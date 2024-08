Zamislite da vaša majka pazi na vaše dijete na kupanju i da za to bude plaćena. U Švedskoj to više ne moraju zamišljati, prema zakonu koji je prošli mjesec stupio na snagu, bake i djedovi mogu za to biti plaćeni.

"Davanje mogućnosti jednoj baki ili djedu koji su u mirovini da pomažu svojoj djeci i unucima. Ono što se kod nas tradicionalno gledalo kao neka vrsta neplaćenog 'baka servisa', ovdje sada država pomaže u tom smislu", kaže Diana Vukušić, predsjednica Saveza hrvatskih društava u Švedskoj.

Od roditeljskog dopusta se, dakle, na bake i djedove može prenijeti 45 dana do djetetova prvog rođendana. Svaki roditelj kojem smo spomenuli tu naknadu za 'baka servis', švedsku shemu pozdravlja.

"To bi bila perfektna ideja, olakšalo bi puno roditeljima, a na neki način bi uključilo bake i djedove da se više involviraju u odgoj djece, da ne provode dane bezveze, nego da daju ono najbolje od sebe što još mogu za svoju djecu", rekao je Dalibor iz Zagreba.

"Ne bi se morali plaćati privatni vrtići i mi ne bismo morali plaćati tete čuvalice, nego bi, eto, bake i djedovi dobivali taj neki dio novaca od države, što bi njima isto bilo super", dodaje Anamarija iz Zagreba.

Prijedlog ostao u ladici

Još 2016. godine tim stručnjaka imao je sličan prijedlog među mjerama obiteljske politike koje je naručilo Ministarstvo socijalne skrbi, kaže nam jedna od članica tima. "Da se roditeljima, pogotovo jednoroditeljskim obiteljima omogući prijenos prava na neku drugu osobu, omogući prijenos prava na neku drugu blisku osobu što bi, između ostalog, mogli biti baka ili djed", kaže Ivana Dobrotić s Katedra za socijalnu politiku Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Tada je zaključeno da za mjere nema novaca pa je prijedlog ostao u ladici. Ovog su proljeća sličnu ideju imali i Mostovci među svojim demografskim mjerama. Inače, prije Švedske, neke su druge zemlje, poput Njemačke, Slovenije i Portugala, dopuštale prijenos dijela roditeljskog dopusta na bake i djedove, ali samo kad je u pitanju maloljetnička trudnoća. A ni okolnosti za bake i djedove nisu kao prije.

"Naša istraživanja u zadnje vrijeme pokazuju da oni duže rade, da ljudi migriraju pa nemaju tu najbližu podršku kao što su imali prije, a s treće strane, kad dođu u tu stariju dob, kako se roditeljstvo odgađa, nama su bake i djedovi često teško bolesni pa ne mogu preuzimati tu veliku ulogu u skrbi, kao što su preuzimali prije", naglašava Dobrotić.

I baš na to ukazuje i baka koja je popodne s unukom provela u parku.

"To bi bilo OK, ali ovisi o tome kada bi bake i djedovi išli u mirovinu. Ako odem u mirovinu sa 70 ili 75 godina, naravno da više ne mogu čuvati tako dijete, ali ako odem sa 62 kao sada, onda mogu", kazala je Ljiljana iz Zagreba.

U Švedskoj, zemlji s čak 480 dana roditeljskog dopusta, koja je prva prije još pola stoljeća uvela taj dopust i za očeve, ovakva je mjera u javnosti bila očekivana.