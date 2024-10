Na nju se čekalo 19 godina! Župan Celjak: 'Ovo je ostvarenje sna, od Siska do Zagreba za manje od pola sata'

Nakon gotovo 19 godina od početka gradnje prve dionice, kompletna autocesta Zagreb - Sisak napokon će biti puštena u promet. Prvi će vozači moći proći cijelom autocestom do kraja mjeseca. Najiščekivanija dionica od Lekenika do Siska, duga 11 kilometara, dovršena je već neko vrijeme, a sada su izgrađene i pristupne ceste koje će autocestu spojiti s državnom cestom u mjestu Stupno pred samim Siskom.

Župan sisačko-moslavački Ivan Celjak kaže da je ovo ostvarenje sna

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Za sve nas koji smo 30-ak godina sanjali autocestu. Vlada Andreja Plenkovića je obećala i završila autocestu do Siska. Izgradili smo i gradimo nove zgrade bolnice, domova Zdravlja, kupili smo u zadnjih nekoliko godina medicinsku opremu u vrijednosti preko 12 milijuna eura. izgradili i obnovili smo škole, domove umirovljenika koji su među najjeftinijima u Hrvatskoj. Isto tako trenutno se na području županije gradi 40-ak višestambenih zgrada. I to samo pola sata od Zagreba. Znači, sad ovom cestom imat ćemo o centra Siska do centra Zagreba manje od pola sata", istaknuo je Celjak.

Ova autocesta, dodaje, ne znači samo kraće putovanje nego isto tako benefit za Sisak i za ovaj dio županije u gospodarskom smislu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

" Jer svaki gospodarstvenik koji planira ulagati na području Hrvatske kad razmotri sve mogućnosti doći će do spoznaje da je najpovoljnije ulaganje upravo na području sisačko moslavačke županije. Do nedavno smo od Siska do Zagreba vozili kroz naselja i to je puno opasnije kad govorimo o sigurnosti u prometu. A ovo područje sada postaje idealno mjesto za život", zaključio je sisačko moslavački župan Ivan Celjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa