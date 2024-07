U čast Olivera Dragojevića sutra je veliki koncert u Vela Luci povodom šeste obljetnice smrti glazbene legende. Na koncertu će pjevati njegovi prijatelji i kolege, a velika većina ih je danas stigla u Vela Luku. Nastupit će mnogi među kojima su Jelena Rozga, Petar Grašo, Tomislav Bralića i klapa Intrade. Ovu svečanost u Oliverovu čast neće propustiti ni njegova draga prijateljica Zorica Kondža. S njom je uoči koncerta razgovarala naša reporterka Maja Oštro Flis.

Prvi brodovi su već stigli, ljudi su već danima tu i svi se raduju koncertu. Kako vam je u Vela Luci?

"Upravo zbog ovih brodica nisam mogla doći sa svojom jahtom osobno. Šalim se. Sve u znaku Olivera kao i svake godine. Ja prošle godine samo nisam bila, ali uopće nemam taj osjećaj. Imam osjećaj da sam svake godine u Veloj Luci i da će zapravo Oliver imati koncert večeras. To mi je uvijek takav osjećaj, ali dobro lijepo je to. To je dokaz da se takvi ljudi vječni, da vječno žive. Nikad se ne zaboravljaju dok smo god mi živi, pa i dalje do sljedećih generacija. Glazba zaista ima moć, a naročito Oliver koji je bio glazbenik od glave do pete. Čovjek koji se rađa u tisuću godina."

Sve je počelo dosta intimno sada je masovno. Brojni kolege stižu, možete li nam otkriti s kim ćete zapjevati?

"Pa je to je veliki opus i stalno se razmjenjujemo s tim i pjesmama duetima. Ja se uvijek hvalim da sam s Oliverom imala čak tri dueta, između ostalih 'Ti si moj san' koji se stalno i generacijama vrti. Pa evo, imat ćemo Martina Kosovca, Giuliano. On je ovdje prvi put i prvi put da ćemo pjevati neki duet. Dolaze Jelena, Grašo mogu se praviti razno razne kombinacije. Pjesama ima, stalno se možemo razmjenjivati. Orkestar je fantastičan, sve je jako atraktivno i lijepo za vidjet."

Sutra će ljudi po prvi put čuti Oliverovu novu pjesmu 'Vrime'. Jeste li vi možda čuli kakva je?

"Danas smo Vesna i ja nešto pričali koliko je on tih demo snimaka napravio, ali zapravo i demo snimke, radne snimke su bile gotove snimke koje su se možda mogle odmah ovaj objavit, pa tako i ova. Bilo je tu nekih pet, šest demo snimaka koje nisu objavljene. One se najnormalnije mogu danas objaviti kao završne snimke jer i njegove demo snimke su bile savršene. Mislim, sve je lijepo što je on otpjevao. To je bila jedna posebna interpretacija i kao što sam rekla, te pjesme ostaju. Jednostavno je ima tu jednu čaroliju, magiju. Nemam pojma kako bi to nazvala zaraznu muzikalnost zaraznu. Kad volite Olivera onda može otpjevati bilo što, vi ćete zavoljeti tu pjesmu. To je jednostavno tako."