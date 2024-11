Cijene najma sulude, ali počele su se ipak lomiti? 'Stan od 1000 eura sad je 600'

Zvone pa zbrišu, penju se pa silaze. Tako to otprilike izgleda kada oni koji žele unajmiti stan vide cijene.

Ali porez na nekretnine, kojeg će najmodavci za kratkoročni najam morati plaćati od početka godine, a koji se penje i do osam eura po kvadratu već sad, čini se, djeluje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Splitu su se cijene ispuhale. Stanovi se nude dugoročno po sve boljim cijenama. Ono što je u centru mjesečno koštalo preko tisuću eura, sad je oko 600.

U Rijeci cijene još ne padaju, ali iz jedne od najvećih agencija za nekretnine kažu da je na tržištu sve više stanova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Puno više stanova nam se nudi u ponudi za dugoročni najam nego što je to bilo do sada. Međutim, o nekakvim korekcijama cijena još uvijek ne možemo pričati", govori nam agentica Perina Petrović, a na pitanje hoće li cijene padati s obzirom na veću ponudu stanova, odgovara: "S obzirom na priljev novih stanova pretpostavljamo da će doći do neke korekcije, ali ja pretpostavljam da će to bit neka blaga korekcija."

A trenutačno se za najam traže nerealno visoke cifre, za koje se nudi svašta. Studenti stanove traže u grupama na društvenim mrežama, razmjenjuju iskustva pa već otprilike svi znaju tko nudi kakav stan i po kakvoj cijeni. Neki su dobro prošli.

Antonela Andlar kaže nam kakva je njezina računica za plaćanje stana: "Sveukupno 660 eura, na tri dijela, svaka 220. Plus režije. Stan je jako dobar, velik, moderan, gazdarice su super, cure su super, tako da ja sam jako zadovoljna. Mislim da sam imala sreće, jer se jako loši stanovi iznajmljuju po jako visokim cijenama."

Perina Petrović kaže kako stvari stoje u Rijeci: "Dvosobni stan s dnevnim boravkom za obitelj, ako je uređen i u blizini gradskih linija, može se cijena popeti i do tisuću eura. Garsonijere su također vrlo tražene i drže cijenu od oko 500 eura. Ako je u predgrađu, može se naći i povoljnije."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Razgovarali smo i s Patricijom Habijanec iz Koprivnice, u Rijeci studira. Cijene stanova su jedna od glavnih tema među studentima.

"Mi smo imali sreće pa plaćam 250 eura, ali inače su stanovi užasno skupi. Eto, ja sam stvarno mala sreće. Moji prijatelji i kolege plaćaju oko 600 eura, ali ti stanovi ne vrijede toliko. To su stvarno garsonijere i stvarno katastrofa", rekla nam je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Niko Jurić je student iz Pule, živi u stanu mamine poznanice pa su ga unajmili i nešto povoljnije, daje 500 eura za stan iznad Pomorskog fakulteta.

Ali da je odlučio studirati u Zagrebu, za taj bi novac mogao dobiti eventualno garsonijeru. Cijene nisu pale. Stan od 60 kvadrata, u centru, bez parkinga mjesečno košta tisuću i pol eura. Perina Petrović kaže: "Izvan centra, ako govorimo o nekakvim gradskim linijama, tu možete naći garsonijeru, za jednu osobu ili za studenta po cijeni od 600 eura. To su konkretne baš cijene."

Ipak, u agencijama sve više zvone telefoni. Zovu vlasnici stanova i raspituju se o dugoročnom iznajmljivanju. Jer ako sklope ugovor o najmu na najmanje deset mjeseci bit će oslobođeni poreza...

Pa se možda konačno smiri iznajmljivanje svega i svačega za mjesečne iznose koji kao da se naplaćuju po svakom otvaranju vrata.