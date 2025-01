Krenulo je sa skidanjem sakoa, onda je zasukao rukave pa je u stilu Rockyja Balboe, Dragan Primorac ušao u ring.

"To ga razlikuje od prvog kruga gdje je on bio predsjednik koji ujedinjuje, sad je predsjednik koji radi ideološke podjele, tako da nisam siguran može li mu ova promjena narativa pomoći", objašnjava komunikacijski stručnjak Maro Alavanja.

Pomogao je ovaj Rocky imidž jednom drugom političaru. Emmanuel Macron prije gotovo svakih izbora navlačio je boksačke rukavice, čak i na naslovnici magazina Time zavrće rukave. Naš sugovornik odmah je zato kaže, primijetio sličnost između dvojice političara.

"To je taj Rocky trend koji ima velikog efekta na društvenim mrežama. Vi tako potičete svoje biračko tijelo, ukazujete u svom komunikacijskom stilu da ste spremni na sve runde", dodaje komunikacijski stručnjak Dalibor Jakus.

O novom boksačkom stilu pitali smo i Dragana Primorca koji kaže da nema veze s Macronom.

Tko će 'zabiti gol'?

"Nisam ni znao da je on to napravio, spontano i normalno je bilo. Vidio sam brojne analize, neki su išli i prema Obami, ali moja odluka 30 sekundi prije nego što ću izaći iz dvorane", tvrdi Primorac.

Primorac, Obama, Macron, a prije njih ovaj borbeni imidž, koristio je i britanski premijer Tony Blair početkom 2000-tih. Taktika bi u teoriji mogla biti uspješna.

"Čini mi se da je tu ipak jedan nerazmjer između poruka koje ovim putem šalje Dragan Primorac i da one nisu usmjerene zapravo za pravu publiku", naglašava Jakus.

S druge strane Zoran Milanović drži se jedne druge taktike, koja uključuje loptu. "Zona mista u kojoj u principu kontroliraš loptu..talijanska izmišljotina, najinteligentnija varijanta nogometa", govorio je aktualni predsjednik u prosincu u kampanji za novi mandat.

Alavanja ističe da mu je sasvim logična Milanovićeva taktika. "On treba raditi na ovom get out and vote zadnjih dana tako da mu slučajno demotivacija biračkog tijela koji misle da je sve gotovo, ne odmogne na kraju", upozorava komunikacijski stručnjak.

Od boksa do nogometa, sportsko taktiziranje kandidata prate i građani.

"Ma meni je to sve neprimjereno za politiku, radi se o našoj budućnosti ipak", smatra Lili iz Zagreba.

A koja će taktika biti bolja? Ivan smatra da je to već odlučeno u prvom krugu.

Kako bilo, za osam dana doznat ćemo svi tko će zabiti gol odnosno politički nokautirati protivnika.