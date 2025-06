Đivo Đurović raspalio po Trumpu: 'Umjesto da progoni kriminalce, iživljava se na najslabijima'

Američku politiku pomno je pratio dok je živio u New Yorku, pomno je prati i sada kada se vratio u Zagreb. Kolumnist Telegrama Đivo Đurović gost je Direkta.

Što se to zbiva u Los Angelesu? Trump demonstrira moć

Apsolutno. Događa se ono što je Donald Trump najavio da će napraviti kad dođe na vlast. Da će vladati autoritarno, da će preći granice i norme koje su do sad bile u američkoj politici i da će to raditi brutalno i bez potrebe. To je njegov modus operandi. Svi su mislili on to samo govori i neće se to dogoditi. Ali vidimo da se gotovo svaka od tih stvari događa. Ovo je jedna od najružnijih do sad. Ali možemo očekivati nastavak upravo takvog ponašanja.

Je li to politizacija vojske?

Manje više. Ja bih rekao da to sigurno ne izgleda dobro. Mislim da je ova vojna parada za njegov rođendan puno gora politizacija vojske. Ali i ovo je. Ovo je nacionalna garda. Ona u nekim ujetima može se rasporediti unutar teritorija. Skandalozno je da je to napravljeno protivno suglasnosti guvernera. Guverner je među ostalima osoba kojoj on prijeti da će ga hapsiti itd. Znači sve je to grozno. Mislim da to koliko je nacionalna garda zaupotrebljena sigurno nije dobro. Ali u sklopu svega ovoga što se tu događa, to je možda jedan od manjih problema.

U Kaliforniji su na vlasti demokrati. Oni kažu da je ovo sve nepotrebna eskalacija. Je li ovo obračun s najpoznatijim demokratskim guvernerom?

Postoji više razloga. Jedan razlog je sigurno to što Trumpu odgovara da se skrene pažnja s dvije stvari koje su u ovom trenutku bile jako neugodne za njega. Sukop sa Elonom Muskom koji je završio tim da je Elon Musk ustvrdio da je Trump, što smo znali, na listi u dokumentima Jeffreyja Epsteina, pokojnog poznatog zloglasnog pedofila i seksualnog predatora. On očito pokušava smanjiti štetu. Mislim, tu se sigurno neće dogoditi pomirenje, ali Elon Musk je svjestan da njegovo poslovno carstvo primarno ovisi o milijardama i milijardama dolara koje je dobivao od države.

Misliš da bi Musk u toj svađi izvukao deblji kraj?

Apsolutno, Trump ima svoju bazu koja će mu ostati vjerna unatoč sumnji u pedofiliju, odnosno u to upetljano sa Jeffreyem Epsteinom.

Trump sigurno ne želi da se o tome sad govori, zato mu odgovara da se sad na televiziji govori o tome da gori pola Los Angelesa. Ali sigurno je da Musk gubi u tom sukobu. Drugi razlog je što taj cijeli povod za to, u krajnju ruku taj neki zakon po kojem se smanjuju porezi bogatima, u kojima se oduzima ljudima zdravstveno osiguranje, je u suštini nepopularan što se više o njemu govori. Trump je svjesni da više gubi. Onda je bolje da se ni o čemu od toga ne govori, nego da se govori o nekoj stvari gdje on pokazuje mišiće.

Mislite li da se pobuna migranata može proširiti na druge gradove?

Ja ne mislim da je ovo neki put, ne mislim da je ovo onaj trenutak kao s Hitlerom gdje će on iskoristiti nekakav nered da bi proglasio diktaturu.

Ja mislim da će se ovo s vremenom smiriti, moguće je da se ponovi nešto slično negdje drugo, ali ne mislim da će ovo sad ići u cilju samo eskalacije. Ali treba vidjeti iz ovoga poučak koju smo znali otprije, ali ovdje se dobro ilustrira - to je da Trump ima predmoderno shvaćanje politike. U nekom modernom smislu, čak i u lošim odnosima, postoji ona sintagma, sve je za moje prijatelje zakon. Trump ne prihvaća to. Njemu nije dovoljno da primjenjuje zakon na svoje neprijatelje, on se želi neprijateljima osvećivati. On želi da oni trpe i pate, da im donosi bol. I to je nešto što nismo vidjeli u nijednom zapadnom društvu, nismo vidjeli ni u Sovjetskom savjezu od Staljina. To je nešto što je vrlo netipično, vrlo neobično, ali što možemo očekivati svako malo. I taj pokušaj da se nanese bol demokratima kao grupi, imigrantima kao grupi, ali onda pojedinačnim političarima je Trumpova osveta i način na koji on percipira politiku.

On je puno najavljivao da će se obračunati s kriminalcima, da će deportirati vođe bandi, ali na kraju ispada da se deportira čistačice, domare, ljude koji rade u Home Depou.

Da, to ne može biti pojam miroljubivijeg svijeta nego ljudi koji rade u trgovačkom lancu kao prodavači i pomoćno osoblje. To sigurno nisu niti silovatelji, niti pripadnici bandi, jer novac je sigurno brži ako si pripadnik bandi nego u 12-satnim smjenama po takvim velikim trgovačkim lancima. Znači, to su ljudi koji vjeruju, kako bi se to reklo, u američki san, u to da svojim trudom mogu sebe prehraniti, školovati svoju djecu i tako dalje, koji su došli i nisu dokumentirani, jer nije na kraju problem njih, nego Amerike koja nema nikakav imigracijski sistema, nego trebaju radna snaga. I upravo suprotno od onoga što on tvrdi, dakle, da lovi najgore kriminalce, on se osvećuje na najslabiji način, na one koje je najlakše pohvatati. I to je sramotno, ali vidjeli smo od Trumpa puno sramotnih stvari, ovo je samo jedna recka u tom nizu.

Ima li tko u Americi raditi poslove koje sada rade ilegalni migranti?

To je veliki problem. Počeo se pojavljivati ovisno o tome koliko je bilo imigranskog stranoništa. Neki ljudi su se počeli iseljavati iz država unutar Amerike, iz država u kojima mogu očekivati, iz velikih gradova gdje nije sigurno i iz država republikanskih gdje su onda još i guverneri vrlo agilni da ih deportiraju. I vidjeli smo sad slučaj koji je skandalozan, zapravo, jer pokazuje koliko duboko se može otići - Floride, koja je smanjila minimalnu zakonsku dob za rad na 12 godina, što je prije bilo 15 ili 16 godina, jer nema više radne snage, pa sad domaća djeca mogu raditi neke poslove. Potpuno promašena i vrlo zla politika.

Danas sam pročitala na CNN-u jako je zanimljivo opisano: Trump stvara sliku snagatora koji neki dan ide na UFC meč, a onda će za svoj rođendan imati prekrasnu vojnu paradu i sad još šalje gardu na migrante, znači zapravo nekog snagatora. To je ta vizija koju on želi stvoriti o sebi.

Da, jer on vidi zapravo da ne postiže puno rezultata u onom smislu od velikih obećanja, da je teško realizirati puno stvari kojima se on razmetao, od mira Ukrajini, tih nekih stvari koje Amerikancima nisu toliko važne, ali on se prodao kao veliki dealmaker, kao netko tko čim dođe, sve će biti rješeno samim njegovim ulaskom, pa na kraju i ovih poreznih reformi koje isto tako škripe. Znači, skretanje pažnje i pokušavanje projiciranja te neke sile mačističke je poznata Trumpova strategija u politici. Moguće je održavati iluziju neko vrijeme, ali nemoguće zauvijek.