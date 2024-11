Direkt uživo iz Amerike s Macanom: 'Kamala je htjela da žene pobjesne, a Trump već radi plan B'

Amerika odlučuje o tome tko će biti sljedeći predsjednik. Večeras je u Philadelphiji završni skup Kamale Harris. Na njega stiže Ricky Martin, Oprah Winfrey, ali i Direktov reporter Petar Panjkota koji se uživo javio u emisiju. Tko osvoji Pennsylvaniju, pobijedio je, tako ovih dana komentiraju analitičari, a žene su također ključan faktor na ovim izborima.

A našem reporteru pridružio se politički analitičar Krešimir Macan koji boravi u Americi.

Na pitanje jesu li žene ključne na ovim izborima kaže: "To je bio ključan smjer Kamale Harris. Ona je rekla, on će vam jednostavno ukinuti sva prava. Trump straši na jedan način, ona ih je strašila da će im uzeti sva prava. Htjela je da žene pobjesne, pa sada idemo vidjeti tko će biti bjesniji sutra na biralištima".

Macan je bio na skupu Donalda Trumpa te je otkrio dojmove. "On je općenito mračan u svim porukama, ali činjenica da netko tko ide pobijediti ne bi trebao biti pesimističan u smislu rezultata. On je cijelo vrijeme govorio ukrast će mi rezultat. Kao da već predosjeća, radi plan B u slučaju da taj rezultat ne bude dobar, da odmah ide u neke proteste, demonstracije i osporavanje rezultata. I to već radi danima, pripremu toga terena. On se ne osjeća sigurnim. On je imao neku prednost, ali kao da se ne osjeća više sigurnim", dodao je Macan.

A Macan je otkrio i ima li sada već neku finalnu procjenu. "Možemo samo gatati. Ja bih volio da prođe Kamala jer ima tih nekih momenata da bi ona mogla proći. Ali vidjet ćemo. Pennsylvanija je ovdje bitna. Odlučuju detalji, nijanse. Možda nas svi varaju, pa samo gatamo. Možda će biti veća razlika, ali po onome što svi pričaju su tu negdje, u glas", zaključio je Macan.

