Odvjetnik HDZ-ovog gradonačelnika koji je uhićen zbog kulena: 'Ne osjeća se krivim za ono što ga se tereti'

Kupio je tonu i pol kulena gradskim novcem i završio iza rešetaka. Policija je privela bivšeg HDZ-ova gradonačelnika Županje Davora Miličevića, a uz njega tereti se i vlasnik županjske Mesnice AS, neslužbeno je potvrđeno RTL-u Danas. Tijekom Miličevićeva mandata do 2021., iz proračuna Grada se izdvajalo i do 600 tisuća kuna za nabavu suhomesnatih proizvoda. Miličević je na čelu grada bio 16 godina, nakon čega je zaposlen u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a bio je i saborski zastupnik.

Bivši gradonačelnik je ispitan; USKOK Milićevića tereti za nezakonito pogodovanje mesaru. Milićević je pomagao vlasniku mesnice tako što je bio njegov kreditni jamac, te gradskim novcem naručivao suhomesnate proizvode. Ukupno se radi o svoti od 64 tisuće eura.

Reporter Bojan Uranjek razgovarao je s odvjetnikom Davora Miličevića, Davorom Ćavarem.

"Gospodin Milićević je aktivno iznosio svoju obranu. Ne osjeća se krivim za ono što ga se tereti", rekao je Ćavar.

USKOK je naveo kako nije zatraženo zadržavanje okrivljenika u istražnom zatvoru.

"Opći uvjet za istražni zatvor je da postoji sumnja da je osumnjičeni učinio ono za što ga se tereti, te ispunjenje barem jedne osobite okolnosti, kao što je sumnja da će okrivljenik pobjeći ili ponovno počiniti kazneno djelo. Ovdje nisu ostvareni ni opći osnovni uvjeti", rekao je Ćavar.

Davor Miličević se trenutno nalazi u policijskoj postaji, a očekuje se da će uskoro biti pušten te će se braniti sa slobode.