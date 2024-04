Potopljene kuće i ceste, napušteni kamioni, kajak kao jedino sigurno prijevozno sredstvo. Dubai, pustinjski grad i jedno od najsuših mjesta na svijetu. Ipak biblijska poplava odnijela je nekoliko života, kiša koja je padala srušila je sve rekorde.

"Ovdje je sve potpuno poplavljeno. Ima zgrada koje nemaju struje, vode, stanari nemaju hrane, zato im pomažemo", rekao je Rahoul Bobe iz Dubaia.

Najviše padalina u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u posljednjih 75 godina, iznenadilo je sve. Grad, koji obično muku muči sa sušama, nije naviknut na kišu pa nema dovoljno sustava za drenažu.

"Prvi put da vidim da ovoliko pada. Iz Kašmira sam u Pakistanu i ondje pada puno kiše, ali ovako jaku kišu nikada u životu nisam vidio", rekao je volonter Khalid.

Zasijavanje oblaka

A što se uopće dogodilo? Nakon poplava razvila se teorija da su za potop u Dubaiju krivi sami. S obzirom na redovite suše, Ujedinjeni Arapski Emirati avionima i dronovima zasijavaju oblake kako bi padalo više kiše. Je li zbog toga sada palo "previše" kiše, nemoguće je znati.

"Taj efekt zasijavanja je u znanstvenim istraživanjima slabo istražen. Ne postoje neka znanstvena istraživanja. Sami kolege iz UAE su se hvalili da mogu od 30 do 35 posto više vodene pare izvući, međutim to nije potkrijepljeno eksperimentima i moja je procjena da je taj doprinos bio ograničen", rekao je Ivan Guttler, ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Idealni vremenski uvjeti za stvaranje oluje i klimatske promjene - puno se elemenata u Dubaiju poklopilo. Ipak i sama pomisao da manipuliranje s vremenom stvori takav kaos upozorenje je za sve.

"Vi možete napraviti jedno nevrijeme pa da ga zasijete odozgor srebrnim jodidom ili nekim drugim česticama da dobijete više jezgri i kondenzacije te da dobijete drugu količinu oborine i drugu raspodjelu. Međutim, u prirodi to ne ide, a to ljudi stalno pokušavaju", rekao je Branko Grisogono, atmosferski fizičar.

U praksi bi to moglo ovako izgledati: umjesto tmurnog i oblačnog dana, budit ćemo se u sunce. No kako to obično biva, postoji i druga strana medalje. Manipuliranje prirodom i igranje Boga dolaze uz visoku cijenu.

Čak i kada bi zasijavanje oblaka negdje prošlo uspješno, pitanje je kakve bi probleme donijelo na nekom dugom mjestu, upozorava struka.

"Geoinženjering je vrlo opasna stvar. Mi to možemo napraviti u laboratoriji. Vi možete možda u svom loncu to pogoditi, ali u prirodi nema šanse da ćete pogoditi", rekao je Grisogono.

Dok se vodi znanstvena rasprava što je i u kojoj mjeri dovelo do oluja ovakvog tipa ipak treba podsjetiti na dobre stare klimatske promjene koje se neće zaustaviti bez smanjenja emisije stakleničkih plinova.

"Do tada ćemo se prilagođavati. Moramo pratiti rizike od poplava, rizike od požara, rizike od suša, rizike od oluja, rizike od toplinskih valova i to Hrvatsku najviše opterećuje", rekao je Guttler.

I dok svjetska politika uglavnom ignorira probleme s klimom, ekstremne vrućine, oluje, poplave, požari i suše navode mnoge da eksperimentiraju s novim tehnologijama što otvara mogućnost za apokaliptične scenarije koje već sada dijelom osjećamo.