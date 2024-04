Baby Lasagna je posljednji intervjuu prije Švedske dai Direktovom reporteru Petru Panjkoti.

Sutra jako rano ujutro ideš u Švedsku. Koji osjećaji dominiraju? Panika, uzbuđenje, tjeskoba?

Sve što si naveo. Malo se teže spava, malo se češće ide na WC, ali sve onako pozitivno.

Dakle, dominantno je pozitivno?

Da, da, uzbuđenje. Jedva čekam otići.

Švedska je i inače posebna, očekuje se da će ovogodišnja Eurovizija biti posebna, 50 godina je od pobjede Abbe. Šveđani su generalno jako nabrijani na Euroviziju. Što ti od samog događaja očekuješ, i što si dosad doznao, kako će to sve skupa izgledati?

Vidio sam pozornicu na što će ličiti, uzbuđen sam specifično jer su mi u više navrata govorili 'imaš sreće da ideš na Eurosong u Švedsku, oni su odlični sa soundom, organizacijom, sve će ti biti perfektno!'. Nadalje, švedski utjecaj na popularnu glazbu, a i šire, čak i metal glazbu, je nevjerojatan. Od Maxa Martina, Abbe, pa do švedskih metal bendova i slično, sve to daje jednu dodatnu notu posebnosti.

A i švedski utjecaj na Euroviziju je isto poseban.

Naravno, sve je nekako posebno.

Ali, unaprijed niste ništa specifično doznali, vidjeti ste malo pozornicu, ali niste doznali kako će to sve zajedno izgledati.

Nemam pojma. Ja sam zadnji u našem timu koji će to znati, želim što manje stvari znati, tako da možda treba pitati mog PR-ovca, on više zna od mene.

Svakako si već doznao za reakcije publike diljem Europe, odradio si nastupe u Madridu, Londonu, Amsterdamu, Ljubljani, kako je to sve izgledalo? Svugdje si bio super dočekan, zar ne?

Na početku sam se nećkao hoću li uopće ići na te pre-partyje, jer sam imao osjećaj što ću ići sad tamo, oduzimati si vremena od proba, ali na kraju je ispalo da je to bila jedna velika proba. Znači, bili smo tamo, čekali smo, bili smo živčani, napeti, gladni, sve što ćemo biti i na Eurosongu, a na kraju smo izašli pred publiku. Tako da mi je drago da sam to odradio. Bilo je svačega, od 11 letova 10 su kasnili, onda smo u Londonu bili gladni, nismo imali para za hranu jer je banka zablokirala nešto, pa smo čekali cijeli dan da naručimo tu jednu pizzu, i onda nije došla. Tako da je bilo kaotično, ali lijepo sjećanje definitivno.

A sada će ti sve što slijedi biti lakše, baš zbog toga?

Uf, valjda, ne znam. Jedino što sam čuo jest da ćemo cijeli dan po 12 sati morati biti na probi. Samo čekaš, probu realno imaš nekih 15 minuta, ali moraš 12 sati biti tamo. Tom dijelu se ne veselim, ali nema veze. Drugi su izdržali, i ja ću izdržati.

Bez obzira na sve te silne probe i rasporede, još su se neke druge stvari stigle izdogađati. Recimo, nastala je ta slikovnica o tebi i tvom jednookom mačku Stipi. Kako je do toga došlo, ti si suautor?

Da, ja sam Yellow Yuri, Igora Jurilja, uvukao u tu priču, odnosno on je meni prišao s tom idejom, a ja sam mu pomogao na način da sam ispričao anegdote s mačkama, opisao mu karakter mačaka koje je on predivno pretočio u tu slikovnicu. Možeš misliti koliko je to dobro, iskreno i istinito, u smislu koliko je on to dobro prikazao, kako jako volim mačke bilo mi je ful važno da one budu onakve kakve jesu. Tako da, tko god bude čitao tu slikovnicu, kad vidi karakter mačaka unutra, one su točno takve. Ispalo je fantastično, ja sam presretan.

Poruka djeci iz slikovnice bi trebala biti kakva?

Poruka je da nije zlato sve što sja, ali nije ni to poruka. Po meni, kako je to Stipe na kraju lijepo rekao, poruka je 'sreća nije u trofejima i nagradama, nego u avanturama koje provedemo zajedno'. Poruka za klince, ali i dobar podsjetnik za nas starije da stalno trčimo za svačim nečim, a zaboravljamo na ono drugo.

Sad se tu možemo onda nadovezati na ta velika očekivanja koja se stvaraju, odnosno stvorena su već tjednima. Ili si prvi ili drugi favorit po svim kladionicama, što se ljudi u Hrvatskoj tiče, dojam je da su mnogi uvjereni da će dogodine Eurovizija doći u Hrvatsku, a sve ispod toga neće biti baš uspjeh. Kako se s tim gigantskim očekivanjima nosiš?

To je nešto poput dvosjeklog mača. Drago mi je da su ljudi položili nadu u mene i moj tim, sigurno smo im dali i razlog za to. Osjećaj u jednu ruku čast, ali u drugu ruku i mali pritisak. Počeo sam se osjećati kao da ne radim ovo samo za sebe, nego i za cijelu Hrvatsku. S druge strane, znam i želim da drugi znaju da ću učiniti najbolje što mogu i dati sve od sebe, a ostalo više nije u mojim rukama. Tu se krije još puno toga iza kulisa, postoji jako dobre druge pjesme i izvođači. Ja ću dati najbolje što mogu, ako to bude pobjeda, super, ako dođemo zadnji, doći ćemo zadnji.

