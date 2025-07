Direkt doznaje hoće li biti besplatne vode na koncertu Thompsona, Pavuna: 'Imajte sa sobom prazne čaše'

Četiri dana do Thompsona na Hipodrom su stigle službe koje će brinuti o sigurnosti pola milijuna ljudi. Danas su teren tako obišli policija, vatrogasci, hitna pomoć, u četvrtak na Velesajmu kreće izgradnja poljske bolnice s 200 kreveta. Organizatori su prihvatili cijenu od 200 eura po timu hitne pomoći: s time da na Thompsonu neće biti zagrebačke hitne, nego timovi iz 13 županija. Infuziju neće davati osobama koje kolabiraju zbog alkohola, takve će zbrinuti u poljskoj bolnici.

Zagreb će najmanje 48 sati biti u blokadi, a sve detalje i savjete i upute dao je Mojmiri Pastorčić za Direkt pročelnik Gradskog ureda za promet i sigurnost Andro Pavuna

Je li imate konkretnu preporuku za nekoga tko ide na koncert? Kad treba tamo doći odnosno kad treba krenuti?

Ovisi o tome odakle ide i ovisi o tome koliko blizu želi biti pozornici.

Recimo da ide iz Zagreba, da negdje ide s područja grada

Mi ćemo sutra objaviti kartu jer to mislim da je jako zgodno s nekakvim radijalnim krugovima da otprilike ljudi imaju filing koliko im sati treba pješke. Znači, mi sve pozivamo da idu pješke. Jer autom mislim da neće ni moći. A mogu pokušati onda napraviti problem sebi i drugima. Dakle, ovisi odakle u gradu kreću. Imat će taj jednu kartu gdje će vidjeti - je li to sat vremena, pola sat,a tri sata, dva sata tj. koliko pješke treba da dođu do Hipodroma i neka onda to uračunaju u ono vrijeme kad žele doći na ulaze da bi stigli na vrijeme proći pregled i ući.

To bi moglo trajati. Organizatori, koliko sam shvatila, rekli da se dođe šest sati prije. Ako je koncert u 21 sati znači da dođu u 15 sati.. Znači, par sati prije toga treba krenut. Treba računati da će ti pregledi dugo trajati. Treba cijelo vrijeme imati u glavi tih pola milijuna ljudi. Je li tako?

To je ogroman broj ljudi. Jednostavno, postoji kapacitet i za pregled tih ljudi, kapaciteti da prijeđu preko mostova. To će trajati neko vrijeme. Zbog toga se očekuje da doista hodaju. To je od početka na taj način i organizator bio postavio. Dakle, treba neko vrijeme da se do tamo dođe.

Više ste puta rekli i ponovili da se ne ide nikamo s autima.

Nemojte ni pokušavati. Zato što ćete doći do neke točke s kojom nećete biti zadovoljni. Nećete onda moći parkirati nigdje u krugu te točke i onda ćete napraviti problem sebi i drugima.

Ono što nas čeka u subotu su zapravo prizori ljudi koji hodaju po gradu. Je li možemo pretpostaviti kada bi to trebalo početi, kako će to izgledati?

Očekujemo već u subotu ujutro, potencijalno možda će već kroz noć neki ljudi krenuti dolaziti na Bundek.

Moglo bi biti na mostovima problema. U smislu da će trebati neko vrijeme da prođe. Ne mogu svi odjednom na most?

To je čista logika. Znači, ako imate dva mosta ili tri mosta koji vode na tu lokaciju i cijeli grad koji će biti fokusiran na ta tri mosta. Dakle, u nekom trenutku će to biti ona zona gdje će možda trebati pričekati. Zato kažem, pozivam sve one koji mogu da krenu što ranije, da dođu u zonu Južnog Zagreba i da tu onda pričekaju početak.

Voljela bih da porazgovaramo o jednoj temi koja mi se čini jako važna. To je voda. Znači Grad Zagreb je osigurao da budu cisterne vani. Što je s vodom unutra? Jer mislim da su tu bile neke proturječne informacije. Mislim da je, prema medijskim napisima se činilo da će voda biti dostupna unutra. Onda mi se danas činilo da zapravo nema vode unutra?

