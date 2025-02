Sutra novi bojkot svega! Ekonomist otkrio kada ćemo znati jesmo li uspjeli

Trinaesti je dan od prvog bojkota i poziva na prazne košare. Krenulo je s petkom, a onda se bojkot proširio na određene trgovačke lance i proizvode. Sutra novi nastavak priče o pobunjenim potrošačima.

"Podržavam, preskupo je i bilo bi dobro da se cijene malo stabiliziraju, pomalo se stabiliziraju, a bilo bi dobro da se ranije stabiliziralo", kaže Aleksandar iz Bilja.

"Ja radim vani i vidim da je sve skuplje, ali naši ljudi uporno kupuju i kupuju, a vide da je skuplje - ne kužim", dodaje Riječanin Saša.

"Totalno sam za i htjela bi da što više ljudi sudjeluje u tome jer je bitno za cijeli sustav", smatra Mirjana iz Rijeke.

Sutra je na rasporedu bojkot svega i svih usluga, a onda na tjedan dana domaćeg trgovačkog lanca. Potrošači koji su glasali na platformi Halo, inspektore odlučili su da to bude Konzum, koji je danas bez komentara.

"Ne samo da imaju previsok rast cijena nego je presudio i odnos prema potrošačima, pravo reklamacija, pravo povrata, pravo na usklađivanje cijena, ono što vidimo na blagajnama često nije ista kao ona na policama", kaže organizator bojkota Josip Kelemen.

Podaci Porezne uprave kažu da trošimo manje. U tjednu od 13. do 19. siječnja potrošili smo više od 357 milijuna eura, u tjednu koji je uslijedio i kada je bio prvi bojkot gotovo 320, a u zadnjem tjednu, još i manje - 315 milijuna eura. I računa je milijun manje.



"Bojkot je zapravo zanimljivi jer je to ekonomski presedan. Je li uspio saznat ćemo tek u ožujku kada ćemo imati podatke za veljaču. Dobro je da su potrošači homogeni i da vrše pritisak na trgovce jer je to jedino što je moguće", kaže ekonomist Petar Vušković.



Ministar gospodarstva koji je pozvao na bojkot i ministar financija danas bez komentara, ali svoj stav o bojkotu iznio je ministar Erlić.

"Ja bih rekao da je bojkot privukao pažnju javnosti i onih koji kreiraju cijene u tom lancu, tako da je on samim time polučio svoj prvi uspjeh. I ja mislim da ga treba u tom smislu sagledavati, je li ga ja podržavam manje je bitno", kaže ministar Šime Erlić.



Organizatori bojkota su učinkom zadovoljni, ali poručuju da na ovom ne staju. "Pokrenuli smo mehanizme nadzore tržišta, pokrenuli smo tijela javna rasprave. Pokrenuli smo raspravu o cijenama što je do sada bilo nezamislivo, pokrenuli smo raspravu o dobavljačima, marži i kartelizaciji i situaciji na hrvatskom tržištu", dodaje Kelemen.



Početkom idućeg tjedna Halo, inspektore će potrošačima predstaviti i besplatnu aplikaciju na kojoj će biti dostupne cijene u trgovačkim lancima.