Što bi za tebe osobno bio uspjeh? S čime bi se zadovoljan vraćao iz Malmoa?

Samo s pobjedom.

Samo s pobjedom? Znači i ti imaš visoka očekivanja.

Ne, ne, šalim se. Ako gledamo čisto sebične razloge, to bi onda bio uspjeh i gradnja karijere nakon toga. Da sve počen s Eurosongom, ali da završi s Baby Lasagnom. Ali zbog naroda i svega, bilo bi super kad bi bili top 3, top 5, nešto što dosad nismo bili, mislim da smo s 'Marijom Magdalenom' bili četvrti.

Dakle, top 3 bi onda bilo ok.

Ma glavno da su ljudi zadovoljni. Ako oni kažu 'dečko je došao tamo, rasturio je, nema veze što nismo prvi', ja bih bio zadovoljan, koji god da budemo.

Čuli smo već da će se dogoditi neke sitne izmjene što se tiče nastupa i imidža u odnosu na Doru. Što nam sad možeš otkriti?

Mogu vam otkriti da smo radili na odijelima, drukčija će odijela biti.

Rukavi ostaju?

Da, ali i rukavi će biti malo drukčiji. Događaju se neke boje koje dosad nisu bile prisutne, poigrali smo se više s izgledom sa spota, u kombinaciji ovoga s Dore, tako da imamo svašta nešto.

I s kosom će se nešto događati?

Kosa će se isto vjerojatno mijenjati, to je još u fazi testiranja. I puno, puno više efekata ćemo imati nego što smo imati na Dori, mislim da smo iskoristili 100% vatre što smo mogli.

Od te švedske pozornice?

Da, to će gorjeti tako da mislim da će se vidjeti samo tri minute vatre, nećete ni mene vidjeti.

Spominjao si i da se u ovim pripremama trebao malo fizički dići na višu razinu, da se ne zapušeš. Jesi li uspio na tome dovoljno poraditi?

Nemam pojma. Nekad spavam deset sati, dođem na pozornicu i ostanem bez daha, a što je bilo sad nedavno… imali smo probu, spavao sam četiri sata, odradio sam jedno 30 puta tu pjesmu, mogao sam još divljati, skakati, pjevati. Tako da sam radio, ali nemam pojma što će biti. Dobar je znak ako sam neispavan i mogu, jer tamo ću vjerojatno biti neispavan, tako da će biti ok.

Bila je ona neka fotka ili snimka, na koji si bio gol pa si to izbrisao, što je bilo s tim?

Nije bila fotka, bio je Tiktok, ja sam mislio da je smiješan i pokazao sam Elizabeti. Elizabeta je rekla da nije smiješan i onda sam to maknuo jer vjerujem Elizabetinom smislu za humor, i to je bilo to. Ali, bilo je povezano s tijelom, kako sam prije izgledao, kako sad izgledam, prije sam išao u teretanu i to, ljudi su skrinšotali tu fotku iz teretane, pa je zato bilo izbrisano. Nije bio kontekst tijelo, nego sam neku foru bacio, a Elizabeta je samo rekla 'nije smiješno'.

Još jednu stvar vezanu uz sve te nisam pitao - što slušaš posljednjih dana, što te opušta? Jel slušaš ovu konkurenciju ili..?

Vivaldija cijelo vrijeme. Klasičnu glazbu. Ne želim da mi itko išta priča, nego da se puno toga događa.

Četiri godišnja doba i to?

Da, da, pa malo i Beethovena, Mozarta, Čajkovskog, sve velikane. Klasična glazba.

Misliš da će te to najbolje pripremiti za sve što predstoji? Za izlaganje svim tim eurovizijskim zvucima?

Ne znam, kad slušam glazbu s riječima više mi mozak radio, ovo me opušta puno više, daje mi slobodu da ne razmišljam o ničemu, samo o tome u tom trenutku.

Pretpostavljam da nisi i o mnogim drugim stvarima uspio razmišljati. Samo bih te o par aktualnosti pitao. U podne su, ne znam jesi li možda čuo, preletjeli avioni iznad Zagreba, ti Rafalei koji su stigli iz Francuske, šest komada, svi danas o tome pričaju, kako ti to doživljavaš?

Nisam čuo da je nešto proletjelo i ne znam baš o čemu je riječ. Znam da izgleda kao da lažem, ali stvarno nemam pojma što su Rafali.

Francuski avioni koji će sad, kao, učiniti Hrvatsku sigurnijom, ovo je dan za povijest, tako barem svi pričaju.

Nemam pojma, ako je tako, super. Ne znam ništa o tome, ne pratim, tako da nisam baš kompetentan da išta kažem.

Ali, stigao si glasati?

Da, bio sam na glasanju, naravno.

Odlično. Neću te pitati za koga, ali me zanima kako si doživio to da su se političari u ovoj kampanji složili oko jedne jedine stvari, a to je da je "Rim Tim Tagi Dim" super pjesma?

Mislim, super. To sam čuo prije, da je "Rim Tim Tagi Dim" ujedinio Hrvatsku, pa eto, ako tako sad političari misle i slušaju, super, čast mi je.

Što misliš, hoće li stići formirati vladu do eurovizijskog dana?

Nemam pojma, ne znam.

Nemoj svakako da te to išta dekoncentrira.

Da, trebaju i oni slušati klasičnu glazbu, da ih "Rim Tim Tagi Dim" ne dekoncentrira, kao mene.

U svakom slučaju, želim ti puno uspjeha tamo i računam da, kakav god uspjeh bio, prva stvar gdje se vidimo nakon javne televizije je u Direktu.