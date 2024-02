U superizbornoj godini naši političari rade više nego inače pa bi tako večeras u Saboru moglo biti živo cijelu noć. Tu priliku nikako nije htio propustiti Direktov reporter koji se javio iz Sabora gdje se raspravlja o prijedlogu SDP-a o njegovom raspuštanju.

"Po mojoj procjeni, ima još 30-ak zastupnika po sabornici, još okolo po hodnicima i pored šanka ima sigurno još toliko. Tek sad kreće zabava prava i možemo očekivati da se sad najbolje fore kreću bacati. Tek treba vidjeti koliko će to potrajati, a po mojoj procjeni do zore", poručio je Direktov reporter koji je uživo razgovarao sa zastupnicom Sandrom Benčić (Možemo!) i Josipom Borićem (HDZ).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ključno pitanje za HDZ-ovu stranu je što je bilo u rizli za vrijeme prosvjeda?

Benčić: "Jedini odgovor koji HDZ ima spram mene je da sam nekad kao studentica prodavala petarde ili da motam duhan, to je njihov jezik".

Znači duhan je bio?

Benčić: "Pa naravno, ali isto tako želim reći da je zaista smiješno kada mi njima argumentiramo da moraju otići zbog predaje Ine Mađarima, plina za cent, afere Mreža, afere Geodetski, zbog Turudića odnosno činjenice da za glavnog državnog odvjetnika stavljaju osvjedočenog prijatelja kriminalaca i superzvijezda USKOK-a. A njihov odgovor je da je netko prodavao petarde ili motao duhan. To pokazuje njihovu razinu".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Napustili su Grbina'

Gospodine Borić, ako je trenutak tako oportun, ako smo najbolji u svemu, drugi najbolji po BDP-u, oporavak najbrži nakon COVID-a, čemu onda ne biste raspustili Sabor? Sad je najbolji trenutak za vas da odete na izbore?

Borić: "Ne znam zašto bi ga raspustili kad imamo svoj program koji je u normalnim zakonskim i ustavnim rokovima. Mi imamo još puno posla prema hrvatskih građanima i na nama je da to isporučimo. To smo obećali i mi ćemo to i učiniti".

Spominjali ste u raspravi danas taj BDP barem 40 puta?

Borić: "Naravno da su to rezultati i na njih oporba nema odgovor. Zato su i krenuli na ulicu, a već danas je jasno da od raspuštanja Sabora nema ništa. Glasat ćemo sljedeću srijedu. A ovo što smo vidjeli danas je bila klasična izdaja Možemo prema SDP-u. Oni su napustili Peđu Grbina".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sad sijete razdor među njima?

Borić: "To je tako bilo u sabornici. Niti jedna replika ni povreda poslovnika da ga obrane".

Ali onda vi sad branite Peđu Grbina?

Borić: "Ne branimo ga, nego je čovjek napustio Sabor i sabornicu. Otišao je poražen jer je shvatio da ga pomalo napuštaju svi i da je ono zajedništvo što smo gledali na pozornici trajalo nekoliko dana i to se više neće nikad skupiti".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Imate repliku?

Benčić: "To je potpuno smiješno, a tim više što mi jesmo zajedno s kolegama iz SDP-a gore u sabornici. A nisam vidjela vaše koalicijske partnere da vas brane od optužbi koje su ozbiljne i tiču se ozbiljnih kaznenih djela vezanih za korupciju".

'HDZ-ovci izlaze iz sabornice kad čuju komentare građana'

Vidim krenula je rasprava tko je uz koga ostao do sitnih sati. Moram vas pitati, čini mi se da biste se vi raspustili, oni vam kao ne daju. Je li ovo ciljani show, predizborna kampanja? Znate da se neće dogoditi raspuštanje jer nema dovoljno glasova ili još uvijek razmišljate da će u srijedu biti nekoga tko će glasati za raspuštanje za koga sad ne znamo da će glasovati tako?

Benčić: "Ako ne vjeruju nama, dali smo priliku građanima da na društvenim mrežama kažu zašto traže raspuštanje Sabora i nove izbore. Dobili smo više stotina poruka građana gdje oni opisuju kako oni žive u ovoj zemlji. I te poruke čitamo kontinuirano u sabornici. Svaki put kad ih počnemo čitati, HDZ-ovci naveliko izlaze iz sabornice jer im je teško to čuti. Jer ako ne vjeruju nama, vjerujte građanima. Pogledajte na društvenim mrežama komentare pa ćete vidjeti kako se taj navodni rast BDP-a odražava na naša kućanstva, naše građane i koliko oni bolje žive".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Opet optužbe za izlazak iz sabornice. Znači dosta vam je važno tko je u kojem trenutku gdje?

Borić: "HDZ je danas pokazao taktični da je spreman. Ujutro smo najavili da ćemo skinuti rukavice".

I jeste?

Borić: "Jesmo i zato su se iznenadili u jednom trenutku. Došlo je do toga da nama građani pišu i zgražavaju se nad ovime što slušaju od strane oporbe, a još više ih brine ona ikonografija i sve što se događalo na skupu u subotu. Primijetili su tu svađu između oporbenih stranaka, desnica se potpuno povukla, međusobno su se posvađali Suverenisti, Domovinski pokret, Most je nestao. Ostala je krajnja ljevica, a oni su ostavili Peđu Grbina da se bori sam".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Moram vas pitati za kraj, čini mi se da ste barem 12 puta ponovili jednadžbu - onaj tko ne voli HDZ, neprijatelj je Hrvatske. Je li to ono na čemu ćete graditi kampanju?

Borić: "Ne, nismo se mi ni na koji način postavljali da je HDZ iznad svih ili građana. HDZ je dobar alat koji je u rukama hrvatskih građana pokazao kroz povijest da može ostvariti sve strateške ciljeve naših građana i domovine. Mislim da ćemo to učiniti i u sljedeće četiri godine, bez obzira na pokušaje oporbe da oni budu nekakva alternativa. Moram naglasiti da smo jedan dio rasprave prebacili na Grad Zagreb gdje je gospođa Benčić glavna savjetnica Tomislavu Tomaševiću i na njihove politike koje su neuspješne. Ovo je njihov poligon, građani sve vide i jasno im je zašto se događa veliki pad Možemo u anketama".