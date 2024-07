Zoran Milanović obišao je Novigrad Podravski povodom dana općine. Pa se osvrnuo na predsjedničku utrku za drugi mandat.

"Morat ću paziti i to će mi vrlo lako pasti da se ne dam isprovocirati od tipova kao što je Grlić Radman, a i ovog što je razgovarao s kravom koja ima muški spolni organ. Plenković bi bio super kandidat, ali ništa od toga, bilo bi to fora", kaže predsjednik Zoran Milanović.

HDZ još provodi svoje ankete o kandidatima kako bi odlučili tko će bitku protiv Zorana Milanovića.

Iako to nije javno rekao favorit šefa HDZ-a neslužbeno se može čuti je Miro Gavran. Koji nije dao jasan odgovor na pitanje o svojoj kandidaturi, no neslužbeno se može čuti kako joj on čini se ipak nije sklon.

Neslužbeno se kao moguće rješenje spominje i Dragan Primorac, bivši ministar, danas znanstvenik, koji se još 2009. prvi put kandidirao za predsjednika, kao nezavisni kandidat. Danas o mogućoj kandidaturi nije htio.

HDZ očekuje široku potporu svih partnera, prvenstveno se nadaju dogovoru s Domovinskim pokretom. Koji će kažu odlučiti hoće li imati svog ili će dati potporu nekom drugom kandidatu tek u rujnu.

I dok na ljevici potporu SDP-a ima, Zoran Milanović na platformu Možemo! ne može računati, jer oni idu u predsjedničku utrku sa svojim kandidatom.

"Zoran Milanović nije bio naš kandidat ni prošli put, pa mi nemamo obvezu paziti koliko će on glasova dobiti, mi ćemo imati svog kandidata", kaže Sandra Benčić.

