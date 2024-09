Aleksandar Petrović otkrio zašto se svi sjećaju Dražena kao da je jučer otišao

Ovoga tjedna Hrvatska će vidjeti nešto što do sada nije - nikad više bivših i sadašnjih NBA igrača okupit će se na domaćem košarkaškom terenu. Bogdanović, Šarić, Zubac, Dragić, Dončić samo su dio onih koji u zagrebačku Arenu dolaze u čast Draženu Petroviću. Puna dvorana proslavit će 60. rođendan košarkaša bez kojeg je košarku na ovim prostorima nemoguće zamisliti. Zbog kapetana reprezentacije okuplja se i hrvatska košarkaška reprezentacija koja je u finalu protiv Dram Teama osvojila olimpijsko srebro u Barceloni 1992. godine, a utakmicu će odigrati aktualna reprezentacija protiv tima košarkaških zvijezda.

Sve to svom bratu u čast organizira Aleksandar Petrović, košarkaški trener i Draženov stariji brat koji je za RTL Direkt otkrio detalje spektakla.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što vas čeka u Areni? Hoće li biti revijalno ili napeto?

"Revijalno sigurno neće biti jer Dražen to ne bi htio. Odigrat će se onako kako bi Dražen volio. Imamo reprezentaciju kojoj je dobra kvalitetna utakmica jako bitna. Nazvali smo to Draženovim timom iako je to nekakva ajme reći dječja reprezentacija Eurolige. Vidjet ćemo sve koji su u nekom trenutku imali veze s Draženovom karijerom u nekom trenutku. Htjeli bi proslaviti Draženovu ostavštinu jer netko je davno prije 35 godina razbijao te NBA barijere kako bi danas i Dončić i Jokić i more drugih bili uspješni u tom poslu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sada gledamo najnormalnije da Europljani odlaze igrati u NBA, kako je to izgledalo kad je Dražen odlazio?

"To je bila egzotika. Najbolje na Draženovom primjeru. Otišao je iz Reala u Portland. Digao si je kilažu za 6 kila misleći da mu je to potrebno da bi se suprotstavio tim fizički superiornim igračima. Tu je pogriješio jer je izgubio onaj svoj izlazak iz blokova. Tada nije bilo ni kondicionih trenera ni kuhara. Danas svi NBA igrači to imaju. On je na svom tijelu eksperimentirao. Prelaskom u New Jersey uspio je probiti tu barijeru. Mislim da su on i Divac otvorili vrata drugim igračima, Mislim da je to Draženova ostavština koju želimo podijeliti preko NBA igrača."

Spomenuli ste tu utakmicu iz 1992. u Barceloni. Okuplja se ta reprezentacija koja igra protiv Dream teama. Ta utakmica kao da je bila prošli tjedan... svi se sjećaju svih detalja

"Moram priznati kad prebirem 30 godina unazad, bio je taj detalj koji je bio nevjerojatan: Zakucavanjem Arapovića, Hrvatska je povela. Amerikanci su tražili time out, i to je već nama bio razlog za jedno ultimativno slavlje. Šteta što nakon tog time outa nismo još neko vrijeme ostali u egalu. Međutim, tada su Ameri ubacili u brzinu više i rezultat je poznat."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dražen je poginuo prije više od 30 godina. O njemu pričamo kao da nikad nije ni otišao, kao da je igrao do prošlog tjedna. Znaju ga klinci i mladi. Je li to i vama nevjerojatno? Što nam je to ostavio da ga se baš svi sjećamo?

"Otišao je na vrhuncu moći. I sad kad ga vidite na utakmici preko led produkcije, vidjet će te ga u svom najboljem izdanju. On je ostao mlad, u naponu snage. Zaslužan je Draženov muzej i mama koja je strašno puno energije uložila. Ta priča o Draženu nastavlja dalje."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nekako je savršeno logično da uskoro stiže i film o Draženu, što mislite da će filmskoj ekipi biti najteže uhvatiti - što bi vi htjeli da se u filmu vidi?

"U filmu će se gledati s jedne druge strane. Uvijek smo ga gledali s košarkaške strane, a u filmu će biti riječ o njegovoj emotivnoj strani. Čuo sam dosta dobrih recenzija. Na poluvremenu utakmice pogledat ću prvi put trailer. Znam da mamu glumi Zrinka Cvitešić, sjajna glumica. Vidjet ćemo malog Dražena iz Šibenika i onog kojeg glumi sarajevski glumac."

Vama će sigurno biti zanimljivo? Hoćete li reći 'nije ovako bilo'?

"Proveli su jako puno vremena razgovarajući. Dobili su puno, neću reći pikanterija, ali onih sitnih stvari koje im trebaju da oplemene ulogu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Imali smo Dražena, imali smo Modrića, u kojem sportu bi mogli dočekati tog novog generacijskog talenta?

"Treba vrijedno raditi i nikada ne postavljati granice. U svim sportovima će se pojavljivati nove zvijezde i to je ono što hrvatski sport čini posebnim."