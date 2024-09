Aco Petrović za RTL najavio memorijalnu utakmicu: 'Želimo da bude kako je Dražen živio i igrao'

Pripreme u zagrebačkoj Areni u punom su jeku. U četvrtak će se na ovom parketu odigrati utakmica kakve se ne bi posramio ni NBA All Star Luka Dončić, Goran Dragić, Bojan Bogdanović, Dario Šarić i Ivica Zubac - bit će samo dio košarkaške kreme koja stiže u Zagreb. I sve to u čast košarkaškog Mozarta, Dražena Petrovića. A kako je došlo do organizacije ovakvog spektakla, za RTL je objasnio glavni čovjek ovog projekta Aleksandar Petrović.

"Unutar obitelji smo svjesni te Draženove ostavštine i prije 2 godine je krenulo razmišljanje na koji način bi mogli taj Draženov 60. rođendan, ili prošle godine je bila 30. obljetnica Draženovog preranog odlaska, kako bi to mogli na jedan stvarno ultimativni, točka na i način obilježiti."

Takav spektakl ne može proći bez jakih imena na klupi. Hrvatsku reprezentaciju vodit će, Josip Sesar. A što tek reći na Team Dražen kojeg će voditi Neven Spahija i ponajbolji europski trener svih vremena, Željko Obradović.

"Sesar je izbornik reprezentacije Hrvatske, a logično je da najbolju reprezentaciju, ili uvjetno rečeno, nazovimo to se zapravo zove Team Dražen da vodi najtrofejniji europski trener, nema ništa logičnije. S druge strane, Neven Spahija em je europski trener em je Draženov prijatelj iz ranih dana."

No nemojte misliti kako će ova utakmica proći bez natjecateljskog žara. Jer ako je netko dobro poznavao Dražena onda je to Aco, a on kaže kako revijalni ton i Dražen ne idu skupa u istu rečenicu.

"Neće biti all star utakmica. Pokušat ćemo da bude kako je Dražen igrao i živio, jedna natjecateljska utakmica. Reprezentaciji Hrvatske sada u ovom trenutku i paše i odgovara da ima jednu ozbiljnu utakmicu jer za 2 mjeseca nam dolaze okršaji sa Bosnom i Hercegovinom koji će odlučivati tko od te dvije reprezentacije putuje na prvenstvo Europe."

Ovaj događaj sa sobom nosi puno emocija. No posebno emotivno bit će majci Biserki.

"Moram priznati kako se tu više bojim praktički kako će mama odreagirati. Ja kako sam upućen u sve pore organizacije, znam što će se u svakom trenutku dešavati tako da sam ja već recimo mentalno pripremljen. Ovog trenutka moj nekakav sveti gral je da to sve padne u nekakvu kvalitetnu cjelinu."

Za ovu je prigodu čak i Real Madrid, klub s najviše osvojenih naslova prvaka Europe, organizatorima dopustio da pozovu bilo kojeg njihovog igrača. I tako su svi dali svoj doprinos da se dostojno obilježi 60. obljetnica rođenja igrača koji je promijenio košarku za sva vremena.