Dio ovih hidranata na te četiri slavine će biti unutar prostora s južne strane na Antalovoj gdje će im se moći pristupiti i nakon što pređete pregled, znači nakon što ćete biti u koncertnom prostoru.

To je sad neka novost?

To je zapravo vrijeme tako, ali smo u razgovoru s organizatorom shvatili da ograda će biti na taj način postavljena da će tim hidrantima moći pristupiti i posjetitelji koji će biti s južne strane, a oni sa sjeverne strane mi ćemo jednu cisternu staviti tamo. Ako sam dobro shvatio, civilna zaštita će isto staviti nekoliko cisterni tako da ćemo osigurati i neku besplatnu vodu na par punktova s te sjeverne strane, a na južnoj strani s Antolove će imati hidrant te gdje će imati besplatnu vodu.

Znači, da to sad ponovimo. Ljudi neće morati kupovati samo vodu na šanku, nego moći će doći do cisterne i napit se besplatno vode. To im je osigurao Grad Zagreb. Znači, to je ta novost.

To smo mi napravili. Dio tih hidranata će biti i dostupno tamo. Velim, mislim da je dobro da ponesu nekakve prazne čaše i na putu jer taj dolazak će trajati nekoliko sati. Mi ćemo te hidrante gdje će biti voda postavit u puno široj zoni od hipodroma, gdje god mi očekujemo da će ljudi hodati. Dakle, Selska i Savska i Vukovarska itd. Pa neka onda imaju sa sobom neku otvorenu čašu ili nešto da mogu natočiti vodu.

Dosta smo slušali, bit će vode unutra, osigurano je dva i pol milijuna boca vode, ali to nije sigurno. Ovo je sad prva informacija. Znači da će biti besplatna voda unutra. Idemo još jednom: Koje su sve ceste zatvorene u subotu u subotu?

U subotu ta tri kvarta - Zapruđe, Središće i Kajzerica bit će zatvorene već u petak u kasnim večernjim satima tj. oko 10, 11 navečer. I isto tako Most slobode i ova zona kratke avenije Dubrovnik znači i Trga gdje je gradska uprava, Stjepana Radića..

Što s onima koji dolaze izvan Zagreba?

Meni se čini, nisam siguran da onaj koji krene u subotu ujutro da će stići na koncert. Evo, upravo smo maloprije prošli sve ovu satnicu za ljude koji iz Zagreba kreću i shvatili smo da ljudi koji iz Zagreba kreću će trebati krenuti oko 9,10,11,podne. To znači da kad biste onda vi morali krenuti iz nekog grada gdje tek trebate još doći do Zagreba, pronaći neki parking u Zagrebu negdje i onda još doći do koncerta. Tako da ja mislim da doista tko ne dođe dan ranije u Zagreb ili najkasnije u petak kasno navečer ili u subotu u ranu zoru ja nisam siguran da će stići na koncert.

Što se tiče ljudi koji ne idu na koncert, a žive u Zagrebu, nije sad važno da li je to Kajzerica, Novi Zagreb ili bilo gdje u Zagrebu - ono što je važno da oni shvate da to neće biti normalan dan.

Pa da. Gledajte, ako u jedan grad dovedete još jedan takva grad - ne može biti normalno. ako jedan grad dovedete još jedan takav grad ne može biti normalno da će naš grad je kad bio tu restoran. Restorani su puni subotom, kafići su puni, Znači, puni su samo kad su Zagrepčani ovdje. Sad zamislite da dođe još jedan grad, ne može biti duplo puno. Jednostavno neće biti normalno. Taj dan mislim da svi građani Grada Zagreba u široj zoni, ne mislim samo na Kajzericu. Mislim na širu zonu oko Hipodroma I Trešnjevka i Trnje trebaju računa da taj dan jednostavno neće biti uobičajeno. Neće moć obavljati ono što su navikli obavljati subotom. Možda nego se prave kao da je to neki praznik kad je sve zatvoreno i kad ne mogu obaviti ništa i da ne računaju autom obavljat stvari. Preporučio bih da kupe sve što treba u danima prije.