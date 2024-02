Svugdje su nas odvela prepucavanja Zagreb-Beograd, ali tko bi se nadalo ćemo se naći u kanti punoj ukiseljenog kupusa kako bi objasnili taj vrh politike i njihovu ukiseljenu retoriku.

Po pomoć smo otišli do Marije Cafuk, čuvarice sjemena varaždinskog zemlja koja bez zadrške kaže: "Ja jedino što mogu reći da je naše varaždinsko zelje najbolje, domaćice ga vole i bolji je od futuškog.

Voljni smo poslati gospodinu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pa nek on usporedi sa svojim futoškim."

Ovako je sve krenulo - u petak je hrvatski predsjednik pokušao biti šaljiv opisujući ples Beograda između Bruxellesa i Moskve pa je izjavio: "To je nekakva kalja, nekakva kupusara od politike".

Vučić se na trenutak začudio kakvu politiku oni to vode pa su mu dodatno pojasnili: "Kupusarsku."

"Kupusarska politika je odlična politika mi volimo kupus, volimo da ga jedemo, mi imamo vrhunski kupus u futogu, poslat ću mu glavicu da vidi da je to jedna prava i vrhunska politika", odrezao je Vučić.

Ali isto tako Vučić bi trebao znati - ako se već želi natjecati i glavicama kupusa, dobrosusjedski mu mogu samo poželjeti puno sreće, jer Hrvatska ima varaždinsko i ogulinsko zelje, vrhunsko!

Premijer Andrej Plenković za kupusarenje nije imao komentar.

Ali zato Vučić iza sebe ima cijeli serijal u kojem ponosno ističe kako je Hrvatska u nečemu lošija ili da će Srbija uskoro dostići Hrvatsku u nečemu - od BDP-a do Dinama.

"Sad ne igraju ovu ligu Europe, nego ligu bez briga", opalio je Vučić pa dodao i ove misaone tvorevine: "Jesam li ja kriv što Srbija ima suficit u trgovanju s Hrvatskom ili što ih je pristigla po pitanju bruto domaćeg proizvoda?"

Od snage vojske, Eurosonga, do sporta, samo natjecanje, pardon - takmičenje pali.

Nikola Parun, politički analitičar iz Beograda, komentira: "Sve to pali, kako ne! To je sve jedan veliki sport, to je nešto što ljudi vole i u politici bi se to moglo nazvati duplim pasom."

Ekonomski analitičar Damir Novotny to je stvar vječitog natjecanja: "Srbi i Hrvati se kao dva ovna na brnu uporno takmiče i čekamo da prvi padne u vodu." U ovoj priči bi to bila ukiseljena voda.

"Kupus politika je još jedna epizoda zagrebačko-beogradskih prepucavanja i možemo ih očekivati još nekoliko u narednom periodu, kaže Parun dok Novotny kaže da bi se politička elita trebala kloniti takvih hiperboličnih usporedbi. "Da je sve sjajno, nije. Niti su najbolji kupusi u Srbiji, niti najbolje zelje u Ogulinu", kaže Novotny.

Naravno, sad kiselog kupusa i nema, prva sadnja kreće u ožujku. Inače čuli smo se danas i s udruženjem proizvođača futoškog kupusa u Srbiji. Rekli su da se uopće ne žele mijelati u ovu priču i da jednako cijene i Ogulinsko i Varaždinsko zelje kao i svoje Futuško zelje, futoški kupus.

Iako postoji Zeljarijada i Sarmijada, službeno ne postoji neko formalno natjecanje u najboljem kupusu na Balkanu – tako da ustvari nikad neće doznati odgovor koji je najbolji.

Ali na Aljasci postoji natjecanje u najboljem kupusu, sutkinje se prigodno oblače, možda i kod nas možemo nešto slično organizirati, suce već imamo.

