece.

"Problem se produbio ne samo zbog izostajanja pravovremenih mjera i ranih intervencija te očiglednog nesnalaženja ravnateljice i školskog kadra, kao i propusta u radu pojedinih službi, nego i zbog nemogućnosti postizanja dogovora odraslih", rekla je bivša pravobraniteljica za djecu, Ljubica Matijević-Vrsaljko.

Nije prihvatljivo da žrtve izostaju s nastave niti da se dijete dugoročno izolira, dodaje. Sustav je potpuno zakazao i treba hitno reagirati prije nego se dogodi tragedija, smatra.

"Ovaj slučaj je tako ozbiljan, tako višeslojan, tako dugotrajan, tako strašan, kako prema djeci žrtvama, tako je strašan i za dijete počinitelja. I on je nečija žrtva. On se ne ponaša tako zlostavljajući i nenormalno i tako patološki prema svojim vršnjacima iz razreda i tako uporno – bezveze", rekla je pravobraniteljica.

Kako neslužbeno doznajemo problematični učenik imao je teške ekscese i u prijašnjoj školi pa su ga roditelji upisali u ovu. Pokušali su roditelji žrtava više puta razgovarati s njegovim ocem i majkom, sve je završilo prijetnjama.

"Bili su vrlo svadljivi, vrlo agresivni, između ostalog su rekli da su počeli uzimati ljude koji gledaju i prate našu djecu u parku", rekla je majka jednog djeteta.

Pokušali smo kontaktirati oca koji nam je preko telefona rekao da su sve to izmišljotine bolesnih ljudi. Mučnoj situaciji ne vidi se kraj, no ujedinjeni roditelji iz sada idu do kraja.

"Želim još samo naglasiti kako su roditelji odlučni da ako do kraja školske godine se problem ne riješi i da dobiju garancije da je problem riješen će ispisati svoju djecu iz škole, govorim o cijelom jednom razredu, a obzirom da se radi o školi koja upisuje samo dva razredna odjeljenja godišnje - možemo govoriti o gubitku jedne cijele generacije", rekla je Ana-Marija Vegar, odvjetnica roditelja djece žrtava.

Mjeseci straha doveli su do toga da roditelji žrtava više ne žele djecu u školu.

"Mi želimo da se pomogne tom dječaku, vidimo da stvar nije dobra, ali prvenstveno ja moram zaštiti svoje dijete i njemu osigurati normalno školovanj", rekao je jedan roditelj.

Škola je mjesto u kojoj bi se djeca trebala osjećati sigurno. Pitanje za sve stručne službe, školu, socijalnu skrb, ministarstvo, zašto u ovoj školi - nije tako?