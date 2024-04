Oni su znatiželjni, tvrdoglavi i puni energije. Obožavaju plivanje, vožnje u autu, a riječ je o dalmatinerima.

"Ona je jako pametna, želi se stalno igrati što je tipično za dalmatinske pse. Pametan je to pas, ali i ljubomoran. Imam četiri dalmatinska psa, i ako dam nešto samo jednom od njih, drugi mi upute pogled u smislu: gledamo te", kaže nam Lucia koja je sa svojom Dalmatinkom iz Španjolske u Hrvatsku putovala četiri dana.

Češće ćete vidjeti Slovenca ili Amerikanca u šetnji s dalmatinerima. Jer iako je izvorno hrvatski pas - malo ga Hrvata ima. A imali su ga recimo i Picasso i George Washington. Ali zato je politolog i profesor Dražen Lalić njihov svojevrsni ambasador - nema gdje ga ne zaustavljaju zbog Disneya.

"Događa mi se ljeti da mi stranci prilaze i kažu da su razočarani jer su mislili da će u Dalmaciji, i u Splitu i okolici vidjeti puno više dalmatinera, a zapravo ih ima jako malo", kaže nam Lalić koji dalmatinskog psa ima već tri godine.

On je jedan od naših najupečatljivijih simbola, a mi ga jako malo koristimo za promociju naše zemlje. Pa je možda vrijeme da bolje brendiramo Disneya i njegove rođake.

"Disney je član naše obitelji i moram vam reći najljepši muškarac u našoj obitelji. Ima tri godine. Ja sam ga uzeo baš zato što su izrazito lijepi i elegantni psi ali i zbog pripadnosti našem zavičaju", govori nam Lalić.

Ali prije nego je u Disneyevom klasiku, Cruella de Vil od njih htjela napraviti bundu, oni su u 17. stoljeću pomagali vatrogascima na terenu, a bili su i ratni psi - branili su Hrvatsku od Turaka.

"Fragola je odličnog karaktera jer je odrasla sa četiri psa i to sva četiri su bile ženke", govori nam Manola, vlasnica dalmatinskog psa iz Italije.

Fragola je najmlađa natjecateljica u svetoj nedelji. Ima samo 5 mjeseci, a tek nedavno je iz Moskve stigla u Firenzu. A, da bi se okrunili titulom najboljeg - moraju položiti težak ispit.

"Kako uši stoje, i kako se nosi, kako su mu točkice raspoređene, ima li ih na repu, sve se to gleda, a onda se ocjenjuje kako trči, treba imati lijepi iskorak. Gleda se i karakter. Sudac mu prilazi, pa ako je on plašljiv to i nije baš dobro. Dalmatinski pas je radoznao i veseo i to se treba vidjeti u ringu", objašnjava nam Anita Štefanić, dopredsjednica Kluba prijatelja dalmatinskih pasa.

A u ringu nećete pronaći nijednog identičnog dalmatinca - jer svaki je unikat, s posebno raspoređenim točkicama.