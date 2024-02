U RTL-u Danas bavili smo se temom kakav zrak udišemo s obzirom na to da su se nanizali dani kada je zrak u mnogim gradovima bio loše kvalitete. Tijekom nedjelje situacija je napokon bila nešto ponavljanija. Ni jedan dio zemlje nije bio u crvenom ni u ljubičastom. U Zagrebu, Kutini, Sisku i Slavonskom Brodu zrak je označen žute boje što znači da je zrak umjereno zagađen.

Ostatak zemlje bio je u zelenom i plavom, odnosno zrak je bio prihvatljiv i dobar. No, prije samo desetak dana situacija je bila puno lošija. U Sisku i glavnom gradu zrak je bio označen ljubičastom bojom, odnosno bio je iznimno loš, dok je vrlo loš, s crvenom oznakom bio u Koprivnici, Kutini i Slavonskom Brodu.

Naša reporterka Leona Šiljek uživo je razgovarala s Gordanom Pehnez iz Zavoda za higijenu okoliša Instituta za medicinska istraživanja u kojem se prati i proučava kvaliteta zraka.

Na pitanje koliko je situacija zabrinjavajuća u Slavonskom Brodu s obzirom na to da je kvaliteta zraka bila loša 13 dana uzastopno, Pehnez je odgovorila da je kvaliteta zraka loša posljednjih mjesec dana i u drugim gradovima kontinentalne Hrvatske, kao što na primjer Zagreb, Sisak, Kutina, Osijek, Koprivnica.

"Ova situacija u 13 dana u kontinuitetu svakako nije dobra za građane", rekla je Pehnez. S obzirom na to da se zrak poboljšao tijekom nedjelje, kaže da je tome doprinijela promjena vremena s kišom i vjetrom te da se nada da će neko vrijeme tako i ostati.

Otkrila je i gdje je kvaliteta zraka u Hrvatskoj najlošija, a gdje je najbolja, "Najveće onečišćenje lebdećim česticama pokazuje se u kontinentalnoj Hrvatskoj - to se odnosi na veće gradove te gradove koji su dodatno opterećeni industrijom. Najbolji je zrak u manjim mjestima koja su udaljena od urbanih sredina".

Kaže da su u zraku loše kvalitete problematične visoke koncentracije lebdećih čestica. "To su čestice promjera manjeg od 2,5 mikrometra te one mogu ući u dublje dijelove pluća, a na sebi često mogu imati vezane razne štetne spojeve. Na primjer toksične metale, olovo, kadmij, arsen, nikal ili policikličke aromatske ugljikovodike - to je skupina organskih spojeva koju su mnogi od njih kancerogeni. Tako te tvari mogu dospjeti u krvotok", rekla je Gordana Pehnez.

U Sl. Brodu više od rafinerije, onečišćenje uzrokuju gorenje, biomasa, promet

Odgovorila je i na pitanje koliko su problematični rafinerija u Slavonskom Brodu i odlagalište otpada u Zagrebu te rekla da svaki od tih izvora na neki način doprinosi ukupnom onečišćenju. "Međutim, naša istraživanja iz 2014. godine u Slavonskom Brodu pokazala su da je rafinerija samo jedan od izvora (onečišćenja zraka op.a), a da na primjer gorenje, biomasa i promet zajedno doprinose više od 80 posto ukupnom onečišćenju lebdećim česticama", navela je Pehnez.

Iako kvaliteta zraka može biti i jako loša, za sada se građani o tome ne obavještavaju. Naime, zakonski je regulirano da se obavješćivanja izdaju kada se prekorači određeni pragovi za sumporov dioksid, ugljikov dioksid i ozon, a takvih situacija nije bilo. Ljeti se povremeno šalju upozorenja zbog visokih koncentracija ozona.

"Što se tiče lebdećih čestica, to za sada nije tako regulirano. Znači, ne postoji prag iznad kojeg bi trebalo obavijestiti stanovništva, ali nova europska direktiva ide u smjeru da bi to moglo postati zakonska obaveza i to bi moglo stupiti na snagu već ove godine", navela je gošća u RTL-u Danas